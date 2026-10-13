नासाच्या 'पर्सिव्हरन्स' रोव्हरनं मंगळावर प्रस्थापित केला नवीन विक्रम
11 ऑक्टोबर 2026 रोजी, नासाच्या पर्सिव्हरन्स रोव्हरनं (NASA Perseverance Rover) मंगळावर 28.10 मैलांचं अंतर कापून 'अपॉर्च्युनिटी'रोव्हरचा (Opportunity Rover) विक्रम मोडलाय.
Published : October 13, 2026 at 4:26 PM IST
मुंबई: नासाच्या 'पर्सिव्हरन्स' रोव्हरनं (NASA Perseverance Rover) मंगळ ग्रहावर सर्वाधिक अंतर कापण्याचा नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी, त्याच्या ओडोमीटरनं 28.10 मैलांचा (45.22 किलोमीटर) टप्पा गाठला आणि नासाच्याच 'अपॉर्च्युनिटी' रोव्हरचा (Opportunity Rover) आधीचा विक्रम मागं टाकला आहे.
Perseverance has set a new off-world record! 🏅 On Oct. 11, the rover's odometer hit 28.10 miles (45.22 kilometers), eclipsing the distance record set by NASA's Opportunity rover. 1/2 https://t.co/IThlI7dl2z— NASA Mars (@NASAMars) October 12, 2026
पर्सिव्हरन्स'ची जलद कामगिरी: नासाच्या जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरीच्या (JPL) माहितीनुसार, 'पर्सिव्हरन्स'नं 'अपॉर्च्युनिटी'चा 28.06 मैलांचा (45.16 किलोमीटर) विक्रम मोडला. 'अपॉर्च्युनिटी'नं 2004 ते 2018 या काळात, म्हणजेच जवळपास 15 वर्षे मंगळावर कार्य केलं होतं. याउलट, फेब्रुवारी 2021 मध्ये 'लाल ग्रहावर' (मंगळावर) उतरल्यानंतर अवघ्या साडेपाच वर्षांतच 'पर्सिव्हरन्स'नं हा टप्पा गाठला. हा विक्रम त्याच्या 2,006 व्या 'सोल'वर (मंगळावरील दिवस) साध्य झाला. इतक्या कमी कालावधीत एवढे अंतर कापणे तंत्रज्ञानाची क्रांती आहे.
'ऑटो-नॅव्ह' (AutoNav) तंत्रज्ञानाची मदत: भूप्रदेशाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि सुरक्षित मार्ग निवडण्यासाठी हा रोव्हर 'ऑटो-नॅव्ह' (AutoNav) नावाच्या स्वयंचलित नेव्हिगेशन प्रणालीचा वापर करतो. कापलेल्या एकूण अंतरापैकी 90 टक्क्यांहून अधिक अंतर याच तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं पार करण्यात आलं. JPL च्या मते, 'पर्सिव्हरन्स' आपल्या दृष्टीक्षेपातील (field of view) सुमारे 6,00,000 बिंदूंचं विश्लेषण करून आपल्या हालचालींचं नियोजन करतो. ही बाब मंगळावरील आधीच्या रोव्हर्सच्या तुलनेत मोठी प्रगती दर्शवते; कारण ते रोव्हर्स प्रामुख्यानं पृथ्वीवरून मिळणाऱ्या सूचनांवर अवलंबून असतं. या क्षमतेमुळं रोव्हरला खडकाळ आणि असमान भूप्रदेशावरून अधिक अंतर सहजपणे पार करणे शक्य होतं.
मंगळ मोहिमेचं महत्त्व: 'पर्सिव्हरन्स' 'जेझेरो क्रेटर' (Jezero Crater) मध्ये उतरलं आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, येथे एकेकाळी एक सरोवर आणि नदीचा त्रिभुज प्रदेश (डेल्टा) अस्तित्वात होता. प्राचीन पर्यावरणाचा अभ्यास करणे आणि भूतकाळातील सूक्ष्मजीव जीवसृष्टीचे पुरावे शोधणे हे या रोव्हरचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत त्यानं खडक आणि 'रेगोलिथ'चे (मंगळावरील माती व खडक यांचे मिश्रण) 29 नमुने गोळा केले आहेत. हे नमुने विवराच्या तळावरून, प्राचीन नदीच्या त्रिभुज प्रदेशातून आणि विवराच्या काठावरून घेण्यात आले आहेत. या नमुन्यांचा अभ्यास करून, शास्त्रज्ञ मंगळाच्या भूवैज्ञानिक इतिहासाविषयी माहिती मिळवत आहेत.
संशोधन सुरू: नासाचे 'पर्सिव्हरन्स' आता विवराच्या काठावर आपलं संशोधन सुरू ठेवेल. येथे सापडलेल्या प्राचीन खडकांमधून मंगळाच्या सुरुवातीच्या इतिहासाबद्दल अधिक माहिती मिळू शकते. मोहिमेच्या या विस्तारित टप्प्यात, रोव्हर 'रेनबो फॉल्स'च्या दिशेनं जाईल, जिथं प्राचीन भूकवचाचे अवशेष उघडे पडले आहेत. नवीन ठिकाणी अधिक वेगाने पोहोचल्यामुळं, 'पर्सिव्हरन्स' विविध प्रकारच्या खडकांचा अभ्यास करू शकेल, ज्यामुळं शास्त्रज्ञांना मंगळ ग्रहाच्या भूतकाळाची पुनर्रचना करण्यास मदत होईल. स्वायत्त तंत्रज्ञान भविष्यातील मोहिमा अधिक कार्यक्षम बनवेल आणि मंगळावरील संशोधनाला गती देईल.
हे वाचलं का :