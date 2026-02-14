ETV Bharat / technology

हबलने टिपला वुल्फ-रेयेट ताऱ्याचा आणि नीहारिकेचा विस्मयकारक फोटो

नासा, ईएसए हबल टेलिस्कोपनं हेन 2-427 (WR 124) वुल्फ-रेयेट ताऱ्याचा आणि त्याला वेढलेल्या एम1-67 नीहारिकेचा अप्रतिम फोटो टिपला आहे.

Wolf-Rayet star and nebula
वुल्फ-रेयेट ताऱ्याचा आणि नीहारिकेचा फोटो (Image credit: ESA/Hubble & NASA, Acknowledgment: Judy Schmidt)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 14, 2026 at 9:29 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : नासा/ईएसएच्या हबल स्पेस टेलिस्कोपनं अंतराळातील एक दुर्मीळ आणि अत्यंत सुंदर फोटो टिपला आहे. हा फोटो हेन 2-427 (WR 124 म्हणूनही ओळखला जाणारा) नावाच्या शक्तिशाली ताऱ्याचा आणि त्याला वेढलेल्या एम1-67 नीहारिकेचा आहे.हा तारा पृथ्वीपासून सुमारे 15,000 प्रकाशवर्षे दूर आहे. हबल स्पेस टेलिस्कोपनं घेतलेल्या फोटोत हा तारा मध्यभागी तेजस्वीपणे चमकतो, तर त्याभोवती गरम वायूंचं ढग वेगानं बाहेर फेकलं जात आहेत. हा देखावा अंतराळातील एक शक्तिशाली आणि प्रभावी नजारा निर्माण करणारा आहे.

कोणत्या प्रकारचा आहे हेन 2-427 तारा?
हेन 2-427 हा वुल्फ-रेयेट वर्गातील तारा आहे. या वर्गातील ताऱ्यांना फ्रेंच खगोलशास्त्रज्ञ चार्ल्स वुल्फ आणि जॉर्जेस रेयेट यांच्या नावावरून नाव दिलं गेलं. वुल्फ-रेयेट तारे अत्यंत गरम असतात आणि त्यांचं तापमान सूर्यापेक्षा कित्येक पट जास्त असतं. ते प्रचंड प्रमाणात पदार्थ अंतराळात फेकतात. हेन 2-427 च्या बाबतीत, ताऱ्याभोवतीचे गरम वायू ताशी 150,000 किलोमीटरपेक्षा जास्त वेगानं (म्हणजे 93,210 मैल प्रति तास) बाहेर पडत आहेत. या प्रक्रियेमुळं ताऱ्याभोवती क्लंप्स किंवा ढग तयार होतात, जे हबलच्या चित्रात स्पष्ट दिसतंय. वुल्फ-रेयेट तारे हे जीवनाच्या शेवटच्या टप्प्यातील विशाल तारे असतात. ते आपले बाह्य थर वेगानं गमावतात आणि शेवटी सुपरनोव्हा स्फोटात नष्ट होतात. असे तारे दुर्मीळ असल्यानं त्यांचा अभ्यास खगोलशास्त्रज्ञांसाठी महत्त्वाचा आहे.

अत्यंत सुंदर नीहारिका
एम1-67 ही नीहारिका सुमारे 10,000 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी नाही, म्हणजे खगोलीय कालमापनात ती अतिशय तरुण आहे. तरीही ती अप्रतिम दिसते. ताऱ्याने फेकलेले पदार्थ या नीहारिकेची रचना करतात आणि ते प्रकाशमान होऊन चमकतात. हबलच्या उच्च-रिझोल्यूशन कॅमेऱ्यामुळं या नीहारिकेचे बारकावे, वायूंचं ढग, त्यांचे आकार आणि रंग स्पष्टपणे दिसतात. ही नीहारिका ताऱ्याच्या सभोवतालच्या वातावरणाला आकार देते आणि ताऱ्याच्या उत्क्रांतीची माहिती देते. अशा नीहारिका ताऱ्यांच्या मृत्यूपूर्वीच्या टप्प्याचे संकेत देतात आणि नवीन ताऱ्यांच्या जन्मासाठी आवश्यक असलेले मूलद्रव्ये अंतराळात पसरवतात. हा फोटो अंतराळातील सौंदर्य आणि शक्ती यांचं उत्तम उदाहरण आहे. या फोटोमुळं ताऱ्यांच्या जीवनचक्राबद्दल अधिक समजण्यास मदत होणार आहे.

हे वाचलंत का :

  1. Crew12 mission : नासा आणि स्पेसएक्स क्रू-12 मोहिमेचं यशस्वी प्रक्षेपण: चार अंतराळवीर आयएसएसकडं रवाना
  2. आरियनस्पेसची ऐतिहासिक मोहीम : अमेझॉनच्या 32 लिओ उपग्रहांचं यशस्वी प्रक्षेपण
  3. इलेक्ट्रो एल5 उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण

TAGGED:

NASA
HUBBLE SPACE TELESCOPE
WOLF RAYET STAR AND NEBULA
नासा
NASA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.