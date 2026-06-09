नासाच्या आर्टेमिस III मिशनच्या क्रूची घोषणा: भारतात बसून थेट प्रक्षेपण कुठं पाहावं
नासा आर्टेमिस III मोहिमेच्या क्रूची आज घोषणा होणार आहे. ही मोहीम चंद्र लँडिंगसाठी महत्त्वपूर्ण डॉकिंग सराव करेल.
Published : June 9, 2026 at 1:02 PM IST
मुंबई : नासानं आर्टेमिस कार्यक्रमाच्या अंतर्गत मानवाला पुन्हा चंद्रावर पाठवणार आहे. आर्टेमिस III मिशनसाठी चार अंतराळवीरांची क्रू घोषणा करण्यात येणार असून, ही घटना नासाच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण क्षण आहे. आर्टेमिस II मिशननं एप्रिल 2026 मध्ये यशस्वी चंद्र फ्लायबाय पूर्ण केली होती. त्यानंतर आर्टेमिस III सुरू करण्यात (NASA Artemis III Announcement) आली आहे. या मिशनमध्ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट आणि एसएलएस रॉकेटचा वापर होणार आहे.
घोषणेची वेळ आणि बदल : नासानं सुरुवातीला 9 जून 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता (EDT) क्रू घोषणा करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, 8 जून रोजी नासानं वेळेत बदल करत ती 11:30 AM EDT करण्यात आली. ही घोषणा ह्यूस्टनमधील जॉन्सन स्पेस सेंटरमध्ये होणार आहे. तुम्ही हा कार्यक्रम भारतात बसून थेट लाईव्ह पाहू शकता. आज रात्री 8:30 वाजता नासाच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर कार्यक्रम पाहता येईल.
लाइव्ह स्ट्रीम कुठं पाहावं? : ही घटना नासा+ प्लॅटफॉर्मवर आणि नासाच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर थेट प्रसारित होईल. घोषणेनंतर क्रू सदस्य निवडक मुलाखतींसाठी उपलब्ध होतील.
आर्टेमिस III मिशनची वैशिष्ट्ये : आर्टेमिस III 2027 च्या अखेरीस प्रक्षेपित होणार आहे. या मोहिमेत अंतराळवीर कमी पृथ्वी कक्षेत (Low Earth Orbit) व्यावसायिक चंद्र लँडरशी रेंडेव्हू आणि डॉकिंग सराव करतील. ही प्रक्रिया आर्टेमिस IV मधील चंद्र लँडिंगसाठी जोखीम कमी करण्यासाठी महत्त्वाची आहे. या मोहिमेची तुलना 1969 च्या अपोलो 9 मिशनशी केली जातेय. नासानुसार, चंद्राकडे मानव पाठवण्यामागे तीन मुख्य कारणे आहेत: वैज्ञानिक शोध, आर्थिक फायदे आणि पुढील पिढीला प्रेरणा देणे. मात्र, यापलीकडे आर्टेमिस कार्यक्रमाचे दीर्घकालीन ध्येय आहे. या मोहिमांद्वारे अंतराळवीरांना चंद्रावरील कठीण वातावरणात जगणे, कार्य करणे आणि राहण्यासाठी सराव करणे आहे. ही तयारी शेवटी मंगळावरील मानव मोहिमांसाठी आधारभूत ठरेल.
Coming soon: one of history’s most complex missions— NASA (@NASA) June 7, 2026
Tune in on Tuesday, June 9, at 11am ET, to meet the astronauts flying aboard Artemis III, the mission that will test docking capabilities with commercial landers in low Earth orbit — an important step to crewed lunar landings. pic.twitter.com/8XPmEVLwQK
भविष्यातील योजना : आर्टेमिस III नंतर 2028 मध्ये आर्टेमिस IV मोहीम राबवली जाईल. यात अंतराळवीर चंद्र कक्षेत पोहोचल्यानंतर व्यावसायिक लँडरद्वारे चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ उतरतील. नासाचे प्रशासक जेरेड आयझॅकमन यांनी या भागाला प्राधान्य दिलं आहे. येथे 20-30 अब्ज डॉलर खर्चून चंद्रावर तळ (Moon Base) उभारण्याचं नियोजन आहे. त्याच वर्षी आर्टेमिस V मोहीमद्वारे एसएलएस रॉकेट वापरून दुसरी चंद्र लँडिंग आणि आउटपोस्टचे बांधकाम सुरू होईल. स्पेसएक्स आणि ब्लू ओरिजिन यांच्या व्यावसायिक लँडरचा वापर या मोहिमांमध्ये होईल.
महत्त्व आणि प्रभाव : आर्टेमिस कार्यक्रम केवळ चंद्र मोहीम नाही तर अंतराळातील ऑपरेशन्स आणि कौशल्य विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे. या यशानं अमेरिका आणि जगभरातील अंतराळ संशोधनाला नवी दिशा मिळेल. आर्टेमिस III च्या क्रू घोषणेनंतर जगभरातील अंतराळप्रेमी आणि शास्त्रज्ञ उत्सुकतेनं पुढील टप्प्याची वाट पाहत आहेत.
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