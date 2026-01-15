NASA चे चार अंतराळवीर पृथ्वीवर परतले, आरोग्य समस्येमुळं मिशन संपुष्टात, सर्व जण सुरक्षित
आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावरून क्रू-11 चे चार अंतराळवीर पृथ्वीवर (NASA astronauts return to Earth) परतले. स्पेसएक्स कॅप्सूलनं ते प्रशांत महासागरात उतरले.
Published : January 15, 2026 at 2:35 PM IST
मुंबई : आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर (ISS) पाच महिने घालवणाऱ्या क्रू-11 च्या चार अंतराळवीरांचं मिशन संपुष्टात (NASA astronauts return) आलंय. क्रूमधील एका सदस्याच्या आरोग्य समस्येमुळं नासानं अंतराळवीरांना पृथ्वीवर परत आणण्याचा निर्णय घेतलाय. अमेरिकेचे माइक फिंके आणि झेना कार्डमन, रशियाचे ओलेग प्लॅटोनोव्ह आणि जपानचे किमिया युई हे अंतराळवीर स्पेसएक्सच्या ड्रॅगन कॅप्सूलमध्ये परतले. ते गुरुवार सकाळी सॅन डिएगोजवळ प्रशांत महासागरात उतरले. नासानं अंतराळवीरांच्या आरोग्य समस्येबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाहीय. हा निर्णय अंतराळवीरांच्या सुरक्षेसाठी घेण्यात आल्याची चर्चा आहे.
LIVE: After undocking from the @Space_Station, Crew-11 is on their way back to Earth. Tune in to watch them splash down off the coast of California, scheduled for 3:41am ET (0841 UTC). https://t.co/mIUojli3XW— NASA (@NASA) January 15, 2026
क्रूची माहिती आणि मिशनचा कालावधी
क्रू-11 ऑगस्टच्या सुरुवातीला ISS वर पोहोचलं होतं. त्यांचं मिशन मूळतः मध्य-फेब्रुवारीपर्यंत चालणार होतं, जेव्हा पुढील क्रू त्यांची जागा घेणार होतं. मात्र, एका अंतराळवीराला वैद्यकीय तपासणीची गरज भासल्यानं नासानं संपूर्ण क्रूला लवकर परत आणण्याचा निर्णय घेतला. यामुळं त्यांचा ISS वरील मुक्काम पाच महिन्यांवर थांबला. स्पेसएक्सच्या कॅप्सूलनं स्टेशन सोडल्यानंतर अकरा तासांपेक्षा कमी वेळेत ते पृथ्वीवर परतले. हे स्पेसएक्सचं दुसरं रात्रीचं क्रू रिकव्हरी ऑपरेशन ठरलं.
सर्व अंतराळवीर सुरक्षित
नासाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मते, जेम्स पोल्क यांनी सांगितलं की, हा निर्णय “जोखमीमुळे” आणि “निदानाबाबतच्या प्रश्नांमुळं” घेण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं की, ही समस्या स्पेसवॉक किंवा स्टेशनच्या इतर ऑपरेशन्सशी संबंधित नव्हती आणि ती आपत्कालीन स्थिती नव्हती. प्रभावित अंतराळवीर सुरक्षित आणि चांगले” आहे, असं नासानं म्हटलं. वैद्यकीय गोपनीयतेच्या कारणास्तव कोणत्या अंतराळवीराला समस्या उद्भवली आणि नेमकी समस्या काय होती, याबाबत तपशील जाहीर करण्यात आले नाहीत. अंतराळवीर पृथ्वीर परतले तेव्हा, पूर्ण वैद्यकीय टीम तैनात होती. नासाच्या 65 वर्षांच्या मानवी अंतराळ उड्डाण इतिहासात पहिल्यांदाच वैद्यकीय कारणास्तव अंतराळवीरांना माघारी बोलवण्यात आलं आहे.
Dragon departing the @Space_Station pic.twitter.com/7V4SRws2rZ— SpaceX (@SpaceX) January 14, 2026
पृथ्वीर परतणे अनपेक्षित
परतण्यापूर्वी झेना कार्डमन म्हणाल्या, “आमचं असं पृथ्वीर परतणे अनपेक्षित आहे. आमच्या क्रूनं कुटुंबासारखी एकत्र येऊन एकमेकांची काळजी घेतली.” स्टेशनचे निवर्तमान कमांडर माइक फिंके यांनी सोशल मीडियावर म्हटलं, “सर्वप्रथम, आम्ही सर्व ठीक आहोत”. त्यांनी पुढं म्हटलं की, पृथ्वीवर पूर्ण निदान सुविधा उपलब्ध असल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला, तो योग्य आहे.
ISS वरील स्थिती
सध्या ISS वर एक अमेरिकी आणि दोन रशियन अंतराळवीर आहेत, जे सहा आठवड्यांपूर्वी तिथं पोहोचले होते. त्यांचं मिशन आठ महिन्यांचं आहे. नासा आणि स्पेसएक्स आता फ्लोरिडाहून पुढील चार सदस्यीय क्रूचं प्रक्षेपण लवकरच फेब्रुवारीत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. परतलेल्या अंतराळवीरांना कॅलिफोर्नियाहून ह्यूस्टनमधील जॉन्सन स्पेस सेंटरला नेण्यात येणार असून याबाबत नासानं स्पष्ट माहिती दिलेली नाही.
