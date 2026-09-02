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ॲपलचे नवीन सीईओ जॉन टर्नस यांची 'X' वर दमदार एन्ट्री! सुरुवात एका साध्या 'हॅलो'नं

ॲपलचे नवे CEO जॉन टर्नस यांनी आज X वर त्यांचं नविन खातं @johnternus सुरू केलं. यात त्यांनी पहिल्यापेस्टमध्ये फक्त ‘hello’ एव्हढाच शब्द आहे.

New Apple CEO John Ternus
ॲपलचे नवीन सीईओ जॉन टर्नस (Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2026 at 11:06 AM IST

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मुंबई: ॲपलचे नवीन सीईओ, जॉन टर्नस यांनी नुकतेच 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर त्यांचं अधिकृत खातं सुरू केलं आहे. त्यांचं हँडल @johnternus असं आहे आणि त्यांच्या बायोमध्ये 'CEO' असं लिहिलं आहे. त्यांची पहिली पोस्ट साधी असली तरी प्रभावी आहे. केवळ 'हॅलो'. सीईओ म्हणून त्यांच्या पहिल्या अधिकृत दिवशीच हे खातं सुरू झालं आहे; मावळते सीईओ टिम कूक आता 'एक्झिक्युटिव्ह चेअर' (कार्यकारी अध्यक्ष) म्हणून जबाबदारी स्वीकारणार आहेत.

New Apple CEO John Ternus
ॲपलचे नवीन सीईओ जॉन टर्नस (John Ternus X Account)

सोशल मीडियाबाबत ॲपलचे वेगळं धोरण: सोशल मीडियाबाबत ॲपलचा दृष्टिकोन नेहमीच वेगळा राहिला आहे. कंपनीचे अधिकृत @apple खाते नियमित मजकूर पोस्ट करण्याऐवजी केवळ प्रायोजित जाहिराती चालवतं. तथापि, टिम कूक (माजी सीईओ) आणि ग्रेग जोस्वियाक (एसव्हीपी, मार्केटिंग) यांसारखे वरिष्ठ अधिकारी त्यांची सार्वजनिक प्रोफाइल्स चालवतात. टर्नस यांच्या खात्यावरही कूक यांच्यासारखाच मजकूर पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

पुढील आठवड्यात खातं राहणार अत्यंत सक्रिय: ॲपलचा मोठा 'फॉल्स प्रॉडक्ट इव्हेंट' पुढील बुधवारी होणार आहे, ज्यामध्ये नवीन आयफोन आणि ॲपल वॉच लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. तज्ञांच्या मते, त्या दिवशी टर्नस यांचे 'X' खातं खूप सक्रिय असेल आणि ते उत्पादनांचे तपशील, फोटो, अपडेट्स शेअर करण्याची दाट शक्यता आहे.

हार्डवेअर तज्ञापासून सीईओपदापर्यंतचा प्रवास: जॉन टर्नस यांनी गेल्या पाच वर्षांपासून 'हार्डवेअर इंजिनिअरिंग'चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष (SVP) म्हणून काम पाहिलं आहे. त्यांनी ॲपलमध्ये पंचवीस वर्षांच्या कालावधीत विविध पदे भूषवली आहेत. टिम कूक यांना 'ऑपरेशन्स मास्टरमाइंड' मानलं जातं, तर टर्नस हे 'उत्पादनावर अधिक लक्ष केंद्रित करणारे सीईओ' म्हणून ओळखले जातात. परिणामी, भविष्यात ॲपलच्या हार्डवेअर आणि डिझाइन धोरणांना नवी दिशा मिळू शकते.

वापरकर्त्यांना काय अपेक्षा असू शकतात? टर्नस यांच्या खात्याद्वारे ॲपलच्या आगामी योजना, नवीन वैशिष्ट्ये आणि कंपनीच्या भविष्यातील दृष्टिकोनाबद्दल थेट माहिती मिळेल, अशी आशा चाहत्यांना आहे. त्यांच्या पहिल्याच पोस्टनं एका साध्या "हॅलो"नं सोशल मीडियावर चर्चा सुरू केली आहे. आता ॲपलचे चाहते त्यांच्या पुढील पोस्ट्सची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.

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NEW APPLE CEO JOHN TERNUS
ॲपलचे नवीन सीईओ
जॉन टर्नस
APPLE CEO JOHN TERNUS
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