भारतीय वंशाचे नासाचे अंतराळवीर अनिल मेनन यांची पहिली अंतराळ-भ्रमंती यशस्वी
नासाचे अंतराळवीर अनिल मेनन आणि जेसिका मीर यांनी शुक्रवारी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाच्या (ISS) बाहेर अंतराळ-भ्रमंती (spacewalk) पूर्ण केली.
Published : August 7, 2026 at 2:56 PM IST
मुंबई: नासाच्या अंतराळवीरांनी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाच्या (ISS) सौर ऊर्जा प्रणालीचे अपग्रेडेशन आणि देखभाल करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम यशस्वीपणे पूर्ण केलंय. या मोहिमेदरम्यान भारतीय वंशाचे नासाचे अंतराळवीर अनिल मेनन यांनी त्यांची पहिली अंतराळ-भ्रमंती (spacewalk) यशस्वीरित्या पार पाडलं. या मोहिमेदरम्यान, त्यांनी स्थानकाच्या एका ऊर्जा वाहिनीसाठी (पॉवर चॅनेल) सुधारणा करणारे किट (मॉडिफिकेशन किट) बसवले. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाच्या देखभालीसाठी आणि कार्यासाठी केलेली ही 281 वी अंतराळ-भ्रमंती होती.
सहा तास 27 मिनिटांची अंतराळ-भ्रमंती: अनिल मेनन आणि जेसिका मीर यांनी गुरुवारी (5 ऑगस्ट 2026) सकाळी 8:33 वाजता EDT (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 6:03 वाजता) 'क्वेस्ट एअरलॉक'मधून बाहेर पडून अंतराळ-भ्रमंती सुरू केली. ही मोहीम शुक्रवारी दुपारी 3:00 वाजता EDT (शनिवारी पहाटे 12:30 वाजता IST) संपली; ती एकूण सहा तास 27 मिनिटे चालली. मीर यांची ही सहावी आणि मेनन यांची पहिलीच अंतराळ-भ्रमंती होती. 'स्टारबोर्ड 6' (S6) ट्रस विभागावर असलेल्या स्थानकाच्या '3B' पॉवर चॅनेलवर माउंटिंग हार्डवेअर बसवणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश होता. नासाच्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "या कामामुळं भविष्यात 'रोल-आउट सोलर ॲरेज' (iROSA) बसवणं सोपं होईल.
.@NASA astronauts Jessica Meir and Anil Menon started their spacewalk at 8:33 a.m. EDT today to install hardware on the station for future power system upgrades. More... https://t.co/2MF0MB71TN pic.twitter.com/WAJp9B1bEj— International Space Station (@Space_Station) August 6, 2026
सहा iROSA ॲरेज बसवले : 2021 पासून, अंतराळवीरांनी सहा iROSA ॲरेज बसवले आहेत. उर्वरित दोन ॲरेज या वर्षाच्या अखेरीस स्थानकावर येणे अपेक्षित आहे. या मोहिमेदरम्यान मेनन 'आर्टिक्युलेटिंग पोर्टेबल फूट रेस्ट्रेन्ट'वर (पायांना आधार देणाऱ्या उपकरणावर) उभे होते. यामुळं त्यांना ट्रसवर स्थिर स्थितीत राहून काम करणं सोपं झालं. या जोडीनं भविष्यातील iROSA ॲरेमधून 3B पॉवर चॅनेलपर्यंत वीज पोहोचवण्यासाठी केबल्स जोडल्या आणि स्ट्रट्सना (आधारभूत संरचनांना) बहु-स्तरीय इन्सुलेशननं (multi-layer insulation) झाकलं.
.@NASA astronauts Jessica Meir and Anil Menon completed their spacewalk at 3 p.m. EDT today after installing hardware on the station for future power system upgrades. More... https://t.co/Ml3iHBcjn6 pic.twitter.com/2vohwx1AeC— International Space Station (@Space_Station) August 6, 2026
मोहिमेतील पहिली अंतराळातील भ्रमंती : या महिन्यात 'एक्सपेडिशन 75' (Expedition 75) अंतर्गत नियोजित असलेल्या तीन 'स्पेसवाक'पैकी (अंतराळातील भ्रमंती) ही पहिली मोहीम होती. 13 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या दुसऱ्या स्पेसवाकदरम्यान, दोन अंतराळवीर 'स्पेस-टू-ग्राउंड अँटेना' बदलतील. अंतराळ स्थानक आणि ह्युस्टन येथील 'मिशन कंट्रोल सेंटर' यांच्यातील डेटाची देवाणघेवाण व हाय-स्पीड संवादासाठी हा अँटेना अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 25 ऑगस्टच्या स्पेसवाकमध्ये पॉवर चॅनेल केबल्स आणि डेटा रिले प्रणाली जोडणे, तसेच 'हार्मनी मॉड्यूल'च्या समोरील भागावरील (forward port) नेव्हिगेशनल यंत्रणा बदलणे यांसारख्या कामांचा समावेश असेल. हे काम अंतराळ स्थानकाला भविष्यात कक्षेतून बाहेर काढून पृथ्वीवर परत आणण्याच्या (deorbiting) तयारीचाच एक भाग आहे.
अनिल मेनॉन हे भारतीय-अमेरिकन अंतराळवीर आहेत. त्यांच्या पहिल्या स्पेसवाकच्या यशामुळं भारतातील अंतराळप्रेमींसाठीही हा एक विशेष क्षण ठरला आहे. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावरील अशा मोहिमांमुळं संशोधन, ऊर्जा व्यवस्थापन आणि भविष्यातील अंतराळ मोहिमांचा पाया अधिक मजबूत होत आहे. नासाच्या या प्रयत्नांमुळं अंतराळ स्थानकाचे कार्यरत राहण्याचे आयुष्य वाढण्यास आणि त्याला नियंत्रित पद्धतीने पृथ्वीवर परत आणण्यास मदत होईल.
हे वाचलंत का :