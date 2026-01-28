नवीन आधार ॲप लाँच; मोबाईल नंबर अपडेट करण झालं सोपं, ऑफलाइन व्हेरिफिकेशनसह अनेक सुविधा
यूआयडीएआयनं नवीन आधार ॲप लाँच केलंय. मोबाईल नंबर अपडेट, ऑफलाइन व्हेरिफिकेशन, कुटुंबीय आधार व्यवस्थापनासह अनेक नवीन सुविधा यात उपलब्ध आहेत.
Published : January 28, 2026 at 5:28 PM IST
मुंबई : युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियानं (यूआयडीएआय) बुधवारी नवीन आधार ॲपची पूर्णफ्लेडेड आवृत्ती अधिकृतपणे लाँच केली. आयफोनसाठी ॲप स्टोअर आणि अँड्रॉइडसाठी गूगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध असलेले हे ॲप नागरिकांना त्यांची आधार माहिती सुरक्षितपणे साठवणे, अपडेट ठेवणे आणि आवश्यकतेनुसार इतरांसोबत शेअर करण्याची सुविधा देतं. कुटुंबातील एकाधिक आधार कार्ड्स एकाच ॲपमध्ये व्यवस्थापित करण्याची सोयही यात आहे. यूआयडीएआयच्या ‘मोबाईल फर्स्ट’ धोरणाचा हा भाग असून, देशातील लाखो स्मार्टफोन वापरकर्त्यांपर्यंत आधार सेवा पोहोचवण्याचं याचं उद्दिष्ट आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये प्रथम जाहीर झालेल्या या ॲपची मर्यादित आवृत्ती गेल्या वर्षापासून उपलब्ध होती. आता पूर्ण आवृत्तीमध्ये अनेक नवीन सुविधा जोडण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, आधारशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर सहज अपडेट करण्याची सुविधा प्रथमच उपलब्ध झाली आहे. यामुळं आधार केंद्राला भेट देण्याची गरज कमी होईल.
नवीन आधार ॲपची प्रमुख वैशिष्ट्ये
होम पेजवरील खालच्या बारमध्ये स्वतंत्र टॅब्सद्वारे मोबाईल नंबर आणि पत्ता अपडेशनची सुविधा उपलब्ध आहे. प्रोफाइल विभागात कुटुंबातील पाच सदस्यांच्या आधार कार्ड्सची माहिती जोडता येते. यामुळं एकाच ॲपमध्ये संपूर्ण कुटुंबाच्या आधार व्यवस्थापनाची सोय होते.
ऑफलाइन आधार व्हेरिफिकेशन
ऑफलाइन आधार व्हेरिफिकेशन ही या ॲपची सर्वात महत्त्वाची सुविधा आहे. ‘सेलेक्टिव्ह शेअर’ पर्यायाद्वारे वापरकर्ते फोटो, नाव, वय, जन्मतारीख, लिंग, पत्ता किंवा मोबाईल नंबर यापैकी फक्त निवडक माहिती शेअर करू शकतात. आधार नंबर शेअर न करताही ओळख पटवता येते. याशिवाय ॲपमध्ये क्यूआर कोड तयार होतो, जो अधिकृत टर्मिनल्सवर स्कॅन करून ओळख पटवता येईल.
बायोमेट्रिक लॉकिंग सुविधा
बायोमेट्रिक लॉकिंग सुविधा आधारधारकांना त्यांच्या फिंगरप्रिंट, चेहरा आणि आयरिस स्कॅनचा अनधिकृत वापर रोखण्यासाठी उपलब्ध आहे. ही लॉकिंग ॲपमधूनच अनलॉक करता येते. मात्र फोन किंवा मोबाईल नंबर गमावल्यास आधार लॉक होऊ शकतं, असं यूआयडीएआयनं स्पष्ट केलं आहे.
13 भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध
याशिवाय आधार ऑथेंटिकेशनचा इतिहास तपासण्याची सुविधाही ॲपमध्ये आहे. भाषिक विविधतेसाठी हे ॲप 13 भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध असून, देशातील विविध भागातील नागरिकांना सोयीचे ठरेल. यूआयडीएआयच्या मते, हे ॲप आधारधारकांना डिजिटल ओळख अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर बनवेल. जुनं mAadhaar ॲप वापरणारे वापपकर्ते नवीन ॲपवर स्विच करू शकतात, मात्र प्रोफाइल्स स्वयंचलित ट्रान्सफर होणार नाहीत.
