नासा आर्टेमिस 2 मोहिमेसाठी सज्ज: 1972 नंतर पहिली मानवी चंद्र मोहीम
नासा आर्टेमिस 2 मोहिमेसाठी सज्ज आहे. ही 1972 नंतरची पहिली मानवी चंद्र मोहिम असेल. यात चार अंतराळवीर सहभागी होतील.
Published : January 10, 2026 at 12:29 PM IST
हैदराबाद : नासा आपल्या आर्टेमिस कार्यक्रमांतर्गत ऐतिहासिक Artemis 2 mission मोहिमेसाठी सज्ज आहे. आर्टेमिस 2 ही 1972 नंतरची पहिली मानवी चंद्र मोहीम फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला प्रक्षेपित होण्याच्या मार्गावर आहे. या 10 दिवसांच्या मोहिमेत अमेरिकेचे अंतराळवीर रीड वाइजमन, व्हिक्टर ग्लोव्हर, ख्रिस्तिना कोच आणि कॅनडियन स्पेस एजन्सीचे जेरेमी हॅन्सन हे चार अंतराळवीर ओरायन अंतराळयानातून चंद्राभोवती फिरतील. ही मोहीम ओरायन यानाची अंतराळातील मानवी सहभागासहित चाचणी घेईल.
मोहिमेची वैशिष्ट्ये आणि तयारी
आर्टेमिस 2 मोहीमेत ओरायन यान एसएलएस (स्पेस लॉन्च सिस्टम) रॉकेटच्या साहाय्यानं प्रक्षेपित होईल. अंतराळवीरांसह हे यान चंद्राच्या दूरस्थ रेट्रोग्रेड कक्षेत जाईल आणि नंतर पृथ्वीवर परतेल. मोहिमेत तिसरे इंजिन फायरिंग ट्रान्सल्युनर इंजेक्शन बर्न यानाला फ्री-रिटर्न ट्रॅजेक्टरीवर नेईल, ज्यामुळं काही समस्या उद्भवल्यासही यान स्वयं पृथ्वीवर परत येईल. ही मोहीम चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश करणार नाही, मात्र ती अंतराळयानाच्या प्रणाली आणि प्रक्रियांची अंतराळवीरांसह पूर्ण चाचणी घेईल.
ड्रेस रिहर्सल आणि सिम्युलेशन पूर्ण
केनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा येथे मोहिमेच्या टीमनं अनेक ड्रेस रिहर्सल आणि सिम्युलेशन पूर्ण केलं आहेत. एसएलएस रॉकेट आणि ओरायन यानाची मोबाइल लाँचरवर अंतिम तपासण्या सुरू आहेत. प्रक्षेपण तारीख तांत्रिक तयारीवर अवलंबून असेल. तयारीसाठी आतापासूनच लॉंच कॉम्प्लेक्स-39ए वर रोलआऊटपूर्वी पाण्याचं स्प्रे टेस्टिंग केलं जात आहे.
आर्टेमिस 1
आर्टेमिस 1 ही बिनमानवी मोहीम यशस्वी झाली होती, ज्याला सुमारे 50 अब्ज डॉलर खर्च आला होता. त्यानंतर ओरायन यानात सुधारणा करून आर्टेमिस 2 चं वेळापत्रक निश्चित करण्यात आलं आहे. ही मोहीम यशस्वी झाल्यास ओरायनची खोल अंतराळातील क्षमता सिद्ध होईल आणि आर्टेमिस 3 साठी मार्ग मोकळा होईल. नासा सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देत दीर्घकाळ चंद्रावर मानवी वसाहत उभारण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे, असं या मोहिमेतून दिसून येतंय. आर्टेमिस 2 हे केवळ एक प्रक्षेपण नाही, तर मानवतेच्या अंतराळ संशोधनातील नव्या अध्यायाची सुरुवात झालीय. यातून भविष्यातील संशोधनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
