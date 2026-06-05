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नासानं MAVEN मंगळ मोहीम केली समाप्त, यान पुन्हा कार्यान्वित करणं अशक्य

नासानं आपणी MAVEN मंगळ मोहीम समाप्त करत असल्याची घोषणा केलीय. यान मंगळाच्या पाठीमागं गेल्यानंतर त्यांचा संपर्क तुटला होता.

NASA Ends MAVEN Mars Mission
MAVEN मंगळ मोहीम (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 5, 2026 at 12:20 PM IST

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लॉस एंजेलिस: डिसेंबर 2025 मध्ये अंतराळयानाशी संपर्क तुटल्यानंतर नासानं (NASA) आपली 'MAVEN' (मेव्हन) ही मंगळ मोहीम समाप्त केली (NASA Ends MAVEN Mars Mission) आहे. 2013 मध्ये प्रक्षेपित करण्यात आलेल्या 'मेव्हन'नं 11 वर्षांहून अधिक काळ मंगळाच्या वातावरणाचा अभ्यास केला, जो त्याच्या नियोजित कार्यकाळापेक्षा खूपच जास्त होता. कक्षेतील एका घटनेनंतर सिग्नल गेल्यामुळं यान वेगानं फिरू लागलं (spin), ज्यामुळं त्याची ऊर्जा संपली आणि संपर्क तुटला. हे यान आता पुन्हा कार्यान्वित करणं अशक्य असल्याचं नासानं स्पष्ट केलं असून, ते बंद करण्याची (decommissioning) प्रक्रिया सुरू केली आहे.

अंतराळयानाशी संपर्क तुटला : मंगळाचं वातावरण आणि त्यातील बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी समर्पित असलेली नासाची पहिली मोहीम - 'मार्स ॲटमॉस्फिअर अँड व्होलाटाइल इव्होल्यूशन' (MAVEN) गेल्या डिसेंबरमध्ये अंतराळयानाशी संपर्क तुटल्यानंतर अधिकृतपणे संपुष्टात आली (MAVEN Mars Mission) आहे, अशी घोषणा संस्थेनं केली आहे. 18 नोव्हेंबर 2013 रोजी प्रक्षेपित झालेलं हे अंतराळयान 21 सप्टेंबर 2014 रोजी मंगळाच्या कक्षेत दाखल झालं होतं. नासाच्या माहितीनुसार, मूळतः एका वर्षाच्या प्राथमिक मोहिमेसाठी तयार करण्यात आलेलं हे यान 'लाल ग्रहा'वर (मंगळावर) 11 वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत राहिलं. यानानं आपल्या नियोजित कार्यकाळापेक्षा एका दशकाहून अधिक काळ काम केल्याचं नासानं म्हटलं आहे. 'शिन्हुआ' (Xinhua) या वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, 6 डिसेंबर 2025 रोजी या अंतराळयानाचा शेवटचा संपर्क झाला होता; मंगळाच्या मागील बाजूस गेल्यावर अचानक त्याचं सिग्नल अचानक खंडित झालं होतं.

मंगळाच्या मागील बाजूस गेल्यावर संपर्क खंडीत : 'मेव्हन' अंतराळयान पुन्हा कार्यान्वित करणे शक्य नाही आणि ते आता आपली वैज्ञानिक, डेटा रिले (माहिती पाठवण्याची) मोहीम पार पाडण्यास सक्षम नाही, असा निष्कर्ष आढावा समितीनं काढला आहे. हा निष्कर्ष मोहिमेच्या पथकाच्या निरीक्षणांशी सुसंगत असल्याचं नासानं बुधवारी (स्थानिक वेळेनुसार) सांगितलं. प्राथमिक निष्कर्षांवरून असं दिसून येतं की, मंगळाच्या मागील बाजूस गेल्यानंतर यान वेगानं फिरू लागलं (high-rate rotation), ज्यामुळं त्याच्या कक्षेचा मार्ग विस्कळीत झाला आणि अखेरीस बॅटरीमधील ऊर्जा संपली. परिणामी, दळणवळण प्रणालीचा वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळं 'मेव्हन' पृथ्वीशी संपर्क साधण्यास असमर्थ ठरलं.

बिघाडाचा अहवाल येणार : या बिघाडाचं मूळ कारण अद्याप तपासलं जात असल्याचं संस्थेनं नमूद केलं असून, या वर्षाच्या अखेरीस अंतिम अहवाल येणे अपेक्षित आहे. नासानं ही मोहीम बंद करण्याची औपचारिक प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये विज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रातील समुदायांसाठी मोहिमेचा संपूर्ण डेटा (माहितीचा संच) जतन करण्याच्या प्रमाणित पद्धतींचं पालन केलं जात आहे.

"मानवाला मंगळावर पाठवण्यापूर्वी आपण कोणत्या प्रकारची किरणोत्सर्गापासून संरक्षण करणारी यंत्रणा आणि सुरक्षा उपाययोजना अंमलात आणल्या पाहिजेत, हे ठरवण्यासाठी 'मेव्हन'नं दिलेली वैज्ञानिक माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे," असं वॉशिंग्टन येथील नासा मुख्यालयातील 'प्लॅनेटरी सायन्स डिव्हिजन'च्या संचालिका लुईस प्रॉक्टर यांनी सांगितलं.

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NASA ENDS MAVEN MARS MISSION
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MAVEN मंगळ मोहीम
NASA MAVEN MARS MISSION

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