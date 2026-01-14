ETV Bharat / technology

बजाज चेतक C25 : भारतीय बाजारात नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर दाखल, किंमत केवळ 91,399 रुपये, 113 किमी रेंज

बजाज ऑटोनं भारतीय बाजारात नवीन चेतक C25 इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच केली. मेटॅलिक बॉडी असलेली ही स्कूटर 91,399 रुपयांपासून उपलब्ध असून 113 किमी रेंज देते.

New Bajaj Chetak C25
बजाज चेतक C25 (Bajaj)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 14, 2026 at 5:54 PM IST

मुंबई : बजाज ऑटोनं भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात आणखी एक नवी गाडी लॉंच केलीय. कंपनीनं चेतक C25 इलेक्ट्रिक स्कूटर अधिकृतपणे भारतात लाँच केलीय. या स्कूटरची एक्स-शोरूम किंमती 91,399 रुपयांपासून सुरू होते. ही गाडी काही वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाइन बदलांसह बाजारात उतरली आहे. पर्यावरणपूरक वाहनांना वाढती मागणी लक्षात घेता, ही स्कूटर शहरातील दैनंदिन प्रवासासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकते. चेतक ब्रँडची पारंपरिक ओळख आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा उत्कृष्ट संगम या स्कूटरमध्ये दिसतोय.

डिझाइन आणि स्टायलिंग
चेतक C25 आपल्या पूर्वसूरीप्रमाणेच निओ-रेट्रो स्टाइलिंग घेऊन आली आहे, जी ग्राहकांना आकर्षित करणारी ठरतेय. समोरच्या भागात हॉर्सशू आकाराचे एलईडी हेडलॅम्प आहे, तर एप्रन भाग साधा पण आकर्षक डिझाइनचा आहे, ज्यात काही कंटूर्स आहेत जे मिनिमलिस्टिक लुक देतात. साइड पॅनल्सवर नवीन ग्राफिक्स देण्यात आलं आहे. मागील भागात नवीन टेललाइट डिझाइन आहे.

मेटॅलिक बॉडी
सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे भारतीय बाजारातील ही एकमेव इलेक्ट्रिक स्कूटर आहे जी पूर्णपणे मेटॅलिक बॉडीसह येते. ही मेटॅलिक बिल्ड क्वालिटी स्कूटरला टिकाऊपणा आणि प्रीमियम फील देते. याशिवाय, फ्लोअरबोर्डखाली 25 लिटरची बूट स्पेस उपलब्ध आहे, जी दैनंदिन वापरासाठी पुरेशी आहे. यात हेल्मेट, बॅग किंवा किराणा सामान सहज ठेवता येते. रंगांच्या बाबतीत ग्राहकांना सहा आकर्षक पर्याय मिळतात, ज्यामुळं प्रत्येकाच्या आवडीप्रमाणे निवड करता येते. एकूणच, डिझाइन साधे आणि आधुनिकतेचा उत्कृष्ट मेळ घालतंय.

पॉवरट्रेन, बॅटरी आणि रेंज
चेतक C25 मध्ये फ्लोअरबोर्डवर बसवलेली 2.5 किलोवॅट-तास क्षमतेचा बॅटरी पॅक आहे. ही बॅटरी एका पूर्ण चार्जवर 113 किलोमीटरची रेंज देते, जी शहरातील दैनंदिन प्रवासासाठी पुरेशी आहे. बॅटरी 0 ते 80 टक्के चार्ज होण्यासाठी फक्त 2 तास 25 मिनिटे लागतात. ही स्कूटर पर्यावरणपूरक असल्यानं प्रदूषण कमी करण्यात मदत करते आणि पेट्रोलच्या वाढत्या किंमतींमुळं आर्थिकदृष्ट्याही फायदेशीर ठरते. बजाजच्या विश्वासार्ह नेटवर्कमुळं सर्व्हिसिंग आणि स्पेअर पार्ट्सची सोयही सहज उपलब्ध आहे. चेतक मालिकेतील ही नवीन स्कूटर इतर स्पर्धकांपेक्षा मेटॅलिक बॉडी आणि चांगल्या बूट स्पेसमुळं वेगळी ठरतंय.

बजाज चेतक C25 ही स्कूटर भारतीय ग्राहकांसाठी परवडणारी, स्टायलिश आणि व्यावहारिक इलेक्ट्रिक वाहन आहे. 91,399 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीसह ती बाजारात चांगलीच स्पर्धा निर्माण करेल. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या ट्रेंडमध्ये चेतक ब्रँड पुन्हा एकदा आपली मजबूत स्थिती दाखवत आहे.

