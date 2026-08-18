NavIC लवकरच गुगल मॅप्सची जागा घेणार स्वदेशी चिप! - डॉ. विनोद कुमार
चंदीगड विद्यापीठात आयोजित राष्ट्रीय अंतराळ तंत्रज्ञान कॉन्क्लेव्हमध्ये IN SPACe संचालकांनी भारतीय अंतराळ क्षेत्रातील स्टार्टअप्स नॅव्हिक आणि ISRO च्या भविष्याबाबत महत्त्वपूर्ण खुलासे केले.
Published : August 18, 2026 at 5:29 PM IST
चंदीगड: विद्यापीठात आयोजित 'नॅशनल स्पेस टेक्नॉलॉजी कॉन्क्लेव्ह' (राष्ट्रीय अंतराळ तंत्रज्ञान परिषद) दरम्यान भारताच्या अंतराळ क्षेत्राच्या भविष्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण भाकीत करण्यात आलंय. 'ईटीव्ही भारत'शी (ETV Bharat) विशेष संवाद साधताना, 'इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर' (IN SPACe) च्या 'प्रमोशन डिरेक्टोरेट'चे संचालक डॉ. विनोद कुमार यांनी या कार्यक्रमाचं महत्त्व अधोरेखित केलं. त्यांनी नमूद केलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2020 मध्ये सुरू केलेल्या अंतराळ क्षेत्रातील सुधारणांमुळं हे क्षेत्र सरकारी बंधनांतून मुक्त झालं असून सर्वसामान्यांसाठी खुलं झालंय. भारतात 450 हून अधिक अंतराळ-विषयक स्टार्टअप्स सुरू झाले आहेत. IN-SPACe चा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणे हा आहे; आज विद्यापीठातील विद्यार्थी स्वतःच्या हातांनी लहान उपग्रह (सॅटेलाइट्स) बनवत आहेत. विद्यार्थी 'लाइव्ह टेलिमेट्री'चे प्रात्यक्षिक दाखवत आहेत.
NavIC विरुद्ध GPS: 'भारताची नेव्हिगेशन प्रणाली 'NavIC' पूर्णपणे कार्यान्वित झाली आहे. आपल्या पीएचडी संशोधनाचा संदर्भ देत त्यांनी दावा केला की, अमेरिकेच्या GPS प्रणालीपेक्षा NavIC ची अचूकता (accuracy) अधिक चांगली आहे. या प्रणालीच्या घड्याळांमध्ये (clocks) काही तांत्रिक समस्या निर्माण झाल्या होत्या, तरीही आगामी काळात एक नवीन NavIC उपग्रह प्रक्षेपित केला जाणार आहे आणि त्यानंतर संपूर्ण प्रणाली पूर्णपणे दुरुस्त होईल. आम्ही इतरांशी स्पर्धा करत नाही; त्याऐवजी, आम्ही सहकार्याच्या भावनेतून काम करतो', असं डॉ. कुमार यांनी सांगितलं.
मोबाईलमध्ये NavIC: सरकारनं देशातील सर्व मोबाईल ऑपरेटर्सना भारताची स्वदेशी 'NavIC चिप' मोबाईलमध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही एक व्यावसायिक प्रक्रिया असल्यानं हार्डवेअरमधील बदलांसाठी वेळ लागतो, परंतु यावर काम सुरू झालं आहे. ॲपल (Apple) सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या मोबाईलमध्ये आता NavIC चिप्स दिसू लागल्या आहेत. भारताचे स्वदेशी मोबाईल तंत्रज्ञान प्रगत होत असताना, ही प्रणाली प्रत्येक भारतीयाच्या मोबाईलमधील 'गुगल मॅप्स'ची (Google Maps) जागा घेण्यास सज्ज आहे.
खाजगी क्षेत्र आणि कृषी: खाजगी क्षेत्र आणि स्टार्टअप्सच्या आगमनामुळं अंतराळ तंत्रज्ञानाचे अनेक व्यावहारिक फायदे मिळत आहेत. उदाहरणार्थ, या तंत्रज्ञानाचा वापर करून सूक्ष्म/अचूक शेती (micro/precision agriculture) क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण काम सुरू आहे. भविष्यात हे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल, असं डॉ. कुमार म्हणाले.
ISRO चे भविष्य: सरकारचा उद्देश ISRO चा कामाचा बोजा कमी करणे हा आहे, जेणेकरून ते मोठ्या संशोधन कार्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकतील. पूर्वी, रॉकेट आणि उपग्रहांच्या निर्मितीसारखी सर्व कार्यात्मक कामे इस्रोला (ISRO) स्वतःच करावी लागत असत. आता खाजगी क्षेत्र आणि स्टार्टअप्सच्या प्रवेशामुळं या जबाबदाऱ्यांची विभागणी होणार आहे. परिणामी, इस्रोला 'चांद्रयान' आणि 'गगनयान' यांसारख्या ग्रहांमधील मोहिमांवर (interplanetary missions) आणि महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रकल्पांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल. 'इन-स्पेस' (IN-SPACe) अंतर्गत, खाजगी कंपन्या आणि विद्यार्थी इस्रोच्या प्रयोगशाळा, सुविधांचा वापर करून त्यांच्यासोबत सहकार्य करत आहेत, असं डॉ. विनोद कुमार यांनी म्हटलं आहे.
'इन-स्पेस' (IN-SPACe) म्हणजे काय? : 'इन-स्पेस' ही 2020 मधील सुधारणांनंतर स्थापन झालेली आणि 'अंतराळ विभागा'च्या (Department of Space) अंतर्गत कार्यरत असलेली एक स्वतंत्र, 'सिंगल-विंडो' नोडल संस्था आहे. इस्रोच्या बरोबरीनं खाजगी कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक संस्थांच्या सहभागास चालना देणे, त्यांना अधिकृतता देणे आणि त्यांचे नियमन करणे हा या संस्थेचा मुख्य उद्देश आहे.
कोण आहेत डॉ. विनोद कुमार : डॉ. विनोद कुमार एक प्रतिष्ठित शास्त्रज्ञ आहेत; ते इस्रोचे माजी वरिष्ठ शास्त्रज्ञ असून त्यांनी आयआयटी (IIT) बॉम्बेमधून एरोस्पेस इंजिनिअरिंगमध्ये पीएचडी पूर्ण केली आहे. तसंच ते उपग्रह नियंत्रण प्रणालींमधील तज्ज्ञ आहेत. ही दोन दिवसीय परिषद चंदीगड विद्यापीठातील 'कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी' द्वारे इस्रो आणि IIST (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी) यांच्या सहकार्यानं आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये विद्यार्थ्यांनी विकसित केलेल्या लहान उपग्रहांचे प्रदर्शनही भरवण्यात आलं होतं.
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