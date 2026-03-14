NASA Artemis II मिशन 1 एप्रिल रोजी प्रक्षेपित होणार?

नासानं गुरुवारी जाहीर केलं की NASA Artemis II मोहिमेचं लाँच एप्रिल 1 रोजी होण्याची शक्यता आहे.

NASA Artemis II
NASA Artemis II (NASA)
Published : March 14, 2026 at 11:17 AM IST

मुंबई: नासानं गुरुवारी जाहीर केलं की, 50 वर्षांनंतर पहिल्या NASA Artemis II मोहिमेचं लाँच एप्रिल 1 रोजी होऊ शकतं. ही मोहीम तांत्रिक अडचणींमुळं फेब्रुवारीमध्ये लॉंच होणार होती.

Artemis II मोहीम?
Artemis II मोहीम चंद्राच्या जवळून जाणार आहे. या मोहिमेत चार अंतराळवीर असतील. यामध्ये तीन अमेरिकन अंतराळवीर अभियान प्रमुख (Mission Commander) रीड वाईजमन, व्हिक्टर ग्लोव्हर आणि ख्रिस्टिना कोच तसंच कॅनेडियन अंतराळवीर जेरेमी हॅन्सेन यांचा समावेश आहे. प्रक्षेपणांनंतर, हे रॉकेट चंद्राच्या दिशेनं जाण्यापूर्वी पृथ्वीची परिक्रमा करेल. चंद्राच्या पृष्ठभागावर प्रत्यक्ष न उतरता, ते चंद्राच्या जवळून उड्डाण (flyby) करेल. नंतर ते पृथ्वीवर परत येईल आणि समुद्रात (स्प्लॅशडाऊन) उतरेल. ही मोहीम चंद्राच्या पृष्ठभागापासून 4,000 ते 6,000 मैल (6,437 ते 9,656 किमी) अंतरावरून होईल. प्रक्षेपणाच्या तारखेनुसार हे अंतर बदलतं, कारणचंद्राच्या कक्षेत त्याचं स्थान सतत बदलत असतं. पहिल्या Artemis अभियानानं 80 मैलांचं अंतर गाठलं होतं. NASA नं स्पष्ट केलं की, हे अभियान गेल्या 50 वर्षांतील मानवाचं चंद्राच्या सर्वात जवळचं मिशन असेल. या यानात असलेल्या अंतराळवीरांना चंद्र बास्केटबॉलच्या आकाराचा दिसेल.

प्रक्षेपणाची तारीख
प्रक्षेपणासाठीची पहिली संधी (launch window) 1 एप्रिल रोजी सायंकाळी 6:24 वाजता असेल. लोरी ग्लेझ यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, पुढील सहा दिवसांत प्रक्षेपणाच्या अंदाजे चार संधी उपलब्ध असतील. "आम्ही 1 एप्रिलच्या नियोजनानुसारच पुढे जात आहोत. हे एक चाचणी उड्डाण आहे, यात काही नैसर्गिक जोखीम असतातच परंतु आमची टीम आणि सर्व उपकरणे (hardware) पूर्णपणे सज्ज आहेत," असं त्या म्हणाल्या.

फेब्रुवारीमध्ये, NASA नं Artemis कार्यक्रमात एक महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केला होता.नासानं चंद्रावर प्रत्यक्ष उतरण्यापूर्वी आणखी एका चाचणी अभियानाचं आयोजन केलं जाणार असल्याचं म्हटलं होतं. या सुधारित योजनेनुसार, Artemis III अभियानामध्ये पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत (low-Earth orbit) असतानाच एका 'लूनर लँडर'शी (चंद्रावर उतरणाऱ्या यानाशी) संपर्क साधला जाईल. Artemis 4 अभियानाचं उद्दिष्ट 2018 च्या सुरुवातीला चंद्रावर प्रत्यक्ष उतरणे हे आहे. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली होती की, अमेरिकन नागरिक पुन्हा एकदा चंद्रावर पाऊल ठेवतील. NASA सध्या सर्व आवश्यक कामे पूर्ण करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे. हे अभियान अंतराळ संशोधनाच्या इतिहासात एका नव्या युगाची सुरुवात करेल.

आर्टेमिस II मिशनचे महत्त्व
आर्टेमिस II हे 10 दिवसांचे मिशन असेल, ज्यामध्ये चार अंतराळवीर चंद्राभोवती फिरतील आणि पृथ्वीवर परत येतील. हे मिशन मानवांना अपोलोपेक्षा पृथ्वीपासून खूप दूर घेऊन जाईल. हे एसएलएस रॉकेट, ओरियन स्पेसक्राफ्ट आणि लाइफ सपोर्ट सिस्टीमची खोल अंतराळ चाचणी करेल. अंतराळवीर चंद्राच्या दूरच्या बाजूचं निरीक्षण करतील, डेटा गोळा करतील आणि भविष्यातील चंद्र लँडिंग मोहिमांसाठी माहिती प्रदान करतील. हे मिशन आर्टेमिस कार्यक्रमाचा दुसरा टप्पा आहे. आर्टेमिस I (2022) एक यशस्वी मानवरहित चाचणी मोहीम होती. आता आर्टेमिस II ही मानवांसह प्रणालींची खरी परीक्षा असेल. यामुळं आर्टेमिस III चा चंद्रावर उतरण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

आर्टेमिस II मिशन
ASA ARTEMIS II
ARTEMIS II
NASA
NASA ARTEMIS 2

