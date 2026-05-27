नासानं जाहीर केला चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर कायमस्वरूपी ‘मून बेस’चा मास्टर प्लॅन
नासानं चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर कायमस्वरूपी मून बेसचा मास्टर प्लॅन जाहीर केलाय. 2026 पासून रोव्हर्स आणि कार्गो लँडर्सद्वारे आर्टेमिस मोहिमांची तयारी सुरू झालीय.
Published : May 27, 2026 at 9:36 AM IST
वॉशिंग्टन: नासानं चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर (Lunar South Pole) कायमस्वरूपी मानवी वस्ती स्थापन करण्याची एक महत्त्वाकांक्षी योजना मंगळवारी जाहीर (NASA Moon Base Plan) केली. नासाचे प्रशासक जेरेड आयझॅकमन यांनी या उपक्रमाला "दुसऱ्या खगोलीय जगावरील मानवतेची पहिली चौकी" असं म्हटंल आहे. या योजनेअंतर्गत, चंद्रावरील रोव्हर्स, मालवाहू लँडर्स आणि विविध रोबोटिक मोहिमांची घोषणा करण्यात आली आहे. 2026 मध्ये सुरू होणाऱ्या या मोहिमा, 2028 पर्यंत आर्टेमिस अंतराळवीरांना चंद्रावर उतरवण्यासाठी आवश्यक असलेली तयारी पूर्ण करण्याच्या उद्देशानं आखण्यात आल्या आहेत.
मून बेस I, II, आणि III मोहिमा: नासानं "मून बेस"च्या (NASA Moon Base) उभारणीमध्ये सामील असलेल्या पहिल्या तीन मोहिमांबद्दल तपशील प्रदान केला आहे.
चंद्र तळ I: 2026 च्या शरद ऋतूमध्ये शॅकलटन कनेक्टिंग रिजवर उतरण्याची योजना असलेल्या या मोहिमेत ब्लू ओरिजिनच्या ब्लू मून मार्क 1 एंड्युरन्स लँडरचा वापर केला जाईल. यात प्लूम-पृष्ठभाग आंतरक्रिया अभ्यासासाठी डिझाइन केलेली उपकरणे, जसं की स्टिरिओ कॅमेरे आणि लेझर रेट्रोरेफ्लेक्टर अॅरे असतील.
चंद्र तळ II: या वर्षाच्या उत्तरार्धात, ॲस्ट्रोबोटिकच्या ग्रिफिन लँडरद्वारे 1,100 पाउंडपेक्षा जास्त वजनाचा माल पोहोचवला जाईल. या पेलोडमध्ये ॲस्ट्रोलॅबच्या फ्लिप रोव्हरचा समावेश असेल, जो भविष्यातील लुनार टेरेन व्हेईकल (LTV) कार्यांना साहाय्य करण्यासाठी आहे.
चंद्र तळ III: ही मोहीम देखील याच वर्षी नियोजित असून, याद्वारे इंट्युटिव्ह मशीन्सच्या नोव्हा-सी ट्रिनिटी लँडरमार्फत "लुनार व्हर्टेक्स" पेलोड तैनात केला जाईल. ही मोहीम चंद्राच्या पृष्ठभागावरील चंद्राच्या "स्वर्ल्स" (चमकणारे ठिपके) यांचा अभ्यास करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. या पेलोडमध्ये युरोपियन स्पेस एजन्सी (ESA) आणि कोरियन स्पेस इन्स्टिट्यूटनं योगदान दिलेल्या उपकरणांचाही समावेश असेल.
लुनार टेरेन व्हेईकल (LTV) करार : नासानं ॲस्ट्रोलॅबला 219 दशलक्ष डॉलर्स आणि लुनार आउटपोस्टला 220 दशलक्ष डॉलर्सचे करार दिले आहेत. ॲस्ट्रोलॅबच्या CLV-1 रोव्हरचं वजन 2,000 पाउंड असेल आणि तो ताशी 6 मैल वेगानं प्रवास करेल. लुनार आउटपोस्टचा पेगासस रोव्हर अधिक वेगवान (ताशी 9 मैल) असेल आणि तो एका वर्षापर्यंत स्वायत्तपणे काम करण्यास सक्षम असेल. हे रोव्हर्स 2028 पर्यंत चंद्रावर पोहोचतील आणि आर्टेमिस मोहिमांसाठी तयारी करतील. या रोव्हर्सचा पुरवठा करण्यासाठी 'ब्लू ओरिजिन'ला 188 दशलक्ष डॉलर्सचे कंत्राट देण्यात आलं आहे.
मूनफॉल मोहीम : 'मूनफॉल' मोहिमेअंतर्गत, 2028 मध्ये चंद्रावर चार ड्रोन पाठवले जातील. हे ड्रोन चंद्रावरील आव्हानात्मक भूभागाचं सर्वेक्षण करतील आणि चंद्रावरील रात्रीच्या वेळीही टिकून राहण्यास सक्षम असलेल्या 'पेलोड्स'च्या (उपकरणांच्या) माध्यमातून आपली सातत्यपूर्ण उपस्थिती सिद्ध करतील. या ड्रोनची वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक असलेले अंतराळयान 'फायरफ्लाय एरोस्पेस' तयार करेल. 'CLPS 2.0' कार्यक्रमाद्वारे मालवाहू लँडर्सची (cargo landers) पुढील पिढी विकसित केली जाईल. या उपक्रमासाठी 15 मे रोजी 'RFP' (प्रस्तावांसाठी विनंती) जारी करण्यात आले असून, 30 जूनपर्यंत प्रस्ताव मागवण्यात येत आहेत. 'CLPS 1.0' अंतर्गतच्या अतिरिक्त कामांची कंत्राटे (task awards) येत्या काही आठवड्यांत जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.
The near impossible is becoming possible.— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) May 26, 2026
We are building toward a sustained human presence at the lunar South Pole. It begins with Phase 1: CLPS landers and LTV rovers testing the “science of survival” on the lunar surface before heavy HLS cargo landers deliver the mass and… pic.twitter.com/EhqmXAPQzA
महत्त्व आणि भविष्यातील दृष्टीकोन: या सर्व मोहिमा वैज्ञानिक संशोधन, आर्थिक लाभ, तांत्रिक नवोपक्रम आणि मंगळावरील भविष्यातील मोहिमांसाठी भक्कम पाया रचतील.चंद्रावर मानवाची कायमस्वरूपी उपस्थिती प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं सुरू असलेल्या प्रवासात, हा उपक्रम मानवतेसाठी एक ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे.
