New BGMI 4.2 Update रिलीज तारीख आणि वेळ : डाउनलोड लिंक, कधी, कुठं आणि कसं डाउनलोड करावं.

बीजीएमआय 4.2 अपडेट 15 जानेवारी 2026 रोजी लाँच झालंय. यात प्राइमवुड जेनेसिस थीम्ड मोड, नवीन क्षमता, वाहने आणि रॉयल एनफील्ड सहकार्यासह रोमांचक गेमिंग अनुभव मिळतोय.

Published : January 15, 2026 at 1:31 PM IST

मुंबई : भारतातील गेमिंग चाहत्यांसाठी मोठी बातमी आलीय. क्राफ्टननं 15 जानेवारी 2026 रोजी बीजीएमआय (Battlegrounds Mobile India) चं बहुप्रतिक्षित 4.2 अपडेट अधिकृतपणे (BGMI New Update) लाँच केलं. हे अपडेट नवीन प्राइमवुड जेनेसिस थीम्ड मोड, खास क्षमता, नवीन वाहनं आणि रॉयल एनफील्डसोबतच्या भव्य सहकार्यासह येतंय. फॅंटसी एलिमेंट्स आणि भारतीय आयकॉनिक मोटरसायकलींच्या जोडीनिशी हे अपडेट खेळाडूंना पूर्णपणे नवा आणि रोमांचक गेमप्ले अनुभव देणार आहे. अपडेट अँड्रॉइड, आयओएस आणि एपीके प्लॅटफॉर्मवर टप्प्याटप्प्यानं उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. खेळाडूंनी पुरेसे स्टोरेज स्पेस आणि स्थिर इंटरनेट कनेक्शन ठेवावं, असं क्राफ्टननं आवाहन केलं आहे.

अपडेट डाउनलोड कसं करावं
क्राफ्टननं अँड्रॉइड आणि आयओएस युजर्ससाठी स्वतंत्र डाउनलोड लिंक्स उपलब्ध करून दिल्या (BGMI update release date) आहेत. अँड्रॉइड युजर्ससाठी सकाळी 6:30 ते दुपारी 12:30 पर्यंत आणि आयओएस युजर्ससाठी सकाळी 8:30 ते दुपारी 12:30 पर्यंत अपडेट उपलब्ध आहे.

अँड्रॉइडवर अपडेट डाउनलोड करण्याची पद्धत

1. गूगल प्ले स्टोअर उघडा. (डाउनलोड लिकं : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pubg.imobile)

2. वरच्या उजव्या कोपऱ्यातील प्रोफाइल आयकॉनवर टॅप करा.

3. “Manage apps & device” निवडा.

4. “Updates available” विभागात जा.

5. Battlegrounds Mobile India (BGMI) शोधा आणि “Update” बटन दाबा. लाँच डे असल्यानं थर्ड-पार्टी एपीके लिंक्स टाळा, कारण त्यात सायबर धोका किंवा स्कॅम असू शकतो.

आयओएस (आयफोन/आयपॅड) वर अपडेट डाउनलोड करण्याची पद्धत:

1. अॅपल अॅप स्टोअर उघडा.

2. वरच्या उजव्या कोपऱ्यातील प्रोफाइल आयकॉनवर टॅप करा.

3. स्क्रीन खाली सरकवा (रिफ्रेशसाठी).

4. “Upcoming Automatic Updates” किंवा “Available Updates” विभागात BGMI शोधा आणि “Update” दाबा.

प्राइमवुड जेनेसिस थीम्ड मोड काय आहे?
हे अपडेट प्राइमवुड जेनेसिस नावाचा नवीन थीम्ड मोड घेऊन आला आहे, जो बॅटल रॉयलला फॅंटसी ट्विस्ट देतो. यात ट्री ऑफ लाइफ आणि करप्टिंग फ्लॉवर ही दोन महत्त्वाची एलिमेंट्स आहेत. करप्टिंग फ्लॉवरमधून निघणारे विषारी धूर खेळाडूंना त्वरित एलिमिनेट करतात, ज्यामुळं मूव्हमेंट आणि कॉम्बॅटमध्ये हाय-रिस्क स्ट्रॅटेजी लागते.

नवीन आयटम्स, क्षमता आणि वाहने
अपडेटमध्ये गोल्डन फ्रूट सारखे नवीन आयटम्स आले आहेत, जे खेळाडूंना बुलेटप्रूफ जॅकेट देतात. नवीन वाहनांमध्ये थॉर्न स्कॉर्पियन आणि चेरी ब्लॉसम डियर यांचा समावेश आहे, जे मॅचमध्ये वेगळ्या मूव्हमेंट पर्याय देतात. याशिवाय नवीन गन आणि गेमप्ले बदलही आता तुम्हाला मिळतील.

रॉयल एनफील्डसोबत विशेष सहकार्य
19 जानेवारीपासून खेळाडू गेममध्ये रॉयल एनफील्ड 350 आणि कॉन्टिनेंटल जीटी 650 मोटरसायकली चालवू शकतील. 19 ते 22 जानेवारीदरम्यान स्पिन इव्हेंटमध्ये रॉयल एनफील्ड थीम्ड रिवॉर्ड्स मिळतील, ज्यात रेव्हल 01 सेट, बुलेट लाइन – पी90 गन स्किन, क्रँकगार्ड हेल्मेट आणि रोडबॉर्न रक्सॅक बॅकपॅक यांचा समावेश आहे. नव्या सीझनच्या सुरुवातीला फॅंटसी, नवीन वाहने आणि भारतीय मोटरसायकल कल्चरच्या मिश्रणानं बीजीएमआय 4.2 अपडेट खेळाडूंना अद्वितीय अनुभव देणार आहे.

