नासाचा नवीन सुपरकॉम्प्युटर ‘अथेना’: अंतराळ संशोधनाला नवं बळ
नासानं ‘अथेना’ नावाची सर्वात शक्तिशाली पेटास्केल सुपरकॉम्प्युटर विकसित केली आहे. ही यंत्रणा अंतराळ मोहिमा, रॉकेट सिम्युलेशन आणि AI संशोधनाला क्रांतीकारी बळ देईल.
Published : January 28, 2026 at 3:13 PM IST
हैदराबाद/वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या राष्ट्रीय वैमानिकी आणि अंतराळ प्रशासनानं (NASA) ‘अथेना’ नावाचा अत्याधुनिक सुपरकॉम्प्युटर विकसित केला आहे. ही पेटास्केल क्षमतेची यंत्रणा नासाच्या इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली सुपरकॉम्प्युटर मानली जात आहे. अंतराळ, aeronautics आणि वैज्ञानिक संशोधनातील जटिल आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ही यंत्रणा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. ‘अथेना’ नासाच्या हाय-एंड कम्प्युटिंग क्षमता (High-End Computing Capability) प्रकल्पाचा भाग आहे. हे कॉम्प्यूटर कॅलिफोर्नियातील एम्स रिसर्च सेंटरमधील मॉड्युलर सुपरकॉम्प्युटिंग फॅसिलिटीमध्ये स्थापित करण्यात आली आहे. नासानं दावा केला आहे की, ‘अथेना’ ही त्यांच्या इतर कोणत्याही सुपरकॉम्प्युटरपेक्षा अधिक शक्तिशाली आणि ऊर्जा-कार्यक्षम आहे. यापूर्वीच्या ‘ऐटकेन’ आणि ‘प्लेइड्स’ या सुपरकॉम्प्युटरच्या तुलनेत ‘अथेना’ खूपच वेगवान आहे.
‘अथेना’ची वैशिष्ट्ये आणि क्षमता
‘अथेना’चा पीक परफॉर्मन्स 20 पेटाफ्लॉप्सपेक्षा अधिक आहे. साध्या भाषेत समजायचं तर, जुन्या ‘ऐटकेन’ आणि ‘प्लेइड्स’ या सुपरकॉम्प्युटरची मध्यम दर्जाच्या स्मार्टफोनशी तुलना करता येईल.‘अथेना’ हे फ्लॅगशिप स्मार्टफोनसारखं अत्यंत वेगवान आहे. ते कार्यक्षम आणि सर्वात जटिल अॅप्लिकेशन्स सहज चालवू शकतं.
हे सुपरकॉम्प्युटर रॉकेट प्रक्षेपणांचं सिम्युलेशन, पुढील पिढीच्या विमानांचं डिझाइन आणि मोठ्या प्रमाणावरील कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडेल्सच्या प्रशिक्षणासाठी वापरली जाईल. यामुळं नासाला प्रचंड डेटाचं विश्लेषण करून नवे वैज्ञानिक निष्कर्ष काढता येतील. नासाच्या चीफ सायन्स डेटा ऑफिसर आणि हाय-एंड कम्प्युटिंग प्रकल्पाचे प्रमुख केविन मर्फी यांनी म्हटलं आहे, “अंतराळ संशोधन नेहमीच कम्प्युटिंगच्या सीमांना आव्हान देत आलं आहे. आता ‘अथेना’मुळं नासाला त्यांच्या विविध मोहिमांसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल आणि संशोधनाची व्याप्ती वाढेल.”
जानेवारीत वैज्ञानिकांना उपलब्ध
नासानं जानेवारी 2026 मध्ये ‘अथेना’ला अधिकृतपणे वैज्ञानिक, अभियंते आणि संशोधकांसाठी खुली केली. याआधी बीटा टेस्टिंग टप्पा पूर्ण झाला होता. जे संशोधक यापूर्वी ‘ऐटकेन’ आणि ‘प्लेइड्स’ वापरत होते, त्यांनाच प्रथम ‘अथेना’चा वापर करता येईल. ही यंत्रणा अंतराळ मोहिमांना गती देईल. रॉकेट डिझाइन, हवामान मॉडेलिंग, ग्रहांचे सिम्युलेशन आणि AI-आधारित डेटा विश्लेषण यासाठी तिचा मोठा उपयोग होईल.
‘अथेना’ नाव कसं पडलं?
‘अथेना’ हे नाव मार्च 2025 मध्ये नासाच्या हाय-एंड कम्प्युटिंग टीममधील कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित स्पर्धेतून निवडलं गेलं. ग्रीक पौराणिक कथेतील बुद्धिमत्ता आणि युद्धाची देवी ‘अथेना’चं हे नाव आहे. ती ‘आर्टेमिस’ देवीची अर्धी बहीण मानली जाते आणि नासाच्या चंद्र मोहिमेला ‘आर्टेमिस’ असं नाव आहे.‘अथेना’मुळं नासाला भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अधिक शक्तिशाली साधन मिळालं आहे. अंतराळ संशोधन आणि विज्ञानाच्या क्षेत्रात ही एक महत्त्वपूर्ण प्रगती मानली जात आहे.
