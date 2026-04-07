Netflix Playground: मुलांसाठी नवीन गेमिंग ॲप लाँच
नेटफ्लिक्सनं 8 वर्षांखालील मुलांसाठी Netflix Playground ॲप लाँच केलं. यात Peppa Pig, Sesame Street सारख्या लोकप्रिय पात्रांसोबत गेम्स आहेत.
Published : April 7, 2026 at 1:34 PM IST
मुंबई: Netflix नं मुलांसाठी (8 वर्षे आणि त्यापेक्षा कमी वयाच्या) 'Netflix Playground' नावाचं एक नवीन स्वतंत्र ॲप लाँच केलं आहे. हे ॲप केवळ व्हिडिओ स्ट्रीमिंगपुरता मर्यादित नसून, त्याहूनही अधिक समृद्ध अनुभव देतं; यामध्ये लोकप्रिय मालिकांमधील पात्रांवर आधारित गेम्सचा समावेश आहे. सध्याच्या Netflix सदस्यत्वाचा (Membership) भाग म्हणून हे ॲप मोफत उपलब्ध आहे. हे ॲप पूर्णपणे जाहिरातमुक्त असून, यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे 'इन-ॲप पर्चेस' (ॲपमध्ये पैसे देऊन खरेदी करण्यासारखे पर्याय) नाहीत. हे ॲप सुरक्षित, साधं आणि ऑफलाइन खेळता येण्याजोगे गेम्स उपलब्ध करून देतं, जे विशेषतः मुलांसाठीच तयार करण्यात आले आहेत.
Netflix Playground म्हणजे काय? : Netflix Playground हे एक स्वतंत्र ॲप आहे, जे सध्या iPhone आणि iPad वर उपलब्ध आहे. Netflix खात्यामध्ये (Account) लॉग-इन करून मुलं या ॲपचा वापर करू शकतात. यामध्ये Peppa Pig, Sesame Street, Dr. Seuss’s Horton!, StoryBots आणि Bad Dinosaurs यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमधील पात्रांवर आधारित गेम्सचा समावेश आहे.
- गेम्सची काही उदाहरणे:
- Playtime With Peppa Pig: गिनी पिग्सची काळजी घेणे, बस चालवणे, स्मूदी बनवणे.
- Sesame Street: Elmo आणि Big Bird यांच्यासोबत 'मेमरी कार्ड गेम्स' आणि 'कनेक्ट-द-डॉट्स' (बिंदू जोडून चित्र पूर्ण करणे) उपक्रम.
- Dr. Seuss’s Horton!, Let’s Color, Red Fish, Blue Fish आणि इतर अनेक.
हे सर्व गेम्स त्वरित खेळता येतात आणि इंटरनेट कनेक्शनशिवाय (ऑफलाइन) देखील सुरळीत चालतात. हे ॲप 'Apple Arcade' प्रमाणेच जाहिरातमुक्त अनुभव देतं; परंतु एखाद्या स्वतंत्र सबस्क्रिप्शन सेवेप्रमाणे नसून, हे ॲप Netflix च्या प्रमाणित (Standard) प्लॅनचाच एक भाग म्हणून उपलब्ध आहे. सध्या अमेरिका, कॅनडा, युके (UK), ऑस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स आणि न्यूझीलंड या देशांमध्ये उपलब्ध असलेलं हे ॲप, 28 एप्रिल रोजी जागतिक स्तरावर (Global Rollout) लाँच केलं जाणार आहे.
Netflix च्या मुलांच्या मालिकांचा विस्तार : Playground ॲपसोबतच, Netflix नं मुलांसाठीच्या नवीन आणि पुन्हा प्रदर्शित होणाऱ्या (Returning) मालिकांची यादीही जाहीर केली आहे. Young MacDonald नावाची एक नवीन 'प्री-स्कूल' मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या मालिकेत 'Old MacDonald' चा नातू आणि त्याचे प्राणी-मित्र शेतातील जीवनाचा अनुभव घेताना, विविध समस्या सोडवताना आणि संगीताचा आनंद घेताना दिसतील. या मालिकेचा उद्देश लहान प्रेक्षकांमध्ये सर्जनशीलता जोपासणे आणि त्यांच्यात समस्या सोडवण्याची कौशल्ये विकसित करणे हा आहे.
- पुन्हा प्रदर्शित होणारे कार्यक्रम:
- Trash Truck: सीझन 3
- The Creature Cases: अतिरिक्त भाग
- आगामी प्रदर्शित होणारे कार्यक्रम:
- 20 एप्रिल: My Sesame Street Friends: My Elmo
- 20 एप्रिल: CoComelon Lane सीझन 7
- 27 एप्रिल: My Sesame Street Friends: My Abby
- 4 मे: Dr. Seuss’s Horton! सीझन 2
Netflix च्या या उपक्रमामुळं मुलांच्या मनोरंजनाला एक नवी दिशा मिळाली आहे. यामुळं पालकांसाठी जाहिरातमुक्त आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण झालं आहे.
हे वाचलंत का :