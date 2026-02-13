Crew12 mission : नासा आणि स्पेसएक्स क्रू-12 मोहिमेचं यशस्वी प्रक्षेपण: चार अंतराळवीर आयएसएसकडं रवाना
आज नासा आणि स्पेसएक्सनं क्रू 12 मोहीम (Crew12 mission ) यशस्वी प्रक्षेपित केली; फाल्कन 9 नं चार अंतराळवीर आता आयएसएसकडे रवाना झाले आहेत.
Published : February 13, 2026 at 4:59 PM IST
मुंबई : 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी नासा आणि स्पेसएक्सनx व्यावसायिक मानवी अंतराळ उड्डाणातील आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा पार केला. केप कॅनव्हरल स्पेस फोर्स स्टेशनवरून फाल्कन 9 रॉकेटनं क्रू ड्रॅगन रेसिलिएन्स अंतराळयानात चार अंतराळवीरांना घेऊन यशस्वी उड्डाण केलं. क्रू-12 मोहीममुळं आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर (आयएसएस) कमी झालेल्या क्रूची संख्या पुन्हा वाढेल. दरम्यानं, जानेवारीच्या सुरुवातीला क्रू-11 मोहीम वैद्यकीय कारणास्तव पृथ्वीवर लवकर परतली होती.
मोहिमेचं नेतृत्व आणि अंतराळवीरांची टीम
क्रू-12 मोहिमेचे (NASA and SpaceX Crew12) कमांडर नासाच्या अंतराळवीर जेसिका मीर तर पायलट जॅक हॅथवे आहेत. त्यांच्यासोबत मिशन स्पेशालिस्ट म्हणून युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या (ईएसए) सोफी अॅडेनॉट आणि रोस्कॉसमॉसच्या आंद्रे फेद्याएव सहभागी आहेत. तीन वेगवेगळ्या अंतराळ संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणारी ही टीम एक्स्पेडिशन 74 सोबत आयएसएसवर काम करेल.
मोहीम आणि उद्देश
सामान्यतः सहा महिन्यांची असलेली क्रू मोहीम यावेळी सुमारे आठ महिने (240 दिवस) चालणार आहे. क्रू-11 मोहिमेतील अंतराळवीर 15 जानेवारी रोजी वैद्यकीय कारणास्तव अकाली पृथ्वीवर परतली होती.क्रू-11 मोहिमेत अंतराळवीर 300 पेक्षा जास्त सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग करतील.
प्रक्षेपणाची तांत्रिक यशोगाथा
12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या लाँच रेडिनेस रिव्ह्यूनंतर मोहीमेला हिरवा कंदिल मिळाला होता. याआधी 11 फेब्रुवारीसह काही तारखा हवामानामुळं पुढं ढकलाव्या लागल्या होत्या. प्रक्षेपणानंतर सुमारे सात मिनिटांनी फाल्कन 9 चा पहिला टप्पा (बूस्टर) लँडिंग झोन 1 वर यशस्वीपणे उतरला. या बूस्टरचं 15 वं यशस्वी उड्डाण आणि पुनर्वापर होतं.
डॉकिंग आणि संशोधन कार्य
क्रू ड्रॅगन रेसिलिएन्स हे अंतराळयान सुमारे 24 तासांच्या उड्डाणानंतर 14 फेब्रुवारी रोजी आयएसएसच्या हार्मोनी मॉड्यूलशी स्वयंचलितपणे जोडलं जाईल. एक्स्पेडिशन 74 सोबत काम करताना टीम जैवतंत्रज्ञान, द्रव भौतिकशास्त्र आणि सामग्री विज्ञान यातील प्रयोग करेल. हे प्रयोग आर्टेमिस कार्यक्रम आणि भविष्यातील मंगळ मोहिमांसाठी आधारभूत ठरणार आहेत.
पर्यावरण बदलांचे निरीक्षण
विशेष प्रयोगांमध्ये कर्करोगावर उपचारासाठी प्रोटीन क्रिस्टल्स वाढवणे, दीर्घकाळ अंतराळ प्रवासासाठी रेडिएशन शील्डिंगची चाचणी आणि पृथ्वीवरील हवामान, पर्यावरण बदलांचे निरीक्षण यांचा समावेश आहे. हे संशोधन केवळ अंतराळ विज्ञानालाच नव्हे, तर पृथ्वीवरील मानवी आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षणालाही मदत करेल. ही मोहीम नासा-स्पेसएक्स भागीदारीच्या यशाची आणखी एक पुष्टी देते आणि मानवी अंतराळ प्रवासाच्या भविष्याला अधिक मजबूत बनवते.
