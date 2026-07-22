Firefox 153 मध्ये 'Containers' चं इन-बिल्ट प्रीव्ह्यू: डिजिटल जीवन अधिक सुरक्षित
Firefox 153 साठी 'Containers' (कंटेनर्स) च्या इन-बिल्ट प्रीव्ह्यूची घोषणा करण्यात आली आहे.
Published : July 22, 2026 at 12:36 PM IST
मुंबई: Mozilla नं Firefox ब्राउझरच्या आवृत्ती 153 मध्ये 'Containers' च्या प्रीव्ह्यूची घोषणा केली आहे. हे नवीन वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना त्यांच्या ऑनलाइन जीवनातील विविध विभाग (काम, खरेदी, वैयक्तिक, बँकिंग) एकाच ब्राउझर विंडोमध्ये वेगळे ठेवण्यास मदत करतं. प्रत्येक कंटेनरमधील कुकीज (cookies) आणि जाहिरात ट्रॅकिंग पूर्णपणे स्वतंत्र राहतात, ज्यामुळं एका कंटेनरमधील क्रियाकलाप दुसऱ्याला दिसत नाहीत. आता, एखाद्या नवीन पार्टी हॅटचा (टोपीचा) शोध घेतल्यास तुम्हाला संपूर्ण इंटरनेटवर हॅटच्या जाहिरातींचा भडिमार सहन करावा लागणार नाही. हे वैशिष्ट्य 'Multi-Account Containers' या एक्स्टेंशनवर आधारित आहे, जे जवळपास एका दशकापासून वापरात आहे; आता ही क्षमता थेट Firefox चाच एक अविभाज्य भाग बनली आहे.
'Containers' का आणलं ? : आधुनिक जीवनात, एका व्यक्तीला अनेकदा एकाच वेळी विविध सोशल मीडिया खाती, कामाचे प्रकल्प, वैयक्तिक खरेदी आणि बँकिंग व्यवहार सांभाळावे लागतात. यावर उपाय म्हणून, Mozilla नं 'Containers' थेट Firefox मध्ये समाविष्ट केलं आहेत.
Containers चे फायदे :
डीफॉल्टनुसार उपलब्ध: एक्स्टेंशन शोधण्याची गरज नाही; ब्राउझर उघडल्यापासूनच 'Containers' उपलब्ध असतात.
सुलभ व्यवस्थापन: टॅब्स उघडणे, नवीन कंटेनर्स तयार करणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन करणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपं झालं आहे.
आवडत्या वैशिष्ट्यांची जपणूक: विद्यमान वापरकर्त्यांसाठी परिचित घटक जसं की नावं, रंग, चिन्हे (icons) आणि मुख्य कार्यक्षमता तसीच ठेवण्यात आली आहे.
भविष्यातील विकास: हे वैशिष्ट्य Firefox चा मुख्य घटक म्हणून अधिक बळकट केले जाईल.
प्रीव्ह्यूमध्ये काय उपलब्ध आहे? :
- Firefox 153 च्या या प्रीव्ह्यू आवृत्तीमध्ये, तुम्ही खालील गोष्टी करू शकता:
- विशिष्ट कंटेनर्समध्ये टॅब्स उघडू शकता आणि ब्राउझिंग क्रियाकलाप वेगळे ठेवू शकता.
- तुमच्या पसंतीनुसार कंटेनरची नावे, रंग आणि चिन्हे कस्टमाइझ (बदल) करू शकता.
- Firefox च्या 'Preferences' (सेटिंग्ज) द्वारे सहजपणे व्यवस्थापन करू शकता.
- राईट-क्लिक करून किंवा 'New Tab' बटण वापरून कंटेनर टॅब्स उघडू शकता.
जे वापरकर्ते सध्या जुने 'Multi-Account Containers' एक्स्टेंशन वापरत आहेत, त्यांना कोणतीही कृती करण्याची गरज नाही; दोन्ही एकाच वेळी चालू शकतात. जरी या सुरुवातीच्या टप्प्यात एक्स्टेंशनची काही वैशिष्ट्ये उपलब्ध नसली, तरी Mozilla त्यावर सक्रियपणे काम करत आहे.
डिजिटल गोपनीयता आणि सोय: 'Containers' केवळ गोपनीयता वाढवण्यापेक्षा अधिक काही करतात; ते ब्राउझिंगचा अनुभव अधिक सुव्यवस्थित आणि वैयक्तिकृत (personalized) बनवतात. ते काम आणि वैयक्तिक जीवन यांच्यात स्पष्ट सीमा निश्चित करतात. 'ॲड ट्रॅकर्स' (जाहिरात मागोवा घेणारे घटक) एकाच 'कंटेनर'पुरते मर्यादित ठेवले जातात, ज्यामुळे ब्राउझिंगचा एकूण वेग आणि गोपनीयता या दोन्ही गोष्टी सुधारतात. ही घोषणा फायरफॉक्सला अधिक लवचिक आणि वापरकर्ता-केंद्रित बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. भविष्यात आणखी अनेक प्रगत वैशिष्ट्ये येण्याची अपेक्षा आहे.
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