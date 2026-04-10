NASA Artemis II: 40,000 किमी/तास वेगानं आगीतून परत! आर्टेमिस II चा सर्वात धोकादायक पुनःप्रवेश सुरू

NASA Artemis II: चे अंतराळवीर चंद्रावरील यशस्वी फेरफटक्यानंतर पृथ्वीच्या वातावरणात 40,000 किमी/तास वेगानं पुनःप्रवेश करत आहेत. हा मानवी इतिहासातील सर्वात वेगवान, धोकादायक रिटर्न प्रवास असेल.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 10, 2026 at 5:06 PM IST

मुंबई: NASA च्या 'Artemis II' मोहिमेवर असलेले चार अंतराळवीर, चंद्राभोवतीची प्रदक्षिणा (NASA Artemis II moon mission) पूर्ण करून आता पृथ्वीकडे परत येत आहेत. या मोहिमेचा सर्वात धोकादायक आणि थरारक टप्पा म्हणजे पृथ्वीच्या वातावरणात पुन्हा प्रवेश करणे (NASA Artemis II re entry). प्रचंड अंतरावरून येत असताना, 'Orion' या अंतराळयानाला पृथ्वीच्या वातावरणात सुमारे 11 किलोमीटर प्रति सेकंद (साधारणपणे 40,000 किलोमीटर प्रति तास) या प्रचंड वेगानं प्रवेश करावा लागेल. मानवी अंतराळ प्रवासाच्या इतिहासात, वातावरणात पुन्हा प्रवेश करण्याचा हा आतापर्यंतचा सर्वात वेगवान प्रयत्न ठरेल. या अत्यंत वेगवान गतीमुळं, अंतराळयानाला प्रचंड उष्णता आणि बलांचा सामना करावा लागेल; परिणामी, अंतराळयान आणि अंतराळवीर या दोघांच्याही सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अत्यावश्यक आहे. जोपर्यंत हे अंतराळयान पॅसिफिक महासागरात आपलं 'स्प्लॅशडाऊन' (पाण्यात उतरणे) पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत हे आव्हान पूर्णपणे पूर्ण झालं, आहे असं मानलं जाणार नाही.

Artemis II च्या पुनरागमनादरम्यान नक्की काय घडते?: जेव्हा 'Orion' अंतराळयान वातावरणात प्रवेश करतं, तेव्हा त्याच्या अगदी समोर असलेली हवा वेगानं संकुचित (compress) होते. यामुळं प्रचंड उष्णता निर्माण होते. ही उष्णता प्रामुख्यानं घर्षणामुळं नव्हे, तर हवेच्या संकोचनामुळेच निर्माण झालेली असते. सभोवतालच्या हवेचं तापमान 10,000 अंश सेल्सिअसपेक्षाही जास्त वाढू शकतं, तर अंतराळयानाच्या बाह्य आवरणाचं तापमान सुमारे 2,800 ते 3,000 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचतं. या प्रक्रियेमुळं अत्यंत उष्ण 'प्लाझ्मा'चं एक क्षेत्र तयार होतं, ज्यामुळं अंतराळयान एखाद्या धगधगत्या 'अग्निगोळ्या'सारखं (fireball) भासतं. या तीव्र उष्णतेपासून संरक्षण देण्यासाठी, 'Orion' मध्ये एक प्रगत 'Ablative Heat Shield' (उष्णता-रोधक कवच) बसवण्यात आलं आहे. वातावरणात पुन्हा प्रवेश करताना हे कवच हळूहळू जळून नष्ट होत जातं; या प्रक्रियेत, ते अतिरिक्त उष्णता शोषून घेतं आणि ती वातावरणात विसर्जित करतं, ज्यामुळं अंतराळवीरांच्या केबिनमधील तापमान नियंत्रित राखलं जातं. 'Artemis I' मोहिमेदरम्यान या उष्णता-रोधक कवचाबाबत काही समस्या उद्भवल्या असल्या तरी, NASA ला 'Artemis II' बाबत पूर्ण विश्वास आहे; कारण त्यांनी वातावरणात पुन्हा प्रवेश करण्याचा एक नवीन मार्ग (trajectory) निश्चित करून, संबंधित धोके आधीच कमी केले आहेत. वातावरणात पुन्हा प्रवेश करण्याची ही संपूर्ण प्रक्रिया साधारणपणे 13 मिनिटे चालेल, अशी अपेक्षा आहे. या कालावधीत, अंतराळयानाचा वेग हळूहळू कमी होईल आणि शेवटी, अंतिम 'स्प्लॅशडाऊन' (पाण्यात उतरण्याच्या) टप्प्यासाठी पॅराशूट्स उघडले जातील.

