आर्टेमिस II मोहीम: रीड वायझमन यांनी ओरियन स्पेसक्राफ्टमधून टिपलं पृथ्वीचं पहिलं छायाचित्र
आर्टेमिस II मोहीम: नासानं आर्टेमिस II मोहिमेत ओरियन स्पेसक्राफ्टमधून काढलेलं पृथ्वीचं पहिले सुंदर छायाचित्र प्रसिद्ध केलंय. या मोहिमेत चार अंतराळवीर चंद्राच्या प्रवासकडे निघाले आहेत.
Published : April 4, 2026 at 10:53 AM IST
मुंबई : नासानं आर्टेमिस II मोहिमेदरम्यान (Artemis II mission) ओरियन स्पेसक्राफ्टच्या (Orion spacecraft) आतून घेतलेल्या पहिल्या छायाचित्रांचा प्रसार केला आहे. या मोहिमेत चार अंतराळवीर चंद्राभोवती फिरत आहेत. मिशन कमांडर रीड वायझमन यांनी कॅप्सूलच्या खिडकीतून पृथ्वीचं पहिलं छायाचित्र काढलं आहे. या छायाचित्रात ढगांच्या रेषा आणि नीलवर्णी महासागर दिसत आहेत. दुसऱ्या छायाचित्रात संपूर्ण पृथ्वी दिसतेय, ज्यात हिरवा ऑरोरा (उत्तरेकडील प्रकाश) चमकत आहे. हे छायाचित्र मिशनच्या तिसऱ्या दिवशी प्रसिद्ध करण्यात आलंय.
" suddenly, we're up there with them."— NASA (@NASA) April 3, 2026
we're sharing the artemis ii crew's first images from space
पृथ्वी आणि चंद्राकडे प्रवास : शुक्रवारी सकाळी अंतराळवीर पृथ्वीपासून सुमारे 100,000 मैल (160,000 किलोमीटर) दूर होतं. ते चंद्राकडं वेगानं जात असून तिथं पोहचण्यासाठी आणखी 160,000 मैल अंतर पार करावं लागणार आहे. सोमवारी (6 एप्रिल) रोजी ते चंद्राजवळ पोहोचतील. मुख्य इंजिनचा वापर करून गुरुवारी रात्री ओरियनला चंद्राकडं नेण्यात आलं. ही 10 दिवसांची मोहीम आहे. सहाव्या दिवशी अंतराळवीर चंद्राच्या पृष्ठभागापासून 4,0000 ते 6,000 मैल (6,450 ते 9,650 किलोमीटर) अंतरावरून उडतील. ते चंद्राच्या दूरच्या बाजूला जाणारे पहिले मानव असतील.
मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्तिना कोच, पहिल्या महिला अंतराळवीर चंद्राभोवती फिरणार आहेत. या विषयावर बोलताना त्या म्हणाल्या , "असे दृश्य पाहायला मिळेल हे मला ठाऊक होते; पण त्यासाठी पूर्वतयारी करणे मात्र मुळीच शक्य नाही. आपली पृथ्वी दिवसा आणि रात्री अशा दोन्ही वेळी पाहणे हा एक अवर्णनीय अनुभव आहे. चंद्राचं दृश्यही तितकंच सुंदर असेल."
पायलट व्हिक्टर ग्लोव्हर : पायलट व्हिक्टर ग्लोव्हर, 'लो अर्थ ऑर्बिट'च्या (पृथ्वीच्या कक्षेच्या) पलीकडे जाणारे पहिले कृष्णवर्णीय अंतराळवीर आहेत. ते म्हणाले, "जेव्हा अंतराळातून पृथ्वीकडं पाहिलं जातं, तेव्हा अखंड भासते. Homo sapiens (मानवजात) ही संज्ञा आपल्या सर्वांना लागू पडते. आपण कोणत्याही देशाचे मूळ रहिवासी असो किंवा आपल्या त्वचेचा रंग कोणताही असो. आपण सर्वजण एकच आहोत." 'मूनशॉट' या संज्ञेचा संदर्भ देत, त्यांनी या गोष्टीवर भर दिला की, विविधतेच्या शक्तीचा योग्य वापर करूनच अचाट आणि भव्य यश साध्य करता येतं.
मोहीम पूर्ण झाल्यावर 11 एप्रिल रोजी ओरियन कॅप्सूल पॅसिफिक महासागरात उतरेल. ही मोहीम भविष्यातील चंद्र लँडिंग आणि मंगळ मोहिमांसाठी महत्त्वाची चाचणी आहे. अंतराळवीर वैज्ञानिक निरीक्षणे करत आहेत आणि चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणाचा वापर करून परतीचा प्रवास करतील.
