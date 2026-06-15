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Explainer : वाफेपासून ते हाय-स्पीड वेगापर्यंत, 6 तासांचा प्रवास आता 2 तासांत; भारतात आधुनिक रेल्वे युगाची सुरुवात!

भारतातील पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प (India first bullet train), 508 किमी लांबीचा आहे. हा मार्ग 320 किमी/तास वेगानं मुंबई-अहमदाबाद अंतर 1 तास 58 मिनिटांत कापेल.

Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project, India first bullet train, Bullet Train Project
प्रातिनिधिक छायाचित्र (ETV Bharat Graphic)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 15, 2026 at 10:43 AM IST

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मुंबई : भारतातील रेल्वेचा प्रवास खरोखरच अतिशय रंजक आहे.1853 मध्ये वाफेच्या इंजिनांनं सुरुवात झालेली ही रेल्वे प्रणाली आता हाय-स्पीड आणि बुलेट ट्रेनच्या आधुनिक युगात दाखल झाली आहे. भारतातील पहिली प्रवासी रेल्वे 16 एप्रिल 1853 रोजी मुंबई (बोरी बंदर) आणि ठाणे दरम्यान धावली होती. या ऐतिहासिक प्रवासादरम्यान, 'साहिब', 'सिंध' आणि 'सुलतान' या नावांच्या तीन वाफेच्या इंजिनांनी 14 डब्यांची गाडी ओढली होती, ज्यामध्ये सुमारे 400 प्रवासी प्रवास करत होते. या इंजिनांनी 34 किलोमीटरचं अंतर त्यावेळी कापलं होतं. आज भारतीय रेल्वे शेकडो किलोमीटरचं अंतर कापताय.

Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project, India first bullet train, Bullet Train Project
वाफेपासून ते हाय-स्पीड वेगापर्यंत (ETV Bharat and Canva)

मुंबई-अहमदाबाद अति-वेगवान रेल्वे मार्ग : अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे (Mumbai-Ahmedabad High-Speed ​​Rail Corridor) प्रकल्प हा भारताच्या रेल्वे आधुनिकीकरणातील एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड आहे. देशातील पहिला हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर (India first bullet train) म्हणून हा प्रकल्प मुंबई आणि अहमदाबाद या दोन प्रमुख आर्थिक केंद्रांना जोडणार आहे. 508 किलोमीटर लांबीच्या या मार्गानं महाराष्ट्र, गुजरात आणि दादरा-नगर हवेली या प्रदेशांमधून प्रवास करता येणार (Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project) आहे. हा प्रकल्प केवळ प्रवासी वाहतूक वेगवान करणार नाही तर देशात स्वदेशी हाय-स्पीड रेल्वे इकोसिस्टम तयार करेल. व्हायाडक्ट, बोगदे, पूल, स्टेशन, सिग्नलिंग आणि पॉवर सिस्टम यासारख्या प्रगत पायाभूत सुविधा निर्माण करेल. 2027 च्या ऑगस्टमध्ये पहिली सेवा सुरू होण्याची अपेक्षा असलेल्या या प्रकल्पामुळं भारत हाय-स्पीड रेल्वेच्या भविष्यातील विस्तारासाठी तयार होत आहे. जपानच्या 'शिंकान्सेन' (Shinkansen) तंत्रज्ञानावर आधारित असलेली ही बुलेट ट्रेन या मार्गावरील प्रवासाचा वेळ कमी करून करेल. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचं उद्घाटन 2027 मध्ये होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, देशभरात आणखी सात हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.'

Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project, India first bullet train, Bullet Train Project
भारतातील पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प (ETV Bharat Graphic)

पारंपरिक रेल्वे ते हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटी : भारतीय रेल्वे ही जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वे नेटवर्कपैकी एक आहे. ती देशाच्या सर्व भागांना जोडते आणि प्रवासी, मालवाहतूक दोन्हींसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. आर्थिक वाढ, बाजारपेठेतील प्रवेश, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यांना चालना देण्यात रेल्वेचा मोठा वाटा आहे. वाढत्या वाहतूक गरजा पूर्ण करण्यासाठी रेल्वे नेटवर्क आणि त्याची क्षमता सतत विस्तारित होत आहे. शहरांचा बदललेला स्वरूप, आर्थिक केंद्रांचा विकास आणि लोकांच्या राहणीमानातील बदल यामुळं दीर्घ अंतराच्या आणि आंतरशहरी प्रवासाची मागणी वाढली आहे. या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन भारत सरकारनं मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर सुरू केला. सप्टेंबर 2017 मध्ये पायाभरणी झाल्यानंतर हा प्रकल्प भारताच्या हाय-स्पीड रेल्वे प्रवासाची सुरुवात ठरला. हा मार्ग प्रवास वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी करून प्रवाशांना आराम, सुरक्षा आणि विश्वासार्हता प्रदान करेल. शिवाय, हे भारताच्या रेल्वे पायाभूत सुविधांना आधुनिक स्वरूप देणारे आणि शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना देणारे पाऊल आहे.

हाय-स्पीड रेल्वे : हाय-स्पीड रेल्वे (HSR) म्हणजे पारंपरिक रेल्वेपेक्षा खूप वेगाने धावणारी प्रवासी रेल्वे प्रणाली. ही प्रणाली समर्पित कॉरिडोरवर चालते आणि प्रगत रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन आणि सुरक्षा तंत्रज्ञानावर आधारित असते. ऑपरेशनल दृष्टिकोनातून 250 किलोमीटर प्रति तासापेक्षा जास्त वेगानं धावणाऱ्या रेल्वेला हाय-स्पीड रेल्वे मानले जाते.भारतीय रेल्वे नेटवर्कमध्ये सध्या 180 किमी/तास ही सर्वोच्च डिझाइन स्पीड आहे, जी वंदे भारत सारख्या सेमी-हाय-स्पीड सेवांद्वारे साध्य झाली आहे. याच्या विपरीत, मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पाची डिझाइन स्पीड 350 किमी/तास आणि ऑपरेशनल स्पीड 320 किमी/तास आहे. हा प्रकल्प मुंबई ते अहमदाबादचा प्रवास केवळ 1 तास 58 मिनिटांत पूर्ण करेल. हा भारतातील सर्वात मोठ्या रेल्वे पायाभूत सुविधा कार्यक्रमांपैकी एक आहे.या प्रकल्पामुळं केवळ हाय-स्पीड प्रवासी वाहतूक मिळणार नाही, तर देशात प्रथमच स्वदेशी हाय-स्पीड रेल्वे इकोसिस्टम निर्माण होईल. व्हायाडक्ट बांधकाम, बॅलास्टलेस ट्रॅक, सुरंग खोदकाम, पूल लाँचिंग, स्टेशन डिझाइन, सिग्नलिंग आणि पॉवर सिस्टम यासह भारतीय अभियंत्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पातून मिळणारे ज्ञान, कौशल्य आणि क्षमता भविष्यातील इतर हाय-स्पीड कॉरिडोरसाठी आधार बनतील.

मार्ग आणि स्टेशन : 508 किलोमीटर लांबीचा हा कॉरिडोर महाराष्ट्र, गुजरात आणि दादरा-नगर हवेलीतून (Mumbai ahmedabad bullet train project route map) जातो. यात मुंबई (बीकेसी), ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद आणि साबरमती, अशा 12 स्टेशनचा समावेश आहे. प्रत्येक स्टेशन आपल्या शहराच्या वैशिष्ट्यपूर्ण वास्तुकलेचं प्रतिबिंब दर्शवेल. आधुनिक सुविधा आणि मल्टिमोडल कनेक्टिव्हिटी ही स्टेशनची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. साबरमती स्टेशन हे मल्टिमोडल हब म्हणून विकसित केलं जात आहे, ज्यात बुलेट ट्रेन, मेट्रो, बीआरटीएस आणि रेल्वे नेटवर्क जोडले जातील. आसपासच्या भागात ट्रान्झिट-ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (TOD) तत्त्वांनुसार नियोजन केलं जात आहे. मार्ग सुमारे 90% उन्नत (elevated) आहे. बांधकाम पूर्ण स्पॅन लाँचिंग पद्धती (FSLM) नं केलं जात आहे. ही पद्धत भारतात प्रथमच वापरली जात आहे आणि ती पारंपरिक पद्धतीपेक्षा दहापट वेगवान आहे. व्हायाडक्टच्या दोन्ही बाजूला नॉइज बॅरियर्स बसवले जात आहेत, ज्यामुळं ऑपरेशनल आवाज कमी होईल. हे वैशिष्ट्ये प्रकल्पाच्या कार्यक्षम बांधकाम, ऑपरेशनल कामगिरी आणि एकात्मिक शहरी विकासावर भर देतात.

Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project, India first bullet train, Bullet Train Project
बुलेट ट्रेनची वैशिष्ट्ये (ETV Bharat Graphic)

तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि सिस्टम : MAHSR प्रकल्प जपानी शिनकानसेन तंत्रज्ञान आणि मानकांवर आधारित आहे. ट्रॅक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रॅक पायाभूत सुविधा आणि ऑपरेशनसाठी प्रगत सिस्टम वापरल्या जात आहेत.

ओव्हरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (OHE): कॉरिडोरवर 20,000 पेक्षा जास्त OHE मास्ट्स बसवले जातील. 2×25kV ओव्हरहेड ट्रॅक्शन सिस्टम शिनकानसेन आधारित कॅन्टिलिव्हर्स वापरते.

ट्रॅक्शन आणि पॉवर सप्लाय:12 ट्रॅक्शन सबस्टेशन, 2 डेपो ट्रॅक्शन सबस्टेशन आणि 16 डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन बांधले जात आहेत. ट्रॅक सिस्टम:जपानी शिनकानसेन तंत्रज्ञानावर आधारित J-Slab बॅलास्टलेस ट्रॅक प्रथमच भारतात वापरला जात आहे.

ट्रॅक कन्स्ट्रक्शन बेस: रेल, ट्रॅक स्लॅब, यंत्रसामग्री हाताळण्यासाठी विशेष बेस तयार केले जात आहेत.

रोलिंग स्टॉक डेपो:गुजरातमध्ये साबरमती आणि सूरत तर महाराष्ट्रात ठाणे येथे तीन डेपोचं बांधकाम सुरू आहे.

पूल आणि बोगदे: हा मार्ग नद्या, शहरी भाग आणि आव्हानात्मक भूप्रदेशातून जातो. यासाठी 25 नदी-पूल बांधले जात आहेत (गुजरातमध्ये 21 आणि महाराष्ट्रात 4). मेश्वा, वात्रक, मोहर, विश्वामित्री, धाधर, किम, मिंधोळा, पूर्णा आणि अंबिका नद्यांवरील पुलांचं बांधकाम पूर्ण झालं आहे. साबरमती, नर्मदा, तापी, जगणी आणि वैतरणा नद्यांवरील पुलांचं काम वेगानं सुरू आहे. महीसागर पुलाबाबत सांगायचं तर, 12 पैकी 11 'वेल फाऊंडेशन्स'चं (well foundations) काम पूर्ण झालं आहे, तर तापी पुलासाठी 10 'वेल फाऊंडेशन्स'चं काम पूर्ण झालं आहे. याशिवाय 28 स्टील पूल महामार्ग, कालवे, नद्या आणि रेल्वे ट्रॅकवर बांधले जात आहेत.

