अंतराळात 8 महिने घालवल्यानंतर क्रू-12 अंतराळवीरांचे यशस्वी स्पलॅशडाउन! पृथ्वीवर सुरक्षित परत!
अंतराळात जवळपास आठ महिने राहिल्यानंतर स्पेसएक्स क्रू-12 चे चार अंतराळवीर आज यशस्वीरीत्या पृथ्वीवर परतले. फ्रीडम कॅप्सूल पॅसिफिक महासागरात स्पलॅशडाउन झालं.
Published : October 9, 2026 at 10:14 AM IST
मुंबई : स्पेसएक्सच्या क्रू 12 मिशनचे चार अंतराळवीर आज सकाळी (8 ऑक्टोबर) पृथ्वीवर परतले. जवळपास आठ महिने अंतराळात राहिल्यानंतर त्यांचं क्रू ड्रॅगन कॅप्सूल ‘फ्रीडम’ यशस्वीरीत्या पॅसिफिक महासागरात लॉस एंजेलेसच्या किनाऱ्याजवळ स्पलॅशडाउन झालं. वेळ होती सकाळी 11:34 EDT (15:34GMT). भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST) हा लँडिंगचा किंवा स्प्लॅशडाऊनचा वेळ 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी रात्री ठीक 9:04 वाजता होता.
Welcome home! Crew-12 splashed down in the Pacific on Thursday, Oct. 8. Their 237-day mission aboard the @Space_Station included research into medicine, quantum science, and 3D-printing with metal in low Earth orbit. https://t.co/bHE4QrN1r5 https://t.co/QzBt6v9Ak3— NASA (@NASA) October 8, 2026
स्टेशनपासून विलग होण्याची सुरुवात : बुधवारी सकाळी (7 ऑक्टोबर) फ्रीडम कॅप्सूल आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकापासून (ISS) विलग झालं. त्यानंतर सुमारे 27 तासांचा प्रवास सुरू झाला. सर्व काही योजनेनुसार झालं आणि अंतराळवीर सुरक्षितपणे रिकव्हरी शिपवर आणले गेले. आता त्यांना जमिनीवर आणून वैद्यकीय तपासणी केली जाईल आणि 45 दिवसांच्या पोस्टफ्लाइट कंडिशनिंग प्रक्रियेला सुरुवात होईल, ज्यामुळं त्यांचे शरीर गुरुत्वाकर्षणाशी पुन्हा जुळवून घेईल.
क्रूची स्थिती उत्तम : नासाच्या लो अर्थ ऑर्बिट प्रोग्रामचे डेप्युटी मॅनेजर बिल स्पेच म्हणाले, “क्रू उत्तम स्थितीत आहे. कॅप्सूलमधून बाहेर पडताना त्यांच्या चेहऱ्यावर स्मित होते. 237 दिवस अंतराळात राहिल्यानंतर (त्यापैकी 235 दिवस स्टेशनवर) त्यांना परत आणणे आनंददायी आहे.”
Congratulations to the @NASA workforce and our partner @SpaceX on another successful crewed launch to the International Space Station. Crew-13 is now aboard the station, Crew-12 will be home soon, and 2026 is far from over. Still ahead: more science missions, more flyovers, the MAX POWER exposition, cargo resupply, a possible Starliner-1 demonstration mission to the ISS, Artemis III rollout and tanking tests, and the first Moon Base launch before the year ends. We will never stop going. 🇺🇸— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) October 3, 2026
क्रू-12चे सदस्य : क्रू-12 मध्ये नासाचे जेसिका मेयर आणि जॅक हॅथवे, युरोपियन स्पेस एजन्सीचे (ESA) सोफी अॅडेनॉट आणि रशियन रोस्कोस्मोसचे आंद्रे फेदयाएव यांचा समावेश आहे. मेयर आणि फेदयाएव यांनी यापूर्वीही अंतराळ प्रवास केला होता, तर हॅथवे आणि अॅडेनॉटसाठी हे पहिलं मिशन होतं.
लाँच आणि स्टेशनवरील स्थिती : 13 फेब्रुवारीला स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेटवरून हे क्रू ISS कडे निघाले. त्यांच्या आगमनाने स्टेशनवरील सामान्य सात सदस्यांचा आकडा पूर्ण झाला. जानेवारी 15 पासून क्रू-11 लवकर परत आल्यानं स्टेशनवर फक्त तीन सदस्य होते. क्रू-11 मध्ये नासाचे माइक फिन्के यांना वैद्यकीय समस्या आली होती. ही ISS च्या इतिहासातील पहिली वैद्यकीय निर्वासन होती, पण आपत्कालीन नव्हती. फिन्के आता ठीक आहेत आणि त्यांनी ऑगस्टमध्ये निवृत्ती घेतली.
.@NASA's @SpaceX Crew-12 mission splashes down in the Pacific Ocean off the coast of Los Angeles, California, at 8:34 a.m. PDT/11:34 a.m. EDT today marking the end of 237 days in space. More... https://t.co/EzwmJMZhmJ— International Space Station (@Space_Station) October 8, 2026
क्रू-13 चं आगमन आणि विलंब : क्रू-12 ची जागा घेण्यासाठी क्रू-13 गेल्या गुरुवारी (1 ऑक्टोबर) पोहोचले. त्यांनी लाँचनंतर आठ तासांतच स्टेशन गाठले, जे अमेरिकन स्पेसक्राफ्टसाठी सर्वात जलद प्रवास आहे. मूळतः 12 सप्टेंबरला लाँच होणारे हे मिशन ‘ग्रेस’ कॅप्सूलच्या प्रोपल्शन सिस्टममधील समस्येमुळं उशिरा झाला, त्यामुळं क्रू-12 ला काही अतिरिक्त आठवडे अंतराळात मिळाले.
स्टेशनवरील कामे आणि स्पेसवॉक : क्रू-12 ने सुमारे दहा महिनं अंतराळात राहून विविध देखभाल कामे आणि डझनभर वैज्ञानिक प्रयोग केले. जेसिका मेयर यांनी चार स्पेसवॉक केले, ज्यामुळं त्यांच्या आयुष्यातील एकूण सात झाले. 18 ऑगस्टला सोफी अॅडेनॉट यांनी फ्रेंच महिला म्हणून पहिल्यांदा स्पेसवॉक केला. त्यानंतर दोन आठवड्यांत त्यांनी आणखी दोन केले, ज्यात एक मेयरसोबत होता. हे स्टेशनच्या इतिहासातील सहावे सर्व-महिला स्पेसवॉक होते. अॅडेनॉट यांनी 237 दिवस सतत अंतराळात राहून ESA अंतराळवीरांसाठी नवा विक्रम प्रस्थापित केला.
भावनिक मिश्र प्रतिक्रिया : परतण्याबाबत अंतराळवीरांना मिश्र भावना होत्या. मेयर म्हणाल्या, “मला सर्वात जास्त माझ्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीला भेटायला आवडेल. निसर्ग, वाऱ्याचा स्पर्श आणि झाडांची सरसर यांची ओढ आहे. पण वजनहीनता आणि अद्भुत दृश्ये मला खूप आठवणार आहेत.”
पुढील कार्यक्रम : आज दुपारी 1:15 EDT ला नासा आणि स्पेसएक्स प्रेस कॉन्फरन्स घेणार आहेत. त्यात क्रू-12 आणि 13 ऑक्टोबरला होणाऱ्या CRS-35 कार्गो मिशनबाबत चर्चा होईल.
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