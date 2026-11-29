BMC कर्मचाऱ्याचा मुलगा बनला 'ज्युनिअर सायंटिस्ट', थेट ISRO चेअरमन होण्याचं स्वप्न!
मुंबई महानगरपालिकेत पाणी खात्यात असलेल्या कर्मचाऱ्याचा मुलगा सोहम साळवे याने 'ज्युनिअर सायंटिस्ट' होण्याचा बहुमान पटकावला आहे. माहिती घेतलीय ईटीव्ही भारतचे चिन्मय जगताप यांनी.
Published : November 29, 2026 at 6:35 PM IST
मुंबई : जिद्द, चिकाटी आणि आकाशाला गवसणी घालण्याची स्वप्ने असतील, तर कोणतीही पार्श्वभूमी यशाच्या आड येत नाही, हे मुंबईतील एका 15 वर्षीय विद्यार्थ्याने सिद्ध करून दाखवले आहे. मुंबई महानगरपालिकेत पाणी खात्यात असलेल्या कर्मचाऱ्याचा मुलगा सोहम साळवे याने 'ज्युनिअर सायंटिस्ट' होण्याचा बहुमान पटकावला आहे. इतकेच नव्हे, तर त्याने अवकाशातील एका नव्या लघुग्रहाचा (Asteroid) शोध लावला असून, अंतराळ विज्ञानावर तीन पुस्तकेही लिहिली आहेत. त्याच्या या थक्क करणाऱ्या कामगिरीची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक दिग्गजांनी घेतली आहे.
भांडुप कॉम्प्लेक्स येथे पाणी खात्यामध्ये कार्यरत असलेले बीएमसी कर्मचारी महेश साळवे यांच्या मुलानं 'ज्युनिअर सायंटिस्ट' बनण्याचा बहुमान मिळवला आहे. सोहम सध्या इयत्ता नववीमध्ये शिकत आहे. सातवीमध्ये असताना त्याने 'स्पेसक्रॅट्स' या संस्थेमार्फत ज्युनिअर सायंटिस्ट होण्याचा बहुमान मिळवला होता. यासोबतच गेल्या दोन वर्षांत त्यानं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचं प्रतिनिधित्व केलं असून भारताचं नाव जगात उंचावलं आहे. संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली त्यानं अवकाशातील एका लघुग्रहाचा शोध लावला. याशिवाय 'स्पेस सायन्स व टेक्नॉलॉजी' या विषयावर त्याने तीन पुस्तके देखील लिहिली आहेत.
याविषयी बोलताना स्वतः सोहम साळवे याने 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले, "माझ्या या यशामध्ये 'स्पेसक्रॅट्स' या संस्थेचा मोठा वाटा आहे. ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था असून 12 देशांतील लोकांनी एकत्र येऊन ती स्थापन केली आहे. जेव्हा मी पुस्तक लिहायचं ठरवलं किंवा अॅस्टेरॉइडचा (लघुग्रह) शोध लावला, तेव्हा या संस्थेनं मला खूप प्रोत्साहन दिलं. यासोबतच आय.ए.एस.सी. (IASC) ही परीक्षा देताना देखील संस्थेनं मला खूप मदत केली. डॉ. युवराज लांबोळे सर आणि डॉ. प्रवीण वाकोडे सर यांनी मला मोलाचं मार्गदर्शन केलं. भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम सरांचं स्वप्न होतं की प्रत्येक घरामध्ये एक सायंटिस्ट जन्माला यावा; या संस्थेतर्फे तेच काम केलं जात आहे."
"माझं पहिले पुस्तक 'द ट्रॅव्हलर ऑफ मल्टीव्हर्स' हे मी खास करून 14 एप्रिल रोजी प्रकाशित केले. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना श्रद्धांजली वाहणं, हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. यासोबतच 'द मायटी ऑफ इंडिया' हे दुसरं पुस्तक देखील मी प्रकाशित केलं. तर 'द मिस्टरीज ऑफ युनिव्हर्स' हे तिसरं पुस्तक मी 31 मे रोजी प्रकाशित केलं. लहानपणापासूनच मला वाचनाची आवड असल्यामुळे मी खूप पुस्तके वाचली आहेत. 2022 मध्ये माझ्या आईनं 'इस्रो मॅजिक'ची एक पोस्ट फेसबुकवर वाचली होती. पुढे त्या ठिकाणी कार्यशाळा घेण्यात आली. त्यानंतर मुलाखती आणि माझी परीक्षा झाली. पुढे तीन वर्षे अभ्यास केल्यानंतर मी ज्युनिअर सायंटिस्ट बनलो", असंही सोहमनं सांगितलं.
