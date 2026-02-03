नासाच्या आर्टेमिस II चंद्र मोहिमेला इंधन गळतीमुळे धक्का, मोहिमेच्या वेळापत्रकावर परिणाम?

ETV Bharat / technology

नासाच्या Artemis II मोहिमेला सरावदरम्यान हायड्रोजनची गळतीचा सामना करावा लागतोय. या गळतीमुळं मोहिमेच्या वेळापत्रकावर परिणाम होण्याची शक्यत आहे.

February 3, 2026

हैदराबाद : नासाच्या महत्त्वाकांक्षी चंद्र मोहिमेला पुन्हा एकदा इंधन गळतीचा सामना करावा लागतोय. Artemis II मोहिमेच्या सरावादरम्यान सोमवारी फ्लोरिडातील केनेडी स्पेस सेंटरमध्ये इंधन भरतावेळी मोठी हायड्रोजन गळती आढळून आली. या गळतीमुळं मोहिमेच्या वेळापत्रकावर परिणाम होण्याची शक्यत आहे. Artemis II मोहिमेच्या माध्यमातून 50 वर्षांनंतर मानव पहिल्यांदा चंद्राजवळ जाणार आहे. या गळतीमुळं या मोहिमेला धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

इंधन भरतावेळी गळती
नासाच्या स्पेस लाँच सिस्टीम (SLS) या 322 फूट उंच रॉकेटमध्ये इंधन भरण्याची चाचणी सोमवारी दुपारी 12 वाजता सुरू झाली. या चाचणीत रॉकेटच्या टाकीत 7 लाख गॅलनपेक्षा जास्त अत्यंत थंड हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन भरलं जाणार होतं. ही प्रक्रिया प्रत्यक्ष लाँचच्या शेवटच्या टप्प्याची नक्कल करणारी होती. मात्र, काही तासांतच रॉकेटच्या तळाशी हायड्रोजनची गळतीची समस्या उद्भवली. त्यामुळं इंधन टाकीत हायड्रोजन भरणे दोनदा थांबवावं लागलं. ही गळती इतकी गंभीर होती की, टीमनं 2022 मधील समस्यांच्या वेळी विकसित केलेल्या तंत्रांचा वापर करावा लागला. 2022 मध्येही हायड्रोजन गळतीमुळं रॉकेटचं उड्डाण पुढं ढकलावं लागलं होतं.

मोहिमेचं वेळापत्रक
इंध गळती थांबल्यानंतरच अंतराळवीरांना चंद्राभोवती पाठवण्याची पुढची तारीख निश्चित होण्याची शक्यता आहे. या मोहिमेत चार अंतराळवीर असतील. या मोहिमेत अमेरिकेचे तीन आणि कॅनडाचा एक अंतराळवील सहभागी होणार आहे. सध्या ह्यूस्टनमधील जॉन्सन स्पेस सेंटरमध्ये त्यांना क्वारंटाइन करण्यात आलं आहे. आर्टेमिस 2 मोहीम जवळपास दहा दिवसाची असेल. यात Orion कॅप्सूलमध्ये बसलेले अंतराळवीर चंद्राजवळून चक्कर मारतील आणि नंतर ते परत पृथ्वीवर येतील. ही मोहीम चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश करणार नाही आणि चंद्रावर देखील उतरणार नाही. याचं मुख्य उद्दिष्ट कॅप्सूलची जीवनरक्षण प्रणाली आणि इतर महत्त्वाच्या यंत्रणांची चाचणी घेणं आहे. नासाकडं दर महिन्याला लाँच करण्यासाठी मर्यादित कालावधी असतो. फेब्रुवारी महिन्यातील अत्यंत थंड वातावरणामुळं मोहीम लाँच करण्यासाठी वेळ कमी असतो.हवामान ठिक असल्यास कमांडर रीड वाइजमन आणि त्यांच्या टीम 8 किंवा 9 फेब्रुवारीला आकाशात झेपवता येइल.

आर्टेमिस मोहिमेचं उद्दिष्ट
अपोलो कार्यक्रमानंतर (1960-70) पहिल्यांदा मानव चंद्राभोवती जाणार आहे. आर्टेमिस कार्यक्रमाचं उद्दिष्ट चंद्रावर दीर्घकाळ मानवी उपस्थिती प्रस्थापित करणे आहे. यानंतरच्या मोहिमांमध्ये चंद्रावर उतरण्याचा आणि तिथं तळ उभारण्याचा मानस आहे. ही मोहीम यशस्वी झाल्यास मंगळ मोहिमेची तयारी करणं सोप होणार आहे.

