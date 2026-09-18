MSRTC एनसीएमसी कार्ड आता भीम अॅपवरून करा रीचार्ज! क्यूआर कोड स्कॅन करून करा पेमेंट...
MSRTC एनसीएमसी कार्ड आता भीम अॅपवरून क्यूआर कोड स्कॅन करून रीचार्ज करता येणार आहे. ही सