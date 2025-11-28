ऍपल या 'शहरात' उघडणार नवीन स्टोअर; 11 डिसेंबरपासून सुरू
ऍपल नोएडामध्ये आपलं नवं अधिकृत स्टोअर 11 डिसेंबर रोजी उघडणार आहे. हे दिल्ली-एनसीआरमधील दुसरं, तर भारतातील सहावे स्टोअर असेल.
Published : November 28, 2025 at 12:57 PM IST
नवी दिल्ली : अमेरिकेची टेक दिग्गज कंपनी ऍपल भारतातील आपल्या रिटेल स्टोअरचा वेगानं विस्तार करत आहे. कंपनीनं शुक्रवारी जाहीर केलं की, डिसेंबर महिन्यात नोएडामध्ये नवीन अधिकृत ऍपल स्टोअर उघडलं जाणार आहे. ‘ ऍपल नोएडा’ असं नाव असलेलं हे स्टोअर 11 डिसेंबर रोजी अधिकृतपणे सुरू होईल. दिल्ली-एनसीआर भागातील हे ऍपलचं दुसरं स्टोअर ठरणार आहे. यापूर्वी 2023 मध्ये ऍपल साकेट स्टोअर सुरू झालं होतं.
नोएडातील स्टोअरची खासियत
ऍपल नोएडा स्टोअर डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया (सेक्टर 18) येथे उभारला जाणार आहे. शुक्रवारी कंपनीनं स्टोअरच्या बारिकेडचे अनावरण केलं. या बारिकेडवर भारताच्या राष्ट्रीय पक्षी मोराच्या पिसार्यांनी प्रेरित असलेले रंगीबेरंगी डिझाईन आहे. भारतात मोर-प्रेरित लॉंच कॅम्पेन असलेले हे तिसरे अॅपल स्टोअर ठरणार आहे. यापूर्वी बंगळुरू येथील अॅपल हेब्बल आणि पुणे येथील अॅपल कोरेगाव पार्क स्टोअरला असेच मोर-थीम बारिकेड होते.
या स्टोअरमध्ये ग्राहकांना ऍपलचे सर्व नवीनतम उत्पादने उपलब्ध असतील. यात आयफोन 17 मालिका, ऍपल वॉच सिरीज 11, एअरपॉड्स प्रो (तीसरी पिढी), नवीनतम आयपॅड, आयमॅक आणि मॅकबुक यांचा समावेश आहे. इतर ऍपल स्टोअरप्रमाणेच येथे ‘टुडे ऍट ऍपल’ नावानं मोफत सत्रे आयोजित केली जातील. कला, कोडिंग, संगीत, छायाचित्रण अशा विविध विषयांवर ऍपल क्रिएटिव्हज हे विनामूल्य मार्गदर्शन करतील.
ग्राहकांना तांत्रिक मदत मिळावी यासाठी जीनियस बारही उपलब्ध असेल. येथे अधिकृत ऍपल तंत्रज्ञ मूलभूत दुरुस्ती, सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि खरे ऍपल पार्ट्स मिळतील. तसंच ‘शॉप विथ अ स्पेशालिस्ट ओव्हर व्हिडिओ’ सुविधा देखील सुरू राहील. या सेवेअंतर्गत ग्राहक व्हिडिओ कॉलद्वारे ऍपल स्पेशालिस्टशी जोडले जातील आणि वैयक्तिक खरेदी सल्ला, उत्पादनांची तुलना आणि खरेदी पर्यायांची माहिती मिळवू शकतील.
मुंबईतही दुसरं स्टोअर येणार
ऍपल फक्त दिल्ली-एनसीआरपुरतेच मर्यादित राहणार नाही. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, ऍपलच्या रिटेल आणि पीपल विभागाच्या सीनियर व्हाईस प्रेसिडेंट डिएर्ड्री ओ’ब्रायन यांनी सांगितलं की, पुढील वर्षी मुंबईतही दुसरं अधिकृत ऍपल स्टोअर उघडले जाईल. सध्या मुंबईत ऍपल बीकेसी हे एकमेव अधिकृत स्टोअर आहे. भारत ही ऍपलसाठी वेगानं वाढणारी बाजारपेठ आहे. गेल्या दोन वर्षांत कंपनीनं दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू आणि पुणे अशा प्रमुख शहरांत स्टोअर उघडले आहेत. नोएडा आणि पुढील वर्षी मुंबईतील नवीन स्टोअर हे ऍपलच्या भारतातील रिटेल विस्तार धोरणाचाच भाग आहेत.
