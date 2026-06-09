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चंद्र साक्षीला नव्हे थेट चंद्रावर! नासाकडून आर्टेमिस 3 मोहिमेकरिता अंतराळवीरांची नावे जाहीर

नासाने मंगळवारी 'आर्टेमििस 3' मोहिमेसाठीच्या चार मुख्य अंतराळवीरांसह एका राखीव अंतराळवीराचीह घोषणा केली. ही मोहीम 2027 मध्ये पृथ्वीच्या कक्षेत चाचण्या पूर्ण करणार आहे.

NASA astronauts
नासाच्या मोहिमेतील अंतराळवीर (Souce- नासा वेबसाईट /बिल स्टॅफोर्ड)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 9, 2026 at 10:52 PM IST

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वॉशिंग्टन- बालपणी चांदोबा ते तरुण वयात प्रेमाचं प्रतीक म्हणून पाहिला जाणारा चंद्र अनेकांना खुणावतो. मानवाकरिता आकर्षण राहिलेल्या अशा चंद्रावर जाण्याकरिता आखण्यात आलेल्या आर्टेमिस III मोहिमेतील अंतराळवीरांच्या गटाची नासानं मंगळवारी भारतीय वेळेनुसार रात्री घोषणा केली. ही घोषणा टेक्सासमधील ह्यूस्टन येथील एजन्सीच्या जॉन्सन स्पेस सेंटरमध्ये आयोजित कार्यक्रमात करण्यात आली. यावेळी महत्त्वाच्या चाचणी उड्डाणाविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली.

नासाचे प्रशासक जेरेड आयझॅकमन यांनी सांगितलं की, चंद्राच्या पृष्ठभागावर मानवाला परत नेण्याच्या आणि मंगळावर जाण्याच्या अंतराळ संस्थेच्या व्यापक कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. त्यासाठी ही मोहीम आखण्यात आली आहे. या चाचणी उड्डाणासाठी चार अंतराळवीरांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये मिशन स्पेशालिस्ट आंद्रे डग्लस आणि फ्रँक रुबिओ, कमांडर रँडी ब्रेस्निक आणि युरोपियन स्पेस एजन्सीचे पायलट लुका परमिटानो यांचा समावेश आहे.

आयएसएस (ISS) साठी नासाच्या स्पेसएक्स क्रू-4 मोहिमेचे पायलट म्हणून काम करणाऱ्या बॉब हाइन्स हे मोहिमेचे राखीव अंतराळवीर म्हणून कार्यरत असणार आहेत. ही आजपर्यंतची सर्वाधिक अवघड अंतराळ मोहीम आहे. मोहिमेत 2027 दरम्यान पृथ्वीच्या कक्षेत अनेक आव्हानात्मक चाचण्या घेण्यात येणार आहेत. त्याचा उपयोग 2028 मध्ये चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर जाणाऱ्या पहिल्या नियोजित मानवी मोहिम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आर्टेमिस IV मध्ये करण्यात येणार आहे.

आर्टेमिस III दरम्यान, नासाचे एसएलएस (स्पेस लॉन्च सिस्टम) रॉकेट फ्लोरिडामधील नासाच्या केनेडी स्पेस सेंटरमधून ओरियन अंतराळयान आणि त्याच्या क्रूला पृथ्वीच्या निम्न कक्षेत प्रक्षेपित करणार आहेत. ओरियनच्या प्रणालींच्या तपासणीनंतर, हे अंतराळयान प्रथमच, ब्लू ओरिजिन आणि स्पेसएक्सद्वारे विकसित होत असलेल्या एक किंवा दोन्ही अमेरिकन व्यावसायिक मानवी लँडिंग सिस्टीमच्या चाचणी मिलन आणि डॉकिंग क्षमतांचे प्रदर्शन सिद्ध करेल. या अत्यंत सुनियोजित मोहिमेमध्ये जगातील सर्वात शक्तिशाली रॉकेट्ससह बहु-प्रक्षेपण मोहिमेचा समावेश आहे. त्यातून ओरियन आणि लँडर्समधील एकात्मिक हार्डवेअरची चाचणी घेतली जाईल. त्याचा वापर सिस्टम इंटरफेस, सॉफ्टवेअर, प्रणोदन आणि दळणवळण यासाठी करण्यात येईल.

अंतराळवीरामध्ये कोणाचा आहे समावेश?

  • नासाचे अंतराळवीर रँडी ब्रेस्निक, कमांडर
  • ईएसए (युरोपियन स्पेस एजन्सी) चे अंतराळवीर लुका परमिटानो, पायलट
  • नासाचे अंतराळवीर आंद्रे डग्लस, मिशन स्पेशालिस्ट
  • नासाचे अंतराळवीर फ्रँक रुबियो, मिशन स्पेशालिस्ट

अवघ्या दोन महिन्यानंतर नासाची चंद्रमोहिम- आर्टेमिस-III चमूची ही घोषणा नासाने आर्टेमिस-II मोहीम यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर फक्त दोन महिन्यांनी केली आहे. आर्टेमिस-II ही आर्टेमिस कार्यक्रमातील पहिली मानवी मोहीम होती. या मोहिमेंतर्गत 1972 नंतर प्रथमच मानवाला पृथ्वीच्या निम्न कक्षेच्या पलीकडे पाठविण्यात नासाला यश मिळालं होतं. ओरियन अंतराळयानातील चार अंतराळवीरांनी चंद्राभोवती प्रदक्षिणा घालून खोल अंतराळात प्रवास केला होता. ही मोहीम सुमारे 10 दिवस चालली होती.

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NASA NEWS
ARTEMIS III
MOON LANDING PROGRAMME
ARTEMIS III ANNOUNCEMENT
ARTEMIS 3 CREW

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