50 वर्षानंतर मानव पुन्हा चंद्रावर ठेवणार पाऊल; नासाच्या 'आर्टेमिस 2'चे यशस्वी प्रक्षेपण

नासानं चंद्रावर मानवाला पाठविण्याच्या मोहिमेत आज ऐतिहासिक यश मिळविलं आहे. नासानं 'आर्टेमिस 2' चे फ्लोरिडामधून यशस्वी प्रक्षेपण केलं आहे.

Artemis II
फ्लोरिडा येथील केनेडी स्पेस सेंटरवरून 'आर्टेमिस 2' ने उड्डाण केले. (x/@NASA)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 2, 2026 at 7:09 AM IST

फ्लोरिडा (वॉशिंग्टन)- नासाच्या 'आर्टेमिस 2' (Artemis II) मोहिमेचे यशस्वी प्रक्षेपण झालं आहे. 53 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच यान चंद्राच्या दिशेने झेपावलं आहे.

अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासानं चंद्रमोहिम आखली आहे. या मोहिमेत नासाच्या टीमनं चंद्राभोवती ऐतिहासिक 10 दिवसीय प्रवासाची मोहिम आखली आहे. यातून पृथ्वीपासून यापूर्वी कोणत्याही मानवानं गाठलेल्या अंतरापेक्षाही अधिक दूरचा प्रवास चार अंतराळवीर करणार आहेत. तसेच चंद्राबाबत महत्त्वाचं संशोधन करण्यात येणार आहे. या ऐतिहासिक उड्डाणात अंतराळवीर रीड वाईजमन, व्हिक्टर ग्लोव्हर आणि क्रिस्टीना कोच यांच्यासोबत कॅनेडियन स्पेस एजन्सीचे जेरेमी हॅन्सेन यांचा समावेश आहे.

कशी असेल 'आर्टेमिस 2' मोहिम?

  • आर्टेमिस 2 मोहिमेत यानातील अंतराळवीर चंद्राच्या पृष्ठभागापासून 5,000 मैल अंतरापर्यंत पोहोचतील.
  • अंतराळवीर प्रत्येकी चार तासांच्या अशा दोन टप्प्यांत झोप घेतील.
  • दुसऱ्या दिवशी, 'ओरायन' (Orion) इंजिन अंतराळयानाचा वेग वाढवून त्याला 'सुटकेच्या वेगा'पर्यंत (escape velocity) नेतील. चंद्राच्या दिशेने मार्गस्थ करतील.
  • तिसऱ्या ते पाचव्या दिवसांदरम्यान, अंतराळवीर चंद्राच्या दिशेनं होणाऱ्या आपल्या प्रवासाची दिशा आणि मार्ग अचूकपणे (fine-tune) नियोजित करतील.
  • सहाव्या दिवशी, अंतराळवीर चंद्राच्या जवळून (fly-by) प्रवास करतील. त्यावेळी ते पृथ्वीपासून सुमारे 2,50,000 मैल अंतरावर असेल.
  • सहाव्या आणि सातव्या दिवसांदरम्यान, अंतराळवीर पृथ्वीवर परतण्याच्या आपल्या प्रवासाची दिशा अचूकपणे निश्चित करतील.
  • दहाव्या दिवशी, अंतराळवीर आपले विशेष अंतराळ-पोशाख (suits) परिधान करतील. पृथ्वीच्या वातावरणात पुन्हा प्रवेश करण्यासाठी सज्ज होतील.
  • अंतराळवीर 25,000 मैल प्रति तास या वेगानं पृथ्वीच्या वातावरणात पुन्हा प्रवेश करतील.
  • दोन पॅराशूट्सच्या साहाय्याने कॅप्सूलचा वेग कमी करून त्याचा 17मैल प्रति तास इतका वेग केला जाईल.
  • अखेरीस, कॅलिफोर्नियातील सॅन डिएगोच्या किनारपट्टीजवळ हे यान समुद्रात उतरेल.

