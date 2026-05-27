नासा Artemis III च्या क्रूची लवकरच होणार घोषणा; चंद्राच्या पृष्ठभागावर होणार लॅंडिंग
नासा 9 जूनला Artemis III च्या चार अंतराळवीरांची घोषणा करणार आहे. या मोहिमेद्वारे Orion यान SLS रॉकेटनं चंद्राच्या पृष्ठभागाजवळ जाऊन लँडिंग सिस्टमची चाचणी घेईल.
Published : May 27, 2026 at 10:56 AM IST
ह्यूस्टन : अमेरिकेच्या नासा (NASA) संस्थेकडून चंद्र मोहिमेच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण टप्प्यात Artemis III मिशनची माहिती आणि त्यासाठी नियुक्त केलेल्या अंतराळवीरांची (astronauts) घोषणा करण्यात येणार आहे. 9 जून रोजी सकाळी 11 वाजता (EDT) ह्यूस्टनमधील जॉनसन स्पेस सेंटरमध्ये हा कार्यक्रम थेट (live) आयोजित करण्यात येणार आहे. या मिशनमुळं चंद्रावर मानवी पुनर्वसन आणि भविष्यातील मंगळ मोहिमेचा पाया मजबूत होणार आहे.
On Tuesday, June 9, we’ll announce the four astronauts who will orbit Earth aboard the @NASAArtemis III mission!— NASA (@NASA) May 26, 2026
Watch our live event at 11 a.m. EDT (1500 UTC) to find out who will test the docking capabilities necessary for crewed Moon landings: https://t.co/TyU7StKGxH pic.twitter.com/WBhIPAWtcS
Artemis III: Artemis III हे नासाच्या आर्टेमिस कार्यक्रमातील तिसरे प्रमुख मिशन आहे. या मोहिमेद्वारे चार अंतराळवीरांना फ्लोरिडातील केनेडी स्पेस सेंटरवरून SLS (Space Launch System) रॉकेट आणि Orion अंतराळयानानं चंद्राच्या दिशेनं पाठवलं जाईल. हे मिशन Orion आणि व्यावसायिक ह्यूमन लँडिंग सिस्टम (Human Landing System) यांच्यातील रेंडेव्हू (rendezvous) आणि डॉकिंग क्षमता तपासणार आहे. यशस्वी झाल्यास चंद्राच्या पृष्ठभागावर अंतराळवीरांना उतरवण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान सिद्ध होईल. एप्रिल महिन्यात यशस्वी झालेल्या Artemis II क्रूड टेस्ट फ्लाइटनंतर Artemis III हे पुढील महत्त्वाचं मिशन असेल. Artemis II मध्ये अंतराळवीरांनी चंद्राच्या सभोवताली फोरी मारली होता, तर Artemis III मध्ये चंद्राच्या जवळ जाऊन लँडिंग सिस्टमशी जोडणी करून प्रत्यक्ष चंद्र मोहिमेची तयारी केली जाईल.
मिशनचे उद्दिष्ट आणि महत्त्व : नासा ‘गोल्डन एज ऑफ इनोव्हेशन अँड एक्सप्लोरेशन’ अंतर्गत Artemis मोहिमांद्वारे चंद्राचा अधिक सखोल शोध घेणार आहे. या मोहिमांमुळं वैज्ञानिक शोध, आर्थिक फायदे, चंद्रावर कायमस्वरूपी मानवी उपस्थिती आणि शेवटी मंगळ मोहिमेसाठी पाया तयार होईल. Artemis III मध्ये अंतराळवीर चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळील प्रदेशात उतरण्याची शक्यता आहे, जिथं पाण्याचं (ice) प्रमाण असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. हे पाणी भविष्यातील मोहिमांसाठी इंधन आणि पेयजल म्हणून उपयुक्त ठरेल. या मोहिमेत नासा व्यावसायिक भागीदारांसोबत काम करत आहे. स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन सारख्या कंपन्यांच्या लँडिंग सिस्टमचा वापर करून खासगी क्षेत्राला अंतराळ क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका दिली जात आहे.
कार्यक्रम तपशील : 9 जून रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमाचं थेट प्रसारण NASA+ वर आणि नासाच्या YouTube चॅनेलवर उपलब्ध असेल. कार्यक्रमानंतर Artemis III क्रू सदस्य मर्यादित इन-पर्सन आणि व्हर्च्युअल मुलाखतींसाठी उपलब्ध होतील. मुलाखतींसाठी 4 जूनपर्यंत नासा जॉनसन न्यूज रूमकडं विनंती करावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांसाठी 28 मे रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत संपर्क साधावा लागेल.
भविष्यातील दृष्टिकोन : Artemis कार्यक्रम हा नासाच्या दीर्घकालीन अंतराळ धोरणाचा भाग आहे. यातून महिला आणि रंगभेद नसलेल्या विविधतापूर्ण क्रूला चंद्रावर पाठवण्याचे उद्दिष्ट आहे. Artemis III नंतरच्या मोहिमांमध्ये नियमित चंद्र भेटी, वैज्ञानिक प्रयोग आणि संसाधनांचा वापर यावर भर दिला जाईल. हे सर्व प्रयत्न शेवटी मानवाला मंगळ ग्रहावर पाऊल ठेवण्यासाठी तयार करतील.
हे वाचलंत का :