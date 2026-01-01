नासाच्या क्युरिऑसिटी रोव्हरनं मंगळावरून पाठवले सूर्योदय-सूर्यास्त हॉलिडे पोस्टकार्ड
नासाच्या क्युरिऑसिटी रोव्हरनं मंगळावरून सुंदर सूर्योदय आणि सूर्यास्त सुट्टीचे पोस्टकार्ड पाठवलंय.
Published : January 1, 2026 at 10:55 AM IST
मुंबई : नासाच्या क्युरिऑसिटी रोव्हरनं मंगळ ग्रहावरून एक आकर्षक हॉलिडे ग्रीटिंग पाठवलं आहे. 18 नोव्हेंबर 2025 रोजी घेतलेल्या सकाळच्या आणि दुपारच्या प्रतिमांचं संयोजन करून तयार केलेल्या या पोस्टकार्डमध्ये गेल क्रेटरवरील निळ्या आणि पिवळ्या आकाशाचं सुंदर दृश्य दिसतंय. हे पोस्टकार्ड मंगळावरील सूर्योदय आणि सूर्यास्त एकत्र दाखवतं, जे रोव्हरच्या दीर्घ वैज्ञानिक वारशाचं प्रतीक आहे.
हॉलिडे पोस्टकार्डची निर्मिती
नासाच्या मते, मिशन टीमनं रोव्हरला सोल 4722 वर दुपारी सुमारे 4:15 वाजता आणि सोल 4723 वर सकाळी सुमारे 8:20 वाजता (मंगळाच्या स्थानिक वेळेनुसार) पॅनोरॅमिक फोटो घेण्यास सांगितलं. त्यांनं दोन पॅनोरामा एकत्र जोडून त्यांना रंग दिले.रोवरनं सकाळच्या भागाला निळा आणि दुपारच्या भागाला पिवळा रंग दिला, ज्यामुळं मंगळावरील खडक आणि जमिनीचे तपशील उजळून निघतात. हे पोस्टकार्ड 2023 आणि 2021 मधील अशाच पोस्टकार्ड्सची पुनरावृत्ती आहे.
क्युरिऑसिटी आणि जनजागृती
2012 मध्ये उतरलेल्या क्युरिऑसिटी रोव्हरनं गेल क्रेटरमध्ये 35 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर कापलं आहे आणि 42 खडकांच्या नमुन्यांचे विश्लेषण केलं आहे. या रोव्हरनं मंगळाच्या इतिहासाबद्दल आणि संभाव्य जीवसृष्टीबद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. हे रंगीत पॅनोरामा रोव्हरच्या यशोगाथेला आणि नासाच्या मंगळावरील प्रभावी प्रतिमा प्रकाशित करण्याच्या परंपरेला अधोरेखित करतं. अशा प्रतिमा जनतेला मंगळाच्या रहस्यांशी जोडतात आणि विज्ञानाला प्रोत्साहन देतात.
हे पोस्टकार्ड केवळ सुंदर दृश्यच नाही तर मंगळाच्या बदलत्या दिवसातील प्रकाश आणि वातावरणाचे वैज्ञानिक महत्त्वही अधोरेखित करतं. क्युरिऑसिटीचं मिशन सुरू असल्यानं, अशा प्रतिमा भविष्यातही येणे अपेक्षित आहेत.
