JWST टेलिस्कोपनं टीपलं एक्सपोज्ड क्रेनियम निहारिकाचं अप्रतिम छायचित्र
नासाच्या जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपनं एक्सपोज्ड क्रेनियम निहारिका (PMR 1) ची अप्रतिम इन्फ्रारेड छायचित्र कॅप्चर केली आहेत.
Published : February 27, 2026 at 2:45 PM IST
हैदराबाद : नासाच्या जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपनं (JWST) एका ताऱ्याभोवती असलेल्या गॅस आणि धुळीच्या ढगाचं, म्हणजेच PMR 1 निहारिकेचं, (Exposed Cranium Nebula PMR 1) अतिशय सुंदर आणि तपशीलवार इन्फ्रारेड प्रतिमा घेतल्या आहेत. या निहारिकेला "एक्सपोज्ड क्रेनियम" असं टोपणनाव मिळालं आहे, कारण ती पारदर्शक कवटीत बंदिस्त मेंदूसारखी दिसते. ही निहारिका वेला (Vela) नक्षत्रात आहे. ती पृथ्वीपासून सुमारे 5,000 प्रकाशवर्ष अंतरावर आहे.
वेब टेलिस्कोपचं अप्रतिम छायाचित्रण
जेम्स वेब टेलिस्कोपच्या NIRCam (नियर-इन्फ्रारेड कॅमेरा) आणि MIRI (मिड-इन्फ्रारेड इन्स्ट्रुमेंट) या दोन उपकरणांनी या निहारिकेचं चित्रण केलं (Nebula PMR 1) आहे. निकट-इन्फ्रारेड प्रतिमांमध्ये बाहेरील हायड्रोजन गॅसचा पांढरा बबल दिसतोय, तर आतल्या भागात ऑरेंज रंगाच्या जटिल गॅस ढगांचा "मेंदू" सारखा भाग आहे. मिड-इन्फ्रारेड प्रतिमांमध्ये धूळ अधिक स्पष्ट दिसतं आणि पार्श्वभूमीतील तारे व आकाशगंगा कमी दिसतातय. ही निहारिका स्पिट्झर स्पेस टेलिस्कोपनं दहा वर्षांपूर्वी प्रथम पाहिली गेली होती, परंतु जेम्स वेबच्या उच्च रिझोल्यूशनमुळं त्याचं मेंदू-सारखं स्वरूप अधिक स्पष्ट झालं आहे.
ताऱ्याच्या अंतिम टप्पा
PMR 1 ही एक प्लॅनेटरी निहारिका आहे, जी मध्यम आकाराच्या ताऱ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात तयार होते. तारा आपल्या बाहेरील थर आकाशात फेकून देतो, त्यामुळं हे गॅस ढग तयार होतं. प्लॅनेटरी निहारिकांचं आयुष्य फारच कमी असतं, त्या फक्त फक्त 20,000 वर्षे राहू शकतात. या प्रतिमा ताऱ्याच्या जीवनचक्रातील एक क्षणिक टप्पा आहे. केंद्रीय ताऱ्याचं भविष्य त्याच्या वस्तुमानावर अवलंबून असतं. मोठ्या वस्तुमानाचा तारा सुपरनोव्हात बदलू शकतो, तर सूर्यासारख्या ताऱ्याचा अंत सफेद बौने (व्हाइट ड्वार्फ)मध्ये होतो. या निरीक्षणांमुळं खगोलशास्त्रज्ञांना ताऱ्याच्या शेवटच्या स्फोटक उत्सर्जनांचा अभ्यास करता येईल आणि निहारिकेच्या उत्क्रांतीचं रहस्य समजण्यास मदत होईल.
हे वाचलंत का :