नासाकडून आंतरतारकीय 'धूमकेतू 3आय ॲटलस'चं ऐतिहासिक छायाचित्रं प्रसिद्ध
नासानं आंतरतारकीय धूमकेतू 3आय ॲटलसचं ऐतिहासिक छायाचित्रं प्रसिद्ध केलंय.‘Oumuamua’ नंतरचा तिसरा बाह्यग्रहीय धूमकेतू सूर्यमालेतून वेगानं बाहेर जात आहे.
Published : November 20, 2025 at 12:17 PM IST
मुंबई : जुलै 2025 मध्ये शोध लागलेला तिसरा आंतरतारकीय वस्तू असलेला धूमकेतू 3आय/ॲटलस (3I ATLAS) सूर्यमालेतून वेगानx जात असताना नासानं त्याचं अभूतपूर्व निरीक्षण केलं. ‘Oumuamua (2017) आणि ‘ 2I/Borisov’ (2019) नंतर हा तिसराच पाहुणा आपल्या सूर्यमालेत बाहेरच्या ताऱ्यांच्या विश्वातून आला आहे. त्याच्या विचित्र कक्षेमुळं सोशल मीडियावर “एलियन टेक्नॉलॉजी”च्या अफवा पसरल्या होत्या, पण नासानं सर्व शंकांचं खंडन करत जगभरातील दुर्बिणी आणि अंतराळयानांचा वापर करून त्याची छायाचित्रे जाहीर केली. अमेरिकेच्या सहा आठवड्यांच्या सरकारी बंदमुळं ही छायाचित्रे उशिरानं प्रसिद्ध झाली. तरीही नासानं 12 वेगवेगळ्या अंतराळयानांचा वापर करून 1 जुलैपासून आतापर्यंत धूमकेतूचं निरीक्षण केलं.
मंगळावरून घेतलं सर्वात जवळचं छायाचित्र
सर्वात जवळचं छायाचित्र मंगळावरून मिळालं. पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरच्या मास्टकॅम-झेडनं 4 ऑक्टोबरला, मार्स रिकॉनॉन्सन्स ऑर्बिटरवरील हाय-रिझॉल्यूशन हाय-राइज कॅमेऱ्यानं (हाय-रायझ) छायाचित्र घेतलं. या व्यतिरिक्त 2 ऑक्टोबरला माव्हेन उपग्रहानं अल्ट्राव्हायोलेट प्रतिमा 9 घेतल्या. त्यावेळी धूमकेतू मंगळापासून सुमारे 1.9 कोटी मैल अंतरावर होता.
सूर्याजवळील उपग्रहांचं निरीक्षण
सूर्याभोवती फिरणाऱ्या उपग्रहांनीही धूमकेतूचं निरिक्षण केलं. नासाच्या स्टीरिओ-ए (11 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर), एसए/नासाच्या सोहो (15ते 26 ऑक्टोबर) आणि पंच मिशननं 20 सप्टेबर ते 3 ऑक्टोबर दरम्यान अनेक छायाचित्रे घेतली. 28 सप्टेबर ते 10 ऑक्टोबर या कालावधीत धूमकेतू पृथ्वीपासून 23.1 ते 23.5 कोटी मैल अंतरावर होता.
लूसी आणि सायकी मिशनचं योगदान
अंतराळातील धूमकेतूचं लूसी आणि सायकी यानांनीही महत्त्वाचं निरीक्षण केलं. लूसीच्या एल्-लॉरी इमेजरनं 16 सप्टेंबरला तर सायकीच्या मल्टीस्पेक्ट्रल कॅमेऱ्यानं 8-9 सप्टेंबरला (आठ तासांत चार वेळा) उच्च-रिझॉल्यूशन छायाचित्रे घेतली. ही छायाचित्रं 3.3 ते 24 कोटी मैल अंतरावरून घेण्यात आली.
19 डिसेंबरला पृथ्वीच्या जवळ
नासानुसार, धूमकेतू 19 डिसेंबर 2025 रोजी पृथ्वीच्या सर्वात जवळ आला.त्या वेळेचं अंतर सुमारे 17 कोटी मैल (सूर्य-पृथ्वी अंतराच्या दुप्पट) असेल. हा धूमकेतू दुसऱ्या ताऱ्याच्या सभोवतालच्या विश्वातून आल्यानं त्याच्या रचनेतून आपल्याला विश्वाच्या उत्पत्तीची नवीन माहिती मिळू शकेल. अशी संधी आयुष्यात एकदाच येते, असं नासाच्या शास्त्रज्ञांनी म्हटलं.
