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NASA Artemis Webinar : अंध आणि दृष्टीहीन व्यक्तींसाठी विशेष कार्यक्रम!, नोंदणी आणि सहभागी प्रक्रिया

NASA Artemis Webinar : नासानं अंध आणि दृष्टिहीन समुदायासाठी आभासी (व्हर्च्युअल) आर्टेमिस वेबिनार आयोजित केला आहे.

NASA Artemis Webinar
NASA Artemis चे प्रातिनिधिक छायाचित्र (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2026 at 10:55 AM IST

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मुंबई: नासा शुक्रवार, 2 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 2:00 वाजता (EDT) एका आभासी वेबिनारचं आयोजन करणार आहे. "RS-25 इंजिन आणि आर्टेमिस मोहिमेचं (Artemis Mission ) भविष्य: अंध आणि दृष्टीहीन समुदायासाठी सुलभ (ॲक्सेसिबल) वेबिनार" असं या कार्यक्रमाचे शीर्षक आहे. हा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला असला तरी, तो विशेषतः अंध आणि दृष्टीहीन समुदायासाठी तयार करण्यात आला आहे. सुमारे दोन तास चालणाऱ्या या कार्यक्रमात RS-25 इंजिनच्या चाचणीचा 'ऑडिओ-डिस्क्राइब्ड' (वर्णनात्मक ऑडिओ असलेला) व्हिडिओ, आर्टेमिस अभियंत्यासोबत प्रश्नोत्तरांचं सत्र आणि अंतराळ, विज्ञान क्षेत्रातील सुलभतेबाबत (ॲक्सेसिबिलिटी) चर्चासत्र यांचा समावेश असेल. हा कार्यक्रम 'झूम' (Zoom) प्लॅटफॉर्मवर आयोजित केला जाईल.

तज्ज्ञ वक्ते करणार मार्गदर्शन : या सत्रात सहभागी होणाऱ्या तज्ज्ञांमध्ये डॉ. किम्बर्ली आर्कँड (नासाच्या चंद्रा क्ष-किरण वेधशाळेतील व्हिज्युअलायझेशन शास्त्रज्ञ), जोश ग्रीनर (मिसिसिपीमधील स्टेनिस स्पेस सेंटरचे चाचणी संचालक), डॉ. क्रेग मूर (अलाबामा येथील मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटरमधील मटेरियल्स इंजिनिअर), डॉ. रॉबर्ट शेल्टन (ह्युस्टन येथील जॉन्सन स्पेस सेंटरमधील प्रमुख सिम्युलेशन इंजिनिअर) आणि ख्रिस्टीन मालेक (स्वतंत्र लेखिका आणि सल्लागार) यांचा समावेश आहे. हे तज्ज्ञ आर्टेमिस मोहिमेचे तांत्रिक पैलू, इंजिनची कार्यक्षमता आणि अंतराळ संशोधनातील सुलभता वाढवण्याचे मार्ग यांबाबत मौल्यवान माहिती देतील. अंध किंवा दृष्टीहीन सहभागींसाठी ऑडिओ वर्णन आणि सुलभ भाषेचा वापर केला जाईल, जेणेकरून अंतराळातील या रोमांचक प्रवासात प्रत्येकजण सहभागी होऊ शकेल.

नोंदणी आणि सहभाग प्रक्रिया: ज्यांना या वेबिनारमध्ये सहभागी व्हायचं आहे, त्यांनी 25 सप्टेंबर (शुक्रवार) पर्यंत दिलेल्या फॉर्मद्वारे आपली उपस्थिती निश्चित (RSVP) करावी. कोणत्याही चौकशीसाठी कृपया thalia.k.patrinos@nasa.gov या ईमेलवर संपर्क साधावा. नोंदणीकृत सहभागींना कार्यक्रमाच्या काही दिवस आधी ईमेलद्वारे वेबिनारची सविस्तर माहिती दिली जाईल. ही संधी विशेषतः दृष्टिहीन किंवा अल्प दृष्टी असलेल्या तरुण, विद्यार्थी आणि अंतराळ प्रेमींसाठी अत्यंत मोलाची आहे; कारण यामुळं त्यांना थेट नासाच्या (NASA) तज्ज्ञांकडून माहिती मिळवण्याची आणि प्रश्न विचारण्याची संधी मिळते.

आर्टेमिस मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्टये: नासाच्या आर्टेमिस मोहिमेचं उद्दिष्ट अंतराळवीरांना चंद्रावरील अधिकाधिक आव्हानात्मक मोहिमांवर पाठवणे आणि चंद्राच्या पृष्ठभागावर तळ (ल्युनर बेस) उभारणे हे आहे. या मोहिमेत वापरल्या जाणाऱ्या SLS रॉकेटचे 'हृदय' म्हणून RS-25 इंजिन काम करतं; हे अत्यंत शक्तिशाली आणि विश्वसनीय इंजिन असून त्यावर सतत चाचण्या आणि विकासकार्य सुरू आहे. या वेबिनारद्वारे, नासा केवळ तांत्रिक माहितीच देत नाही, तर विविध क्षमता असलेल्या लोकांना अंतराळ संशोधनात सहभागी होण्याची संधीही उपलब्ध करून देत आहे. सुलभता (accessibility) वाढवल्यामुळं विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवीन गुणवत्तेला वाव मिळेल आणि मानवाचा अंतराळातील प्रवास अधिक सर्वसमावेशक होईल. आर्टेमिस मोहिमेबद्दल अधिक माहितीसाठी नासाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. अंतराळ संशोधनाचं भविष्य सर्वांसाठी खुले करण्याच्या दिशेनं हा कार्यक्रम एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे.

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