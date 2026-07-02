चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर मंगळ रोव्हर पाठवण्याचा नासाचा विचार
नासा आपल्या अतिरिक्त मंगळ रोव्हर PROMISE ला चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर पाठवण्याचा विचार करत आहे. हे न्यूक्लियर पॉवर रोव्हर आर्टेमिस मोहिमेला बळकटी देईल.
Published : July 2, 2026 at 3:44 PM IST
मुंबई: नासानं आपल्या आर्टेमिस चंद्र मोहिमेला बळकटी देण्यासाठी एक अनपेक्षित पाऊल उचललं आहे. 'प्रॉमिस' (PROMISE) नावाचं एक इंजिनिअरिंग मॉडेल चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर पाठवण्याची योजना आखली जात आहे. हे मॉडेल मूळतः क्युरिऑसिटी आणि पर्सिव्हरन्स या मंगळ रोव्हर्सना साहाय्य करण्यासाठी तयार करण्यात आलं होतं. अणुऊर्जेवर चालणारा हा रोव्हर चंद्रावर कायमस्वरूपी मानवी वस्ती स्थापन करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो.
मंगळ चाचणी रोव्हर : प्रॉमिस (PROMISE - Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration) हे नासाच्या जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरीमध्ये विकसित केलेले एक पूर्ण-आकाराचं इंजिनिअरिंग मॉडेल आहे. पूर्वी ऑप्टिमिझम (OPTIMISM) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या रोव्हरचा उपयोग अनेक वर्षांपासून क्युरिऑसिटी आणि पर्सिव्हरन्स रोव्हर्ससाठी सॉफ्टवेअर अपडेट्स, कमांड्स आणि हार्डवेअरची चाचणी घेण्यासाठी केला जात आहे. प्रत्यक्ष मंगळ रोव्हर्सना धोका टाळण्यासाठी, कोणतेही बदल प्रथम प्रॉमिसवर तपासले जातात.
PROMISE चंद्रासाठी का आहे आदर्श ? : PROMISE ची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याचं रेडिओआयसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर (RTG). यामुळे रोव्हरला सूर्यप्रकाशावर अवलंबून न राहता सतत ऊर्जा निर्माण करणं शक्य होतं. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळील अनेक भाग दीर्घकाळ सावलीत राहतात, ज्यामुळं सूर्यप्रकाश मर्यादित असतो. सौरऊर्जेवर चालणारे रोव्हर अशा परिस्थितीत अडकून पडू शकतात, तर अणुऊर्जेवर चालणारा रोव्हर कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय आपले कार्य चालू ठेवू शकतो. नासाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, चंद्रावरील कार्यांसाठी PROMISE मध्ये केवळ किरकोळ बदलांची आवश्यकता असेल. हा रोव्हर भूभागाचा नकाशा तयार करणे, संसाधने शोधणे आणि भविष्यातील पायाभूत सुविधांसाठी योग्य जागा ओळखणे यांसारख्या कामांमध्ये मदत करेल.
आर्टेमिस मोहिमेला साहाय्य : ही घोषणा नासाच्या 'कमर्शियल लुनार पेलोड सर्व्हिसेस' (CLPS) कार्यक्रमांतर्गत प्रदान केलेल्या नवीन व्यावसायिक चंद्रयान लँडिंग करारांच्या वेळीच करण्यात आली आहे. ॲस्ट्रोबोटिक, फायरफ्लाय एरोस्पेस आणि इंट्युटिव्ह मशीन्स यांसारख्या कंपन्यांची चंद्रावर वैज्ञानिक उपकरणे वाहून नेण्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. 2029 पर्यंत 20 पर्यंत CLPS मोहिमा राबवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर पाण्याचा बर्फ मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात असल्याचं मानलं जातं. हा बर्फ पिण्याचे पाणी, श्वास घेण्यासाठी ऑक्सिजन आणि रॉकेटचं इंधन पुरवण्यासाठी अत्यंत मोलाचा ठरू शकतो. 'PROMISE' सारखी रोबोटिक वाहने या संसाधनांचा अभ्यास करतील आणि मानवी वस्त्या स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा करतील.
चंद्रावरील भविष्यातील वस्त्यांची तयारी : 'मून बेस प्रोग्राम'चे व्यवस्थापक कार्लोस गार्सिया-गॅलन यांच्या मते, मुळात मंगळ ग्रहासाठी डिझाइन केलेले रोव्हर चंद्रावर पाठवणे ही काहीशी अपारंपरिक बाब वाटू शकते; तरीही, उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा सर्वोत्तम वापर करण्याबाबतची नासाची (NASA) कटिबद्धता यातून दिसून येते. मंगळावर आधीच यशस्वीरीत्या कार्यरत असलेल्या रोव्हरचा पृथ्वीवरील 'जुळा' (twin) आता चंद्रावर एक नवीन भूमिका बजावू शकेल. जर या योजनेला मंजुरी मिळाली, तर 'PROMISE' हे चंद्रावर पाठवले जाणारे पहिले अणुऊर्जेवर चालणारे रोव्हर ठरेल. यामुळं 'आर्टेमिस' (Artemis) कार्यक्रमाला भक्कम आधार मिळेल आणि चंद्राच्या पृष्ठभागावर दीर्घकालीन मानवी उपस्थितीसाठी आवश्यक असलेली महत्त्वपूर्ण माहिती प्राप्त होईल.
हे वाचलंत का :