सोहमचं कौतुक आज सगळेच करत आहेत. मला त्याचा प्रचंड अभिमान आहे, मात्र सोहमनं घेतलेली मेहनत देखील अतुलनीय आहे. 12 ते 16 तास सोहम एकटक संगणकावर बसून काम करत होता आणि वेळोवेळी अंतराळाचा अभ्यास करत होता. सुट्टीच्या काळात देखील मोकळा वेळ खेळण्यात न घालवता तो अंतराळाचाच अभ्यास करत होता. कित्येकदा सोहमनं रात्री 11 ते पहाटे 4 अशा वेळेमध्ये पेपर सोडवले आहेत. कोणतीही वेळ न बघता तो अभ्यासाला बसतो, याचा आई म्हणून मला प्रचंड अभिमान आहे. आतापर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे, आमचे सर्वांचे लाडके अधिकारी तुकाराम मुंडे, तसेच गणेश खणकर अशा कित्येक दिग्गजांनी सोहमचं कौतुक केलं आहे, याचा मला अभिमान आहे.
- संगीता साळवे (सोहमची आई)
विविध स्पर्धांमध्ये उंचावली भारताची मान
पुढे बोलताना सोहम म्हणाला, "आतापर्यंत मी आय.ए.एस.सी. परीक्षेमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलं. 'इंटरनॅशनल अॅस्ट्रोनॉमी अँड अॅस्ट्रोफिजिक्स कॉम्पिटिशन'मध्ये मी भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. 2025 मध्ये 145 देशांमधून मी भारतासाठी रौप्यपदक जिंकलं, तर 2026 मध्ये म्हणजेच यावर्षी 140 देशांमधून भारताला कांस्यपदक मिळवून दिलं आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या 'नॅशनल स्पेस डे'निमित्त आयोजित 'अॅस्ट्रो फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन'मध्ये मी सहभाग घेतला होता. माझ्या टेलिस्कोपनं काढलेल्या फोटोमुळे मला भारतामध्ये प्रथम क्रमांक मिळाला. त्यावेळी मी नाशिक येथे जाऊन माझ्या टेलिस्कोपने शनी, चंद्र आणि गुरू या ग्रहांचा फोटो काढला होता."
मी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये गेल्या 15 वर्षांपासून कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहे. सध्या भांडुप कॉम्प्लेक्स येथे पाणी खात्यामध्ये काम करतो. सोहमचं यश बघून मला वडील म्हणून अतिशय आनंद होतो. मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वच सहकाऱ्यांनी सोहमचं भरभरून कौतुक केलं आहे. यासोबतच मला देखील नेहमीच सहकाऱ्यांचं सहकार्य लाभलं आहे.
- महेश साळवे (सोहमचे वडील)
"मला माझ्या वयाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये स्पेस सायंटिस्ट होण्याची प्रेरणा निर्माण करायची असून त्यासाठी जनजागृती करायची आहे. भविष्यात मी मुंबईसह सर्व शाळांमध्ये जाऊन संस्थेविषयी आणि माझ्या कार्याची माहिती पोहोचवणार आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त सायंटिस्ट घडतील", असा विश्वास सोहमनं व्यक्त केला.
इस्रोला बनवायचं जगातील सर्वात मोठी अंतराळ संस्था
"मला मोठं होऊन भारतासाठी काम करायचं आहे. ज्या प्रकारे आज 'नासा'चं नाव घेतलं जातं, त्याच प्रकारे भविष्यात 'इस्रो'चं नाव घेतलं जाईल इतकं मोठं काम मला करायचं आहे. यासोबतच मला इस्रोचं चेअरमन देखील व्हायचं असून इस्रोला जगातील सर्वात मोठी अंतराळ संस्था बनवायचं आहे", असं यावेळी बोलताना सोहम साळवे म्हणाला.