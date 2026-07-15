भारतीय वंशाचे नासा अंतराळवीर अनिल मेनन आयएसएस (ISS) वर पोहचले: आठ महिने राहणार अंतराळात, जाणून घ्या सर्व काही
नासा अंतराळवीर डॉ. अनिल मेनन (Anil Menon) यांनी रॉस्कोस्मोस सहकाऱ्यांसोबत सोयुझ एमएस-29 नं बैकोनूरवरून आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाकडं यशस्वी प्रस्थान केलंय.
Published : July 15, 2026 at 10:06 AM IST
हैदराबाद: नासाचे अंतराळवीर अनिल मेनन आणि दोन रशियन अंतराळवीर प्योत्र दुब्रोव्ह, ॲना किकिना आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर (ISS) यशस्वीरीत्या पोहोचले आहेत. त्यांनी काल रात्री 'सोयुझ एमएस-29' (Soyuz MS-29) या अंतराळयानातून सुमारे तीन तासांचा प्रवास केला आहे. रशियन अंतराळ संस्था 'रोसकॉसमॉस'च्या मालकीचे 'सोयुझ एमएस-29' हे अंतराळयान काल रात्री भारतीय वेळेनुसार रात्री 8:17 वाजता अवकाशात झेपावलं होतं.
.@NASA astronaut Anil Menon and Roscosmos cosmonauts Pyotr Dubrov and Anna Kikina lifted off atop the Soyuz MS-29 spacecraft at 10:47 a.m. EDT today for a 1:56 p.m. docking to the International Space Station. More... https://t.co/OgfE3jFh0Y pic.twitter.com/D0IWMdUbZP— International Space Station (@Space_Station) July 14, 2026
अंतराळयान डॉकिंग : प्रक्षेपणांनंतर सुमारे आठ मिनिटांनी हे अंतराळयान आपल्या सुरुवातीच्या कक्षेत पोहोचलं आणि तीन तासांच्या प्रवासानंतर, भारतीय वेळेनुसार रात्री 11:52 वाजता ते आयएसएसच्या (ISS) मॉड्यूलशी यशस्वीरीत्या जोडलं गेलं (डॉकिंग झालं). त्यानंतर, अंतराळवीर आणि स्थानक यांच्याशी संबंधित आवश्यक तांत्रिक चाचण्या पूर्ण केल्या गेल्या आणि त्यानंतर दुपारी 2 वाजण्याच्या सुमारास यानाचे प्रवेशद्वार (हॅच) उघडण्यात आलं.
नासाच्या माहितीनुसार, अनिल मेनन यांची ही पहिलीच अंतराळ मोहीम आहे, तर रशियन अंतराळवीर प्योत्र दुब्रोव्ह आणि ॲना किकिना यांची ही दुसरी मोहीम आहे. प्रवेशद्वार उघडण्यापूर्वी, उपग्रह संपर्कातील समस्येमुळं आयएसएसवरून होणारे व्हिडिओ प्रसारण काही काळासाठी खंडित झाले होते. सुमारे 12 मिनिटांनंतर उपग्रह संपर्क पूर्ववत झाल्यावर प्रसारण पुन्हा सुरू झालं. प्रक्षेपणादरम्यान, अनिल मेनन यांचे कुटुंबीय, ज्यात त्यांची पत्नी आणि अंतराळवीर ॲना विल्हेल्म यांचा समावेश होता बैकोनूर कॉस्मोड्रोम (कझाकस्तानमधील अंतराळ प्रक्षेपण केंद्र) येथे उपस्थित होत्या. नासाचे प्रशासक जेरेड आयझॅकमन हे देखील यावेळी उपस्थित होते. मेनन, दुब्रोव्ह आणि किकिना आयएसएसवर पोहोचण्यापूर्वी, तिथे नासाचे अंतराळवीर जेसिका मेयर, जॅक हॅथवे आणि ख्रिस विल्यम्स; युरोपियन अंतराळ संस्थेच्या अंतराळवीर सोफी ॲडेनो; तसंच रोसकॉसमॉसचे अंतराळवीर सर्गेई कुड-स्वेर्चकोव्ह, सर्गेई मिखालिएव्ह आणि आंद्रे फेड्याएव्ह हे आधीच उपस्थित होते.