रेडिओ सिग्नल आणि संपर्क का खंडित होतो? : पुनर्प्रवेश प्रक्रियेतील सर्वात नाट्यमय क्षण म्हणजे 'ब्लॅकआउट कालावधी' (Blackout Period). अंतराळयानाभोवती तयार होणारा प्लाझ्माचा थर (sheath) रेडिओ सिग्नलना रोखून धरतो. परिणामी, 'ग्राउंड कंट्रोल'शी (पृथ्वीवरील नियंत्रण कक्ष) असलेला संपर्क तुटतो आणि अंतराळयानाकडून येणारा 'टेलीमेट्री डेटा' (तांत्रिक माहिती) मिळणे थांबते. Artemis II च्या प्रचंड वेगामुळं, हा ब्लॅकआउट अधिक तीव्र असण्याची शक्यता आहे आणि तो काही मिनिटांपर्यंत (अंदाजे 6 मिनिटे) टिकू शकतो. या काळात, अभियंते आणि अंतराळवीर यांच्यातील संवाद पूर्णपणे खंडित होतो, ज्यामुळं तणावात वाढ होतं. जरी ही एक अपेक्षित घटना असली, तरीही तो एक मानसिकदृष्ट्या आव्हानात्मक अनुभव ठरतो.

पुनर्प्रवेशाचा 'डेथ झोन' (मृत्यूचा पट्टा) म्हणजे काय? : अंतराळयानानं वातावरणात एका अत्यंत अचूक कोनातून आणि एका अरुंद पट्ट्यातून प्रवेश करणे आवश्यक असते; या पट्ट्यालाच अभियंते 'पुनर्प्रवेश कॉरिडॉर' (re-entry corridor) असं संबोधतात. जर प्रवेशाचा कोन खूपच तीव्र (steep) असेल, तर त्यामुळं निर्माण होणारी उष्णता आणि वेगातील घट (deceleration) इतकी प्रचंड असेल की, अंतराळयान (कॅप्सूल) नष्ट होऊ शकते. याउलट, जर प्रवेशाचा कोन खूपच उथळ (shallow) असेल, तर अंतराळयान वातावरणावरून निसटून पुन्हा खोल अवकाशात भरकटू शकतं. या अरुंद पट्ट्यालाच अनौपचारिकपणे 'डेथ झोन' (मृत्यूचा पट्टा) म्हणून ओळखलं जातं. Artemis II च्या प्रचंड वेगामुळं, हा कॉरिडॉर (पट्टा) आणखीच अरुंद बनतो. परिणामी, या प्रक्रियेसाठी अचूक दिशादर्शन (navigation) आणि नियंत्रण प्रणाली असणे अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं.

भविष्यातील मोहिमांसाठीचे महत्त्व : Artemis II चा यशस्वी पुनर्प्रवेश केवळ चांद्र मोहिमांसाठीच नव्हे, तर मंगळावर जाणाऱ्या भविष्यातील मानवी मोहिमांसाठीही अत्यंत आवश्यक आहे. चंद्रावरून सुरक्षितपणे परत येण्याची क्षमता सिद्ध केल्यामुळं, अवकाशातील मोहिमा अधिक व्यवहार्य आणि साध्य करण्यायोग्य बनतील. अवकाशातून परत येणे हा कोणत्याही मोहिमेचा सर्वात नाजूक आणि महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो; कारण अवकाशात जाण्याचं खरं महत्त्व तेव्हाच अधोरेखित होतं, जेव्हा ती व्यक्ती सुरक्षितपणे आपल्या घरी परत येते. या मोहिमेद्वारे, NASA मानवी अंतराळ प्रवासाच्या एका नव्या युगाची सुरुवात करत आहे. Artemis II चं यश भविष्यातील मोहिमांना विशेषतः Artemis III द्वारे चंद्रावर उतरण्याची मोहीम आणि त्यानंतरच्या मोहिमांना अधिक आत्मविश्वासानं हाती घेण्यास सक्षम करेल. पॅसिफिक महासागरात (सॅन डिएगोच्या किनाऱ्याजवळ) अंतराळयान पाण्यात उतरल्यानंतर (splashdown), अंतराळवीरांना मदत करण्यासाठी एक बचाव पथक (recovery team) तत्परतेनं हजर असेल.

हे वाचलंत का :

  1. NASA नं ‘Earthset’ आणि सूर्यग्रहणाची नवीन छायाचित्रं केली प्रसिद्ध
  2. आर्टेमिस II च्या अंतराळवीरांचा पृथ्वीच्या दिशेनं परतीचा प्रवास सुरू; अपोलो 13 चा विक्रम मोडला
  3. आर्टेमिस II मोहीम: रीड वायझमन यांनी ओरियन स्पेसक्राफ्टमधून टिपलं पृथ्वीचं पहिलं छायाचित्र

