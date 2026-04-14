350सीसी इंजिनसह नवीन डोमिनार 350 लाँच, जाणून घ्या किंमत

बजाजनं 350सीसी इंजिनसह नवीन डोमिनार 350 लाँच केली; किंमत फक्त 2.03 लाख रुपये असून, 37 हजारांची बचत होणार आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 14, 2026 at 11:08 AM IST

मुंबई : बजाज ऑटो लिमिटेडनं आपल्या लोकप्रिय टुरिंग मोटरसायकल डोमिनार 400ला मोठं अपडेट दिलं आहे. आता Bajaj Dominar 350 बाइक 350सीसी इंजिनसह उपलब्ध झाली असून, नव्या किंमतीमुळं ती अधिक सामान्य ग्राहकांसाठी परवडणारी झाली आहे. पूर्वीच्या 2.40 लाख रुपयांच्या तुलनेत आता तिची एक्स-शोरूम किंमत 2.03 लाख रुपये इतकी कमी झाली आहे. यामुळं 37,000 रुपयांची बचत होणार आहे. कमी जीएसटी स्लॅबचा फायदा ग्राहकांना मिळवून देण्यासाठी बजाजनं हा बदल केला आहे.

नव्या इंजिनची वैशिष्ट्ये : नव्या 349.13 सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजिनमुळं बाइक 40.6 पीएस पॉवर आणि सुमारे 33.2 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वीच्या 400 सीसी मॉडेलसारखीच कोर परफॉर्मन्स, फीचर्स आणि लाँग-डिस्टन्स टुरिंग क्षमता कायम ठेवली आहे. वजन थोडं कमी झालं असूनही, टुरिंग डीएनए अबाधित आहे. दैनंदिन कम्युटिंगपासून ते लांबच्या प्रवासापर्यंत ही बाइक सर्व प्रकारच्या वापरासाठी योग्य आहे. ही रणनीती बजाजच्या ‘टुरिंग आणि स्पोर्ट्स मोटरसायकलिंगला सर्वसामान्यांसाठी लोकशाहीकरण’ या तत्त्वावर आधारित आहे. कमी अपफ्रंट खर्च आणि कमी मालकी खर्चामुळं टुरिंग उत्साहींसाठी ही बाइक आकर्षक पर्याय ठरेल. ट्रायम्फ स्पीड 400 टी4 सारख्या बाइक्सशी तिची किंमत स्पर्धात्मक झाली आहे.

दुचाकी अधिक परवडणारी : बजाज ऑटो लिमिटेडचे प्रेसिडेंट (एमसीबीयू) सारंग कणाडे म्हणाले, “डोमिनार नेहमीच आमच्या टुरिंग डीएनएचे प्रतीक आहे. शक्तिशाली,सक्षम आणि लांब रस्त्यासाठी ती तयार करण्यात. नव्या 350 सीसी इंजिनसह डोमिनार 400मध्ये आम्ही तेच वचन पूर्ण करत आहोत, पण आता ती खूपच अधिक परवडणारी झाली आहे. रायडर्सना आवडणारा तोच डोमिनार अनुभव मिळेल, पण आता मालकी खर्च खूप कमी झाला आहे. ही भारतात टुरिंग आणि स्पोर्ट्स मोटरसायकलिंगला लोकशाहीकरण करण्याची ठोस पावले आहेत.” बजाजनं टुरिंग प्रेमींसाठी हा निर्णय घेतल्यानं भारतीय बाजारात टुरिंग बाइक्सची मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कम्फर्ट, पॉवर आणि टिकाऊपणा यांचा अद्भुत मेळ घालणारी ही बाइक आता अधिक रायडर्सना खुल्या रस्त्याची स्वातंत्र्य अनुभवण्याची संधी देईल.

हे वाचलंत का :

  1. Mercedes AMG A45 S Aero Track Edition भारतात लॉंच; किंमत 87 लाख रुपये
  2. ह्युंडाई ग्रँड i10 NIOS व्हाइब एडिशन लाँच: युवा ग्राहकांसाठी खास व्हाइब्स!
  3. रॉयल एनफिल्डची पहिली इलेक्ट्रिक मोटरसायकल, 'Flying Flea C6', भारतात लॉंच; किंमत 1.99 लाखांपासून सुरू!

