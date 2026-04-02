Artemis II : इतिहासात पहिल्यांदाच अंतराळात पोहचला आयफोन, चंद्राचा काढणार फोटो

Artemis II : इतिहासात पहिल्यांदाच अंतराळात आयफोन (iPhones) पोहचला आहे. या आयफोननं चंद्राचे खास फोटो काढण्यात येणार आहे.

Published : April 2, 2026 at 4:14 PM IST

मुंबई : मानवी अंतराळ प्रवासाच्या इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण बदल नासानं घडवला आहे. आर्टेमिस II मोहिमेतील ( Artemis II ) चार अंतराळवीरांनी त्यांचे वैयक्तिक आयफोन (iPhones) अंतराळात सोबत नेले आहेत. यामुळं त्यांना विशेष, शक्तिशाली कॅमेऱ्यांवर अवलंबून न राहता फोटो आणि व्हिडिओ काढता येतील. ही मोहीम 10 दिवस चालणार असून, यादरम्यान अंतराळवीर चंद्राभोवती प्रदक्षिणा घालतील.

50 वर्षांनंतर चंद्रावरील पहिली मानवी यात्रा: ही मोहीम 1 एप्रिल, 2026 रोजी फ्लोरिडा येथील केनेडी स्पेस सेंटरमधून स्पेस लॉंच सिस्टम (SLS) रॉकेटवरील ओरियन अंतराळयानातून प्रक्षेपित करण्यात आली. यात चार अंतराळवीर, कमांडर रीड वाईजमन, पायलट व्हिक्टर ग्लोव्हर, मिशन स्पेशालिस्ट क्रिस्टीना कोच आणि कॅनेडियन स्पेस एजन्सीचे अंतराळवीर जेरेमी हॅन्सन यांचा समावेश आहे. 1972 नंतरची ही पहिलीच मानवी चंद्र मोहीम आहे.

नासाचे प्रशासक जेरेड आयझॅकमन यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला या उपक्रमाची घोषणा केली होती. ते म्हणाले, "आम्ही आमच्या अंतराळवीरांना त्यांचे खास क्षण टिपण्यासाठी आणि व्हिडिओ शेअर करण्यासाठी एक साधन उपलब्ध करून देत आहोत."

ISS होणार कनेक्ट : अंतराळवीर त्यांचे आयफोन 'एअरप्लेन मोड'मध्ये वापरतील, जेणेकरून त्यांच्यामुळं अंतराळयानाच्या अंतर्गत प्रणालींमध्ये कोणताही व्यत्यय येणार नाही. ही उपकरणे प्रभावीपणे उच्च-गुणवत्तेच्या कॅमेऱ्यांप्रमाणे काम करतील. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाच्या (ISS) जवळून जाताना, अंतराळवीर स्टेशनच्या वाय-फाय नेटवर्कशी कनेक्ट होऊन फोटो आणि ईमेल पाठवू शकतील; तथापि, व्हॉइस कॉल करणे शक्य होणार नाही. या मोहिमेदरम्यान, अंतराळवीर चंद्राच्या पृष्ठभागाची थेट छायाचित्रे घेतील, यापूर्वी कधीही न पाहिलेली वैशिष्ट्ये पाहतील आणि अंतराळातून खंडग्रास सूर्यग्रहण अनुभवतील. हे फोटो आणि व्हिडिओ जगासाठी प्रेरणादायी ठरतील.

स्मार्टफोनचा अंतराळात दैनंदिन वापर : नासाच्या या निर्णयामुळं अंतराळ प्रवास अधिक आधुनिक आणि सुलभ होत आहे. पारंपरिक अवजड उपकरणांऐवजी दैनंदिन स्मार्टफोनचा वापर केल्यामुळं, मोहीम अधिक सोयीस्कर झाली आहे. आर्टेमिस कार्यक्रमाद्वारे, NASA चंद्रावर आपली शाश्वत उपस्थिती प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं महत्त्वपूर्ण पाऊलं टाकत आहे.

