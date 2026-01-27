ETV Bharat / technology

अ‍ॅपलनं भारतात नवीन सुधारित अ‍ॅपल एअरटॅग केले लॉंच

अ‍ॅपलनं भारतात नवीन अ‍ॅपल एअरटॅग सादर केले. दुसऱ्या पिढीच्या अल्ट्रा वाइडबँड चिपमुळं प्रिसिजन फाइंडिंग 50% वाढली असून,अ‍ॅपल वॉच सपोर्ट उपलब्ध आहे.

New Apple AirTag
अ‍ॅपल एअरटॅग (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 12:50 PM IST

मुंबई : अ‍ॅपलनं भारतात नवीन आणि सुधारित अ‍ॅपल एअरटॅग लाँच केले आहे. दुसऱ्या पिढीच्या अल्ट्रा वाइडबँड चिपनं सुसज्ज हे नवीन मॉडेल, ट्रॅकिंग क्षमतेत मोठी सुधारणा घेऊन आलं आहे. प्रिसिजन फाइंडिंगची रेंज 50 टक्क्यांनी वाढली असून, स्पीकर अधिक मोठा आणि अ‍ॅपल वॉच सपोर्टही उपलब्ध झाला आहे.

प्रिसिजन फाइंडिंगची रेंज वाढली
नवीन अ‍ॅपल एअरटॅगमध्ये दुसऱ्या पिढीची अल्ट्रा वाइडबँड चिप वापरण्यात आला आहे, ज्यामुळं प्रिसिजन फाइंडिंगची रेंज 50 टक्क्यांनी वाढली आहे. याशिवाय स्पीकर 50 टक्क्यांनी अधिक मोठा झाला असून, दुहेरी अंतरावरूनही आवाज ऐकू येऊ शकतो. 2021 मध्ये लाँच झालेल्या मागील पिढीच्या तुलनेत हे मॉडेल अधिक प्रभावी आहे. यात नवीन विशिष्ट चाइम साउंड आणि प्रथमच अ‍ॅपल वॉचवर प्रिसिजन फाइंडिंगची सुविधा उपलब्ध आहे.

भारतातील किंमत
नवीन अ‍ॅपल एअरटॅगची किंमत 3,790 आहे, तर चारचा पॅक 12,900 ला उपलब्ध आहे. फाइनवोव्हन की रिंग 3,900 ला विकली जात आहे. ही की रिंग फॉक्स ऑरेंज, मिडनाइट पर्पल, नेव्ही, मॉस आणि ब्लॅक अशा पाच रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. अ‍ॅपलच्या वेबसाइट आणि स्टोअर अॅपवर मोफत वैयक्तिक उत्कीर्णन सुविधा उपलब्ध आहे.

प्रमुख सुधारित वैशिष्ट्ये

  • वर्धित प्रिसिजन फाइंडिंग : दुसऱ्या पिढीच्या अल्ट्रा वाइडबँड चिपमुळं 50 टक्के अधिक अंतरावरून वस्तू शोधता येते. हॅप्टिक, व्हिज्युअल आणि ऑडिओ मार्गदर्शन उपलब्ध. अ‍ॅपल वॉच सीरिज 9 किंवा त्यापुढील आणि ऍपल वॉच अल्ट्रा 2 त्यापुढीलवर सपोर्ट.
  • विस्तारित ब्लूटूथ रेंज: सुधारित चिपमुळं फाइंड माय नेटवर्कद्वारे अधिक अंतरावरून ट्रॅकिंग शक्य.मोठा स्पीकर आणि नवीन चाइम: मागील मॉडेलपेक्षा 50 टक्के मोठा आवाज, दुहेरी अंतरावरून ओळख आणि वेगळा चाइम साउंड.
  • सुरक्षा आणि गोपनीयता : एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, डिव्हाइसवर लोकेशन स्टोरेज नाही, वारंवार ब्लूटूथ आयडेंटिफायर बदल आणि अनवॉन्टेड ट्रॅकिंग अलर्ट.
  • पर्यावरणीय टिकाव : 85 टक्के रिसायकल प्लास्टिक, चुंबकात 100 टक्के रिसायकल रेअर अर्थ एलिमेंट्स आणि पूर्णपणे रिसायकल फायबर पॅकेजिंग. अ‍ॅपलच्या 2030 कार्बन न्यूट्रल ध्येयाचा भाग.
  • सुसंगतता आणि अ‍ॅक्सेसरीज : मागील अ‍ॅक्सेसरीजसह सुसंगता. नवीन फाइनवोव्हन की रिंग्स उपलब्ध. iOS 26 किंवा त्यापुढील आवृत्ती आवश्यक.

हे नवीन एअरटॅग मागील मॉडेलप्रमाणेच डिझाइन आहे, त्यामुळं विद्यमान अ‍ॅक्सेसरीज वापरता येतील. अ‍ॅपलनं हे उपकरण अधिक प्रभावी आणि पर्यावरणस्नेही बनवलं आहे.

