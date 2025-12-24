ETV Bharat / technology

आकाशाचा पहिला नकाशा तयार, नासाच्या SPHEREx दुर्बिणीची कमाल

नासाच्या SPHEREx दुर्बिणीनं प्रक्षेपणानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत पूर्ण आकाशाचा पहिला इन्फ्रारेड नकाशा तयार केला. हा नकाशा विश्वाच्या उत्पत्ती आणि आकाशगंगांच्या विकासाचे नवे रहस्य उघड करतो.

NASA SPHEREx telescope, SPHEREx First All Sky Map
SPHEREx दुर्बिण (NASA/JPL-Caltech)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 24, 2025 at 12:32 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद : नासाच्या SPHEREx (स्पेक्ट्रो-फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द युनिव्हर्स, एपोक ऑफ रीऑयनायझेशन अँड आइसेस एक्सप्लोरर) वेधशाळेनं डिसेंबर 2025 मध्ये पूर्ण आकाशाचा पहिला इन्फ्रारेड नकाशा पूर्ण केला आहे. हा नकाशा 102 वेगवेगळ्या तरंगलांबींमध्ये (कलर्समध्ये) तयार करण्यात आला असून, तो मानवी डोळ्यांना दिसणाऱ्या प्रकाशापेक्षा वेगळ्या इन्फ्रारेड प्रकाशात विश्वाचं नवं रहस्य उघड करतो. मार्च 2025 मध्ये प्रक्षेपित झालेल्या या अंतराळ दुर्बिणीनं मे महिन्यापासून निरीक्षण सुरू केलं होतं आणि अवघ्या सहा महिन्यांत हा ऐतिहासिक नकाशा तयार करण्यात तिला यश मिळालंय.

SPHEREx दुर्बिण
SPHEREx ही दुर्बिण पृथ्वीभोवती दररोज 15 वेळा प्रदक्षिणा घालते आणि प्रत्येक प्रदक्षिणेत ध्रुव ते ध्रुव 3,600 प्रतिमा घेते. पृथ्वी सूर्याभोवती फिरत असताना दुर्बिणीचे दृश्य क्षेत्र हळूहळू बदलतं, ज्यामुळं पूर्ण आकाश कव्हर होतं. हा पहिला नकाशा असला तरी, दोन वर्षांच्या मुख्य मोहिमेदरम्यान आणखी तीन नकाशे तयार होणार असून, ते एकत्र करून अधिक तपशीलवार माहिती समोर येणार आहे.

Credit: NASA/JPL-Caltech

SPHEREx च्या नकाशाचं महत्त्व
SPHEREx च्या डेटानं वैज्ञानिकांना विश्वाच्या सुरुवातीच्या क्षणांचा अभ्यास करता येईल, बिग बँगनंतरच्या पहिल्या सेकंदातील घटनांचे संकेत शोधता येतील. तसंच, 13.8 अब्ज वर्षांच्या कालावधीत आकाशगंगांचा विकास कसा झाला, जीवनासाठी आवश्यक घटक (पाणी आणि सेंद्रिय रेणू) आकाशगंगेतील तारे आणि ग्रह कसे वितरित झाले, याची माहिती मिळेल. हा नकाशा जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपसारख्या इतर मोहिमांना पूरक ठरेल. जेम्स वेब आकाशातील छोट्या भागांचा सखोल अभ्यास करतं, तर SPHEREx पूर्ण आकाशाचा सर्वेक्षण करते. यामुळं आकाशगंगांचे तीन-आयामी वितरण, अंतराळातील धूळ आणि वायूंचं स्वरूप स्पष्ट होईल.

Credit: NASA/JPL-Caltech

मोहिमेची रचना आणि भविष्य
SPHEREx दुर्बिण कोनिकल स्कॅनिंग पद्धतीनं काम करतं आणि इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीद्वारे प्रकाशाचं तरंगलांबींमध्ये विभाजन करते. यामुळं तारे, वायू आणि धूळ वेगळे दिसतात. उदाहरणार्थ, लाल रंग धूळ दाखवतो, निळा हायड्रोजन वायू आणि पांढरा-हिरवा तारे दर्शवतो. नासाच्या जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरीनं (JPL) ही मोहीम व्यवस्थापित केली आहे. हा डेटा वैज्ञानिक आणि जनतेसाठी खुला आहे, ज्यामुळं विश्वाच्या मूळ प्रश्नांना उत्तरे शोधण्यास मदत होईल. विश्व कसं सुरू झालं आणि जीवनासाठी अनुकूल परिस्थिती कशी निर्माण झाली याचं रहस्य उलगडण्यात मदत होईल.

TAGGED:

NASA SPHEREX TELESCOPE
SPHEREX TELESCOPE
SPHEREX FIRST ALL SKY MAP
SPHEREX
SPHEREX TELESCOPE SKY MAP