भारतातील पहिला समुद्राखालील रेल्वे बोगदा : भारतातील पहिला अंडरसी (समुद्राखालील) रेल्वे बोगदा मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरचा एक भाग आहे, जो ठाणे खाडीतून जातो. हा बोगदा मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) आणि शिळफाटा दरम्यानच्या मार्गावर बांधण्यात येत आहे. या बोगद्याची एकूण लांबी सुमारे 21 किमी आहे, त्यापैकी 7 किमी लांबीचा भाग समुद्राच्या (ठाणे खाडीच्या) खाली आहे. समुद्राच्या तळाखाली तब्बल 25 ते 65 मीटर खोलीवर हा बोगदा तयार करण्यात येत आहे. या बांधकामासाठी अत्याधुनिक टनेल बोरिंग मशिन्स (TBM) आणि न्यू Austrian टनेलिंग मेथड (NATM) चा वापर केला जात आहे.एकाच 13.1 मीटर व्यासाच्या ट्यूबमध्ये दोन्ही ट्रॅक असतील. TBM कटर हेड 13.6 मीटर व्यासाचा आहे, जो भारतीय रेल्वे प्रकल्पातील सर्वात मोठा आहे. घन्सोली ते शिलफाटा दरम्यान 4.8 किमी अंडरसी बोगदा पूर्ण झाला आहे.

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बुलेट ट्रेनसाठी भारतातील समुद्राखाली पहिला बोगदा (ETV Bharat Graphic)

TBM आणि NATM तंत्रज्ञान : TBM मशीन उच्च अचूकता, कमी कंपन आणि घनदाट लोकवस्ती असलेल्या भागात सुरक्षित कामगिरी देईल. NATM पद्धत डायनॅमिक सपोर्टसह खोदकाम करतं, जे विविध भू-रचनांसाठी आदर्श आहे.

  • सुरक्षा आणि विश्वासार्हता

मॉनिटरिंग सिस्टम: 6 इन्स्ट्रुमेंटेड रेन गेज स्टेशन, रिअल-टाइम डेटा OCC ला पाठवेल.

विंड स्पीड मॉनिटरिंग: 14 ठिकाणी अॅनिमोमीटर, 72 ते 130 किमी/तास वेगात ट्रेन स्पीड नियंत्रित करता येईल.

अर्ली अर्थक्वेक डिटेक्शन:28 सेस्मोमीटर, प्राथमिक लहरी ओळखून ट्रेन थांबणार.

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बुलेट ट्रेनची सुरक्षा वैशिष्ट्ये (ETV Bharat Graphic)

आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तन: हा प्रकल्प मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यानचा प्रवास कालावधी कमी करेल. मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यानचा प्रवास सध्या रस्तेमार्गे 8-9 तास आणि हवाई मार्गाने 4-5 तास इतका आहे. या प्रकल्पामुळं हा प्रवास दोन तासांपेक्षा कमी होणार आहे. यामुळं औद्योगिकीकरण अधिक बळकट होईल.तसंच, यामुळं पर्यटन, आदरातिथ्य क्षेत्र आणि स्थानिक विकासालाही चालना मिळेल. या प्रकल्पामुळं अंदाजे 4,000 प्रत्यक्ष आणि 35,000 ते 40,000 अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. वडोदरा येथील 'हाय-स्पीड रेल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट' कौशल्य विकासाला चालना देईल. याव्यतिरिक्त, 'मेक इन इंडिया' उपक्रमांतर्गत पोलाद, सिमेंट आणि विद्युत उपकरणे यांसारखी क्षेत्रे बळकट होतील.

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बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळं होणारे परिवर्तण (ETV Bharat Graphic)

सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर जाहीर करण्यात आले. दिल्ली-वाराणसी, चेन्नई-बेंगळुरू आणि मुंबई-पुणे यांसारखे मार्ग सुमारे 4,000 किमीचे असतील आणि त्यांत 16 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. हे मार्ग आर्थिक विकास आणि प्रादेशिक एकात्मतेला चालना देतील.

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नविन सात हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग (ETV Bharat Graphic)

भारतीय रेल्वेचं भविष्य : मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्प हा केवळ वाहतुकीचा उपक्रम नसून, भारताच्या दीर्घकालीन हाय-स्पीड रेल्वे विषयक महत्त्वाकांक्षेला चालना देणारा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. स्थापत्य कामे, पूल बांधणी, बोगदे निर्मिती आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब यांद्वारे देश आपली स्वदेशी क्षमता वृद्धिंगत करत आहे. हा प्रकल्प वेग, संपर्क-सुविधा आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमध्ये नवीन मापदंड प्रस्थापित करणार आहे.

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