आठ महिने चालणार मोहीम : तीन अंतराळवीरांची ही मोहीम सुमारे आठ महिने चालणार असून, त्यांचं पृथ्वीवर परतणे एप्रिल 2027 मध्ये नियोजित आहे. नासाच्या म्हणण्यानुसार, या मोहिमेदरम्यान अनिल मेनन वैज्ञानिक संशोधन आणि तांत्रिक प्रयोग करतील, ज्यामुळं मानवी अंतराळ संशोधनाला चालना मिळेल आणि पृथ्वीवरील जीवनाला फायदा होईल. अनिल मेनन यांचा जन्म अमेरिकेतील मिनियापोलिस येथे झाला; त्यांचे आई-वडील युक्रेनियन आणि भारतीय वंशाचे स्थलांतरित होते. ते व्यवसायाने आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा तज्ज्ञ (इमर्जन्सी मेडिसिन फिजिशियन) असून अमेरिकन अंतराळ दलात (US Space Force) कर्नल आहेत.
डॉ.अनिल मेनन यांचा अंतराळ प्रवास: मूळचे केरलममधील पालक्काड जिल्ह्यातील ओट्टापालम येथील असलेले डॉ. अनिल मेनन यांचा जन्म आणि पालनपोषण मिनेसोटा राज्यातील मिनियापोलिसमध्ये झालं. त्यांचे वडील शंकरन मेनन आहेत, तर त्यांची आई एलिझाबेथ सामोयलेन्को या युक्रेनियन वंशाच्या आहेत. ते त्यांची पत्नी ॲना मेनन आणि दोन मुलांसह राहतात. नासाच्या अंतराळवीर प्रशिक्षण कार्यक्रमात सामील झाल्यानंतरची मेनन यांची ही पहिलीच अंतराळ मोहीम आहे.
डॉ. अनिल मेनन यांची कारकीर्द: डॉ.अनिल मेनन हे केवळ अंतराळवीरच नाहीत, तर एक कुशल वैद्य, यांत्रिक अभियंता, यूएस स्पेस फोर्सचे फ्लाइट सर्जन आणि पायलट म्हणूनही प्रसिद्ध आहेत. 2014 पासून ते नासाच्या फ्लाइट सर्जन म्हणून कार्यरत होते. सोयुझ 39, 43 आणि 52 या मोहिमांमध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. रशियातील स्टार सिटी येथे सहा महिन्यांहून अधिक काळ त्यांनी काम केलं आहे. 2022 मध्ये नासा अंतराळवीर उमेदवार म्हणून दोन वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांना ही संधी मिळाली.
|Institution / Organisation
|Role / Focus
|Key Activities & Achievements
|Harvard University
|Undergraduate Student & Researcher
|Studied neurobiology and conducted research on Huntington’s disease.
|Rotary Club (India)
|Rotary Ambassadorial Scholar
|Spent a year studying and supporting Polio vaccination initiatives.
|Stanford Medical School
|Medical Student & NASA Researcher
|Studied medicine and engineering; worked on coding soft tissue models at NASA Ames Research Centre.
|Emergency Medicine Residency
|Resident Physician / CA Air National Guard
|Joined the California Air National Guard; gained wilderness medicine experience supporting remote adventure races like Racing The Planet.
|Post-Residency & Humanitarian
|Military & Wilderness Physician
|Deployed to Afghanistan for Operation Enduring Freedom; cared for climbers on Mount Everest with the Himalayan Rescue Association.
|UTMB-Galveston / 173rd Fighter Wing
|Aerospace Medicine Resident
|Transferred to the 173rd Fighter Wing; published a thesis on medical kits for commercial spaceflight; deployed twice with the USAF Critical Care Air Transport Team.
|U.S. Air Force Reserves
|Medical Director (Detachment 3, 45th Space Wing)
|Assigned to the 45th Operational Group to provide medical direction for spacecraft launches and landings.
|SpaceX (2018–Present)
|Flight Surgeon / Medical Program Lead
|Started the SpaceX medical program; prepped first human spaceflights; served as lead flight surgeon for five launches; helped launch private astronaut and Starship development programs.
|Clinical Practice
|Emergency Room Physician
|Maintains active clinical skills by practising at local trauma centres, most recently at the University of Texas Emergency Department (Memorial Hermann).
|Academic & Research
|Researcher & Author
|Published over 20 scientific articles on emergency and space medicine.
शिक्षण आणि करिअर: डॉ. मेनन यांचा शैक्षणिक प्रवास अत्यंत प्रभावशाली आहे. 1999 मध्ये हार्वर्डमध्ये न्यूरोबायोलॉजी विषयात बॅचलर पदवी, त्यानंतर स्टॅनफोर्ड युनिवर्सिटीमधून 2004 मध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमधील मास्टर्स आणि 2006 मध्ये डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी) पदवी प्राप्त केली. त्यांना एरोस्पेस मेडिसिन आणि इमर्जन्सी मेडिसिन या दोन्ही क्षेत्रात बोर्ड सर्टिफिकेशन आहे.2018 मध्ये त्यांनी स्पेसएक्स कंपनीत सामील होऊन कंपनीच्या वैद्यकीय कार्यक्रमाची उभारणी केली. स्टारशिप विकास, खासगी अंतराळवीर कार्यक्रम यात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. त्यांनी पाच स्पेसएक्स लॉंचसचे लीड फ्लाइट सर्जन म्हणून काम केलं. सध्या ते युनिवर्सिटी ऑफ टेक्सासच्या इमर्जन्सी विभागातही प्रॅक्टिस करतात आणि अंतराळ, आपत्कालीन वैद्यकीय क्षेत्रात 20 हून अधिक वैज्ञानिक लेख प्रसिद्ध केले आहेत. या मोहिमेदरम्यान डॉ. मेनन दीर्घकाळ अवकाशात राहण्यामुळं होणाऱ्या वैद्यकीय समस्या, मानवी शरीरावर होणारे परिणाम यावर संशोधन करतील.हे संशोधन भविष्यात चंद्र, मंगळ आणि त्यापलीकडील मोहिमांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. त्यांच्या सहकाऱ्या रशियन कॉस्मोनॉट्स प्योत्र दुब्रोव आणि अन्ना किकिना यांच्यासोबत विविध वैज्ञानिक प्रयोगही पार पडतील.
डॉ. मेनन यांचा शैक्षणिक प्रवास :
|Year
|Degree / Program
|Institution
|Location
|1995
|High School Diploma
|Saint Paul Academy and Summit School
|Saint Paul, Minnesota
|1999
|Bachelor’s Degree in Neurobiology
|Harvard University
|Cambridge, Massachusetts
|2004
|Master’s Degree in Mechanical Engineering
|Stanford University
|Palo Alto, California
|2006
|Doctor of Medicine (MD)
|Stanford Medical School
|Palo Alto, California
|2009
|Residency in Emergency Medicine
|Stanford University
|Palo Alto, California
|2010
|Fellowship in Wilderness Medicine
|Stanford University
|Palo Alto, California
|2012
|Residency in Aerospace Medicine
|University of Texas Medical Branch (UTMB)
|Galveston, Texas
|2012
|Master’s in Public Health (MPH)
|University of Texas Medical Branch (UTMB)
|Galveston, Texas
पालक्काडचा वारसा: डॉ. अनिल मेनन यांच्या यशानं पालक्काड जिल्ह्याचा गौरव आणखी वाढला आहे. या भूमीत राजकारण, संस्कृती आणि विज्ञान क्षेत्रातील अनेक दिग्गज निर्माण झालं आहेत. एम.जी. रामचंद्रन, शशी थरूर, कथकली कलाकार कला मंडलम रामनकुट्टी नायर, आणि इस्रोचे गगनयात्री प्रशांत बालकृष्णन नायर यांच्यासारख्या नामवंत व्यक्ती या जिल्ह्याशी निगडित आहेत. प्रक्षेपणापूर्वी इन्स्टाग्रामवर डॉ. मेनन यांनी आपल्या उत्साहाबद्दल आणि नासा, कुटुंबीय, मित्रांच्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली होती. “मी या मोहिमेसाठी पूर्ण तयार आहे,” असं त्यांनी म्हटलं होतं. ही मोहीम केवळ भारतीयांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण मानवजातीच्या अवकाश संशोधनासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. डॉ. अनिल मेनन यांचं यश लाखो भारतीय तरुणांना प्रेरणा देणारे आहे.
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