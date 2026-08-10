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मायस्पेस पुन्हा येतोय! जुना मित्राचं नवीन रूप?

मायस्पेस नॉस्टॅल्जिया पुनरागमनाची तयारी करत आहे. मिलनियल्सना आकर्षित करणारे हा जुना प्लॅटफॉर्म आता टिकटॉक-इंस्टाग्रामसारख्या दिग्गजांशी स्पर्धा करणार आहे.

Myspace eyes
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Canva and ETV BHARAT MH Desk)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 10:20 AM IST

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मुंबई : तुम्ही देखील सोशल मीडियाचा वापर करून आता (Social Media Fatigue) थकला असाल?. सोशल मीडियाचा अति वापर आजच्या पिढीसाठी मोठी समस्या बनली आहे. अल्गोरिदम-ड्रिव्हन फीड्स, अ‍ॅडिक्टिव्ह स्क्रोलिंग आणि सततच्या नोटीफिकेशन्समुळं अनेकांना सोशल मीडियावर थकवा जाणवतोय. अशा पार्श्वभूमीवर मायस्पेस आपल्या पुनरागमनाची तयारी करत आहे. मिलनियल्सना आठवणी जागवणारे हे प्लॅटफॉर्म आता नवीन युगात उतरणार आहे, पण स्पर्धा अत्यंत कठीण आहे.

सुवर्णकाळ आणि पडझडीची कहाणी : 2003 मध्ये टॉम अँडरसन आणि क्रिस डीवॉल्फकडून टिम व्हँडरहुक आणि क्रिस व्हँडरहुक बंधूंनी मायस्पेस विकत घेतलं होतं. तेव्हा, ते खास होतं, कस्टमायझेबल प्रोफाइल्स, आकर्षक आणि विचित्र लेआउट्स, आय-कॅचिंग डिझाईन्स आणि सर्वांचा पहिला मित्र ‘टॉम’. प्रोफाइल पेजवर संगीत, फोटोज आणि व्यक्तिमत्त्व व्यक्त करण्याची मोकळीक होती. 2008 मध्ये महिन्याला सुमारे 11.5 कोटी वापरकर्त्यांमुळं मायस्पेस जगातील सर्वात लोकप्रिय वेबसाइट्सपैकी एक बनली होती. मात्र फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिया दिग्गजांनी बाजारात प्रवेश केल्यानंतर मायस्पेसला उतरती कळा लागली. 2013 मध्ये व्हँडरहुक बंधूंनी “संपूर्ण नवीन मायस्पेस” तयार करून आधुनिकीकरणाचा प्रयत्न केला, पण यश आलं नाही. टाइम मासिकानुसार ब्रँडला सुमारे 15 कोटी डॉलरचं नुकसान झालं होतं. अलीकडेच या बंधूंनी एका डॉक्युमेंटरीत सहभाग घेत या वेबसाईटच्या पुनरागमनाचे संकेत दिले आहेत, मात्र तारीख आणि वेळ अद्याप जाहीर केलेली नाही.

नव्या युगातील तीव्र स्पर्धा: मायस्पेस आज ज्या बाजारपेठेत प्रवेश करत आहे, ती खूपच वेगळी आहे. इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नॅपचॅट, यूट्यूब आणि रेडिटसारखे प्लॅटफॉर्म वापरकर्ते आणि भविष्यातील वाढीसाठी तीव्र स्पर्धा करत आहेत. लहान किंवा पुन्हा सक्रिय झालेल्या प्लॅटफॉर्मसाठी जाहिरातदारांना आकर्षित करणे अधिकाधिक कठीण होत आहे. यशस्वी होण्यासाठी, मायस्पेसला सर्वात मोठी वेबसाईट बनण्याची गरज नाही, परंतु वापरकर्त्यांची शाश्वत वाढ, सहभाग आणि सामग्री निर्मिती आवश्यक आहे. नवीन प्लॅटफॉर्मना सुरुवातीला अनेकदा प्रचंड प्रतिसाद मिळत असला तरी, नंतर सक्रियतेची पातळी कमी होते; त्यामुळं, दीर्घकाळासाठी वापरकर्त्यांना टिकवून ठेवणे महत्त्वाचं ठरेल.

कुठं आहे संधी ? : अल्गोरिदम-चालित फीड्स आणि व्यसन लावणाऱ्या डिझाइन पॅटर्न्सपासून दूर राहून मायस्पेस स्वतःला वेगळे सिद्ध करू शकतं. मुख्य प्रवाहातील सोशल मीडियाला कंटाळलेल्या वापरकर्त्यांना एक खरा पर्याय देणे ही एक मोठी संधी आहे. अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य, कस्टमायझेशनचे पर्याय आणि तणावमुक्त वातावरण यांसारखी वैशिष्ट्ये आजच्या वापरकर्त्यांना आकर्षित करू शकतात. व्यावसायिक यश मिळवण्यासाठी विकासातील गुंतवणूक आणि खर्च-कार्यक्षमता यांच्यात संतुलन साधावे लागेल. जाहिरातदारांना गुंतवणुकीसाठी एक आकर्षक कारण देण्यासाठी पुरेसा मोठा आणि सक्रिय वापरकर्ता वर्ग तयार करणे आवश्यक आहे. मायस्पेस खरोखरच जुन्या आठवणींना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडू शकेल का, की तीव्र स्पर्धेत ते पुन्हा एकदा हरवून जाईल? हे फक्त काळच ठरवेल. तथापि, एक गोष्ट निश्चित आहे: जर जुन्या आठवणी आणि नावीन्य यांचा संगम यशस्वी झाला, तर सोशल मीडियाच्या जगात एक नवीन अध्याय सुरू होऊ शकतो.

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