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नासाच्या 'नॅन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिस्कोप'चं अंतराळात यशस्वी प्रक्षेपण

स्पेसएक्सच्या 'फाल्कन हेवी' रॉकेटद्वारे ऐतिहासिक प्रक्षेपण; 'डार्क एनर्जी' आणि 'एक्सोप्लॅनेट्स'ची (सूर्यमालेबाहेरील ग्रह) रहस्ये उलगडण्यासाठी ही मोहीम सज्ज.

NASA Nancy Grace Roman Space Telescope
नासा नॅन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिस्कोप (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 31, 2026 at 10:11 AM IST

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मुंबई : नासाचा नॅन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप स्पेसएक्सच्या फाल्कन हेवी रॉकेटने यशस्वीरीत्या प्रक्षेपित झाला. हा दुर्बीण डार्क एनर्जी, एक्सोप्लॅनेट्स आणि दूरच्या ताऱ्यांचा अभ्यास करेल. नासाचा 'नॅन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिस्कोप' मानवाच्या अंतराळ संशोधनातील मोठी वेधशाळा बनण्यास सज्ज आहे. हा टेलिस्कोप 'डार्क एनर्जी'ची रहस्ये शोधणे, 'एक्सोप्लॅनेट्स'चा शोध घेणे आणि दूरच्या ताऱ्यांच्या भौतिकशास्त्राचा अभ्यास करणे यांसारखी कामे करेल. फ्लोरिडा येथील नासाच्या केनेडी स्पेस सेंटरमधील 'लॉंच कॉम्प्लेक्स-39ए' (LC-39A) वरून 'फाल्कन हेवी' रॉकेटद्वारे 'रोमन टेलिस्कोप'चं प्रक्षेपण करण्यात आलं. हे यशस्वी उड्डाण रविवारी, 30 ऑगस्ट रोजी सकाळी 7:26 वाजता (EDT) / 11:26 (GMT) झालं.

प्रक्षेपण टीमचं कौतुक : प्रक्षेपणांनंतरच्या पत्रकार परिषदेत, नासाचे अधिकारी जेरेड आयझॅकमन यांनी 'रोमन स्पेस टेलिस्कोप' मोहिमेच्या टीमचे आणि 'स्पेसएक्स फाल्कन हेवी'च्या प्रक्षेपण टीमचं त्यांच्या यशस्वी आणि सुरळीत कामगिरीबद्दल कौतुक केलं. "हा टेलिस्कोप विश्वाचा एक विशाल आणि नवीन नकाशा उपलब्ध करून देईल. विविध सर्वेक्षणांद्वारे 1,00,000 हून अधिक नवीन 'एक्सोप्लॅनेट्स' शोधण्याची शक्यता आहे," असं आयझॅकमन म्हणाले. "रोमन टेलिस्कोप आपल्याला 'डार्क मॅटर' आणि 'डार्क एनर्जी'च्या रहस्यांचा अभ्यास करण्यास मदत करेल, ज्यामुळं विश्वाबद्दलची आपली मूलभूत समज बदलू शकते."

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा फोन : पत्रकार परिषदेदरम्यान एक अनपेक्षित घटना घडली. आयझॅकमन यांचा फोन वाजला आणि ते घाईघाईनं पोडियमवरून बाजूला झाले. तो फोन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा होता. "राष्ट्राध्यक्ष 'रोमन' मोहिमेबद्दल खूप उत्सुक आहेत," असं सांगत ते घाईने निघून गेले. थोड्या वेळानं परत आल्यावर त्यांनी ट्रम्प यांना स्पीकरफोनवर जोडले. "मी सर्वांचे आभार मानतो आणि अभिनंदन करतो. टेलिव्हिजनवर हे दृश्य अतिशय सुंदर दिसत होते," असं ट्रम्प म्हणालं. ही मोहीम 'डार्क एनर्जी'चे स्वरूप आणि विश्वाच्या विस्तारावर होणारा तिचा परिणाम समजून घेण्यास महत्त्वपूर्ण मदत करेल. याव्यतिरिक्त, हजारो नवीन 'एक्सोप्लॅनेट्स' शोधण्यासाठी 'मायक्रोलेंसिंग' तंत्राचा वापर केला जाईल. तसंच, यामुळं दूरच्या ताऱ्यांमध्ये घडणाऱ्या भौतिक प्रक्रियांचा अभ्यास करणे शक्य होईल.

'रोमन स्पेस टेलिस्कोप' : हा 'हबल' आणि 'जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप' यांसारख्या महान वेधशाळांच्या मालिकेतील पुढचा टप्पा आहे. त्याच्या विस्तृत दृश्य-क्षेत्रामुळं (wide field of view) आकाशातील मोठ्या भागांचे एकाच वेळी निरीक्षण करणे शक्य होतं, ज्यामुळं अवकाशातील सर्वेक्षणे अधिक जलद आणि सर्वसमावेशक होतात. प्रक्षेपण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर, हे दुर्बीण आता आपल्या नियोजित कक्षेच्या दिशेनं प्रवास करत आहे; तिथं पोहोचल्यावर ती कार्यान्वित होईल आणि वैज्ञानिक माहिती (डेटा) गोळा करण्यास सुरुवात करेल.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या शुभेच्छा : ही मोहीम नासा (NASA) आणि स्पेसएक्स (SpaceX) यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळं यशस्वी झाली. टीमच्या कठोर परिश्रमांचे कौतुक करताना आयझॅकमन यांनी नमूद केलं की, हे प्रक्षेपण भविष्यातील अनेक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक शोधांची नांदी ठरणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या शुभेच्छांमुळं संपूर्ण टीमचा उत्साह अधिकच वाढला आहे. या प्रक्षेपणामुळं अमेरिकेच्या अंतराळ कार्यक्रमातील एका नवीन पर्वाची सुरुवात झाली आहे. शास्त्रज्ञांना अशी आशा आहे की, 'रोमन टेलिस्कोप' (Roman telescope) आगामी काळात 'डार्क एनर्जी' (dark energy), 'डार्क मॅटर' (dark matter) आणि 'एक्सोप्लॅनेट्स' (exoplanets - सूर्यमालेबाहेरील ग्रह) यांच्याबद्दल अत्यंत महत्त्वाची आणि अभिनव माहिती प्रदान करेल. प्राथमिक अहवालांनुसार, प्रक्षेपणांनंतरच्या सर्व प्रणाली सुरळीतपणे काम करत आहेत. ही दुर्बीण आता आपल्या अंतिम कक्षेत पोहोचण्याच्या आणि वैज्ञानिक निरीक्षणांना सुरुवात करण्याच्या तयारीत आहे. ही घटना अंतराळप्रेमी आणि वैज्ञानिक समुदाय या दोघांसाठीही आनंदाची आणि उत्साहाची बाब आहे. 'रोमन स्पेस टेलिस्कोप' मानवी ज्ञानाची कक्षा अधिक रुंदावेल.

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नॅन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिस्कोप
NASA ROMAN SPACE TELESCOPE

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