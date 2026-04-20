वॉयेजर 1 वरील आणखी एक वैज्ञानिक उपकरण बंद; 2030 पर्यंत संदेश पाठवणे शक्य
नासानं 47 वर्षांपूर्वी अंतराळात पाठवलेल्या वॉयेजर 1 यानावरील LECP उपकरण बंद केलं. यामुळे इंटरस्टेलर स्पेसमधून 2030 पर्यंत डेटा पाठवणे शक्य होईल.
Published : April 20, 2026 at 9:49 AM IST
कॅलिफोर्निया: नासानं आपल्या ऐतिहासिक वॉयेजर 1 अंतराळयानावरील आणखी एक महत्त्वाचं वैज्ञानिक उपकरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरी (जेपीएल) च्या अभियंत्यांनी लो-एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल्स (LECP) प्रयोग बंद करण्याचे आदेश यानाला पाठवले आहेत. हे अंतराळयान 1977 पासून सतत कार्यरत असून, आता त्याची अणुशक्ती कमी होत चालली आहे. या निर्णयामुळं वॉयेजर 1 चं आयुष्य आणखी एक वर्ष वाढवण्यास मदत होईल आणि 2030 पर्यंत इंटरस्टेलर स्पेसमधून डेटा पाठवणे शक्य होईल.
वॉयेजर 1 ची वर्तमान स्थिती : वॉयेजर 1 हे मानवनिर्मित सर्वात दूरचं यान आहे. ते सूर्याच्या प्रणालीबाहेर इंटरस्टेलर स्पेसमध्ये 15 अब्ज मैलांपेक्षा जास्त अंतरावर आहे. पृथ्वीवरून रेडिओ सिग्नल पोहोचण्यास 23 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. हे यान प्लुटोनियम-आधारित रेडिओइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर (आरटीजी) वर चालतं. प्रत्येक वर्षी सुमारे 4 वॅट विद्युतशक्ती कमी होते. यामुळं अभियंत्यांना एकेक उपकरण बंद करावं लागतंय जेणेकरून मुख्य यंत्रणा आणि संवाद व्यवस्था कायम राहील.एप्रिल 2026 मध्ये LECP उपकरण बंद करण्यात आलं होतं. हे उपकरण 1977 पासून जवळजवळ अखंडपणे कार्यरत होतं. ते कमी ऊर्जेचे चार्ज्ड कण, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स आणि कॉस्मिक किरण मोजत होतं. सूर्यमालेतील आणि आकाशगंगेतील कणांचा अभ्यास करण्यासाठी हे महत्त्वाचं होतं. आता वॉयेजर 1 वर फक्त दोन वैज्ञानिक उपकरणे कार्यरत आहेत, एक प्लाज्मा वेव्ह्स ऐकणारे आणि दुसरं चुंबकीय क्षेत्र मोजणारे. दोन्ही उत्तम प्रकारे काम करत आहेत आणि डेटा पाठवत आहेत.
भविष्यातील योजना : फेब्रुवारी 2026 मध्ये वॉयेजर 1 चे कॉस्मिक रे सबसिस्टम बंद करण्यात आलं होतं. हा तीन टेलिस्कोप्सचं संच होता,जो उच्च ऊर्जेचे कण मोजत होता. 2012 मध्ये हेलिओस्फियर सोडल्याचं वॉयेजर 1 नं निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. वॉयेजर 2 वर LECP मार्च 2025 मध्ये बंद झालं होतं. नासाच्या व्हॉयेजर मिशन मॅनेजर करीम बदरुद्दीन म्हणाले, “वैज्ञानिक उपकरण बंद करणे कोणालाही आवडत नाही, पण ही उपलब्ध सर्वोत्तम पर्याय आहे.” टीम दोन्ही वॉयेजर यानांना शक्य तितके दीर्घकाळ कार्यरत ठेवण्यावर भर देत आहे. भविष्यात विद्युतशक्ती वाचवण्याचे नवीन उपाय शोधले जात आहेत. यशस्वी झाल्यास कदाचित LECP पुन्हा चालू करता येईल.
वॉयेजर मिशनचे महत्त्व : 1977 मध्ये लाँच झालेली वॉयेजर 1 आणि 2 या यानचे मानवजातीच्या अंतराळ संशोधनातील अजरामर योगदान आहे. त्यांनी गुरू, शनी, युरेनस आणि नेपच्यून यांचा अभ्यास केला. आता ते इंटरस्टेलर स्पेसमधील अनोख्या वातावरणाची माहिती देत आहेत. सात उपकरणे बंद झाली तरीही उरलेल्या दोन उपकरणांमधून मौल्यवान डेटा येत आहे.हे यान बंद होईपर्यंत मानवाला आकाशगंगेच्या सीमेबाहेरील माहिती पुरवत राहील. अभियंत्यांचा प्रयत्न आहे की 2030 पर्यंत तरी हे यान सक्रिय राहावं.
