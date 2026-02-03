ETV Bharat / technology

नासा आर्टेमिस II मोहीम चार आठवड्यांनी पुढे ढकलली

नासाच्या Artemis II मोहीम हायड्रोजन गळतीमुळं मार्चपर्यंत पुढं ढकलण्यात (NASA delays Artemis II ) आली आहे. नवीन वेळापत्रक लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.

NASA Artemis II mission
नासा आर्टेमिस II मोहीम (NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 3, 2026 at 5:03 PM IST

हैदराबाद : नासाच्या आर्टेमिस II मोहिमेचं प्रक्षेपण मार्चपर्यंत (NASA delays Artemis II mission) पुढं ढकलण्यात आलं आहे. वेट ड्रेस रिहर्सलमधील हायड्रोजन गळतीमुळं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नासाच्या आर्टेमिस II मोहिमेचं प्रक्षेपण आता मार्च महिन्यात होणार आहे. वेट ड्रेस रिहर्सलमधील हायड्रोजन गळतीमुळं (NASA postponed Artemis II) प्रक्षेपण पुढं ढकलण्यात आलं आहे. हे प्रेक्षपण नियोजनानुसार 8 फेब्रुवारीला होणार होतं, पण वेट ड्रेस रिहर्सलदरम्यान आलेल्या अडचणींमुळं नासानं नविन वेळापत्रक जाहीर केलं. ही मोहीम मानवाला 1972 नंतर प्रथमच पृथ्वीच्या निम्न कक्षेबाहेर नेईल.

आर्टेमिस II मोहिमेला विलंब
31 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारीदरम्यान केनेडी स्पेस सेंटर येथे पार पडलेल्या 49 तासांच्या वेट ड्रेस रिहर्सलमध्ये अनेक काम करण्यात आली. एसएलएस रॉकेटच्या दोन्ही टप्प्यांना ऊर्जा पुरवठा, ओरियन कॅप्सूलच्या बॅटरी चार्जिंग यासारखी कामे यशस्वी झाली. मात्र, मुख्य टँकिंग चाचणीत अडथळे आले. सोमवारी रॉकेटच्या कोअर स्टेजमध्ये सुमारे 7 लाख गॅलन थंड द्रव हायड्रोजन (LH2) आणि द्रव ऑक्सिजन (LOX) भरण्यात आलं होतं. मात्र, टेल सर्व्हिस मास्ट अंबिलिकल इंटरफेसमध्ये हायड्रोजन गळती झाली. ही समस्या आर्टेमिस 1 मोहिमेलाही आली होती, ज्यामुळं ती मोहीमही अनेक महिन्यांनी पुढं ढकलली होती. गळती थांबवण्यासाठी हायड्रोजनचा प्रवाह थांबवून इंटरफेस गरम करणे, सील पुन्हा बसवणे असे उपाय करण्यात आले,तरी गळतीची सुरूच होती. प्रेक्षपण आता मार्च महिन्यात होईल. याशिवाय ऑडिओ कम्युनिकेशनमध्ये वारंवार खंड पडणे, ओरियन हॅच प्रेशरायझेशन व्हॉल्व्हची नव्यानं बदललेली यंत्रणा पुन्हा टॉर्क करणे आणि क्लोजआऊट ऑपरेशन्सना अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागणे अशा इतर अडचणीही चाचणीत आल्या होत्या.

नवीन प्रक्षेपण वेळापत्रक
नासा आता मार्चमध्ये नवीन वेळापत्रक जाहीर करणार (Artemis II mission delays ) आहे. या मोहिमेत चार अंतराळवीर (रिड वाइजमन, व्हिक्टर ग्लोव्हर, ख्रिस्तिना कोच आणि जेरेमी हॅन्सन) चंद्राकडं झेप घेणार आहेत. त्यांना 21 जानेवारीपासून ह्यूस्टनमध्ये क्वारंटाइनमध्ये ठेवलं होतं.

