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नासाचं इस्रोला 'ल्युनार बेस प्रोग्राम'मध्ये सहभागी होण्याचं निमंत्रण; भारत-अमेरिका अंतराळ सहकार्य अधिक दृढ

नासानं भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेला (इस्रो) त्यांच्या 'ल्युनार बेस प्रोग्राम'मध्ये सहभागी होण्याचं निमंत्रण दिलं आहे.

Lunar Base Program, NASA Invites ISRO, NASA, ISRO
ल्युनार बेस प्रोग्राम (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2026 at 10:12 AM IST

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मुंबई: नासानं भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेला (इस्रो) त्यांच्या 'ल्युनार बेस प्रोग्राम'मध्ये ( Lunar Base Program) सामील होण्यासाठी आमंत्रित केलं आहे. या निर्णयामुळं अंतराळ क्षेत्रातील भारत आणि अमेरिका यांच्यातील भागीदारी अधिक बळकट होणार आहे. भारतातील अमेरिकन दूतावासानं मंगळवारी ही माहिती जाहीर केली.

बेंगळुरू बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय: भारतातील अमेरिकन दूतावासानं जारी केलेल्या निवेदनात नमूद केलं आहे की, भारत-अमेरिका 'सिव्हिल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप'च्या (नागरी अंतराळ संयुक्त कार्यगटाच्या) नवव्या बैठकीनंतर हे निमंत्रण जाहीर करण्यात आलं. ही बैठक 5 आणि 6 ऑगस्ट रोजी बेंगळुरू येथील इस्रोच्या मुख्यालयात पार पडली. बैठकीदरम्यान, दोन्ही देशांनी मानवी अंतराळ मोहीम, अंतराळ विज्ञान, पृथ्वीचं निरीक्षण आणि भविष्यातील अंतराळ तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्याबाबत चर्चा केली.

अमेरिका-भारत 'डीप स्पेस' भागीदारी" अधिक दृढ : "नासानं इस्रोला त्यांच्या ल्युनार बेस प्रोग्राममध्ये सामील होण्याचं निमंत्रण दिलं आहे. हे निमंत्रण 'आर्टेमिस करारां'अंतर्गत (Artemis Accords) दोन्ही देशांमधील भागीदारीवर आधारित आहे," असं दूतावासानं म्हटले आहे. आर्टेमिस करारांतर्गत मुक्त वैज्ञानिक माहितीची (ओपन सायंटिफिक डेटा) देवाणघेवाण करण्याबाबत चर्चा पुढं नेण्यासही दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली. भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टद्वारे या निमंत्रणाची घोषणा केली आणि यामुळं "अमेरिका-भारत 'डीप स्पेस' भागीदारी" अधिक दृढ होईल, असं नमूद केलं.

काय आहे 'ल्युनार बेस प्रोग्राम' ? : नासाच्या ल्युनार बेस प्रोग्रामचा उद्देश चंद्रावर, विशेषतः चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ, मानवाचे दीर्घकालीन अस्तित्व निर्माण करणे हा आहे. हा कार्यक्रम टप्प्याटप्प्यानं राबविला जाईल. या उपक्रमामुळं वैज्ञानिक संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासाला चालना मिळेल, तसंच मंगळावरील भविष्यातील मानवी मोहिमांचा मार्ग मोकळा होईल. 2029 पर्यंत चालणाऱ्या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात रोबोटिक मोहिमांवर लक्ष केंद्रित केलं जाईल; यामध्ये चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचा शोध घेणे, तंत्रज्ञानाचं प्रात्यक्षिक दाखवणे आणि शाश्वत अस्तित्वासाठी पायाभरणी करणे यांचा समावेश आहे. 2029 ते 2032 या कालावधीतील दुसऱ्या टप्प्यात, दीर्घकालीन कामकाजासाठी आवश्यक प्रणाली आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जाईल. त्यानंतरच्या टप्प्यात चंद्रावर कायमस्वरूपी तळ उभारला जाईल, जिथं अंतराळवीर दीर्घकाळापर्यंत राहू शकतील आणि काम करू शकतील.

'TRUST' उपक्रम आणि सहकार्य: दोन्ही देशांनी अमेरिका-भारत 'TRUST' (Transforming the Relationship Utilizing Strategic Technology - धोरणात्मक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संबंधांचे रूपांतर करणे) उपक्रमांतर्गत सहकार्य करण्याचा पुनरुच्चार केला. ही बाब फेब्रुवारी 2025 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जारी केलेल्या संयुक्त नेतृत्वाच्या निवेदनाशी सुसंगत आहे. या बैठकीचे सह-अध्यक्षपद इस्रोचे (ISRO) अध्यक्ष व्ही. नारायणन आणि राजदूत सर्जिओ गोर यांनी भूषवले. इस्रोच्या 'यू. आर. राव सॅटेलाइट सेंटर'चे संचालक एम. शंकरन यांनी अमेरिकेचे अधिकारी वेस्ली ब्रुक्स आणि कॅथलीन कारिका यांच्यासोबत सह-अध्यक्ष म्हणून काम पाहिलं. भारत जून 2023 मध्ये 'आर्टेमिस करारा'त (Artemis Accords) सामील झाला आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील या आराखड्याचा 27 वा सदस्य बनला. 'आर्टेमिस करार' हा चंद्र आणि इतर अंतराळ मोहिमांच्या संदर्भात सहकार्य करण्यासाठीचा एक आंतरराष्ट्रीय आराखडा आहे.

नासानं (NASA) मार्च महिन्यात जाहीर केलेला चंद्रावरील तळाचा कार्यक्रम भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतराळ सहकार्याला एका नव्या उंचीवर नेणार आहे. दोन्ही देशांच्या एकत्रित तांत्रिक आणि वैज्ञानिक क्षमतांचा वापर करून चंद्रावर मानवाची शाश्वत उपस्थिती निर्माण करणे हा याचा उद्देश आहे. यामुळं भविष्यातील मंगळ मोहिमांसाठीही एक भक्कम पाया तयार होईल.

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LUNAR BASE PROGRAM
NASA INVITES ISRO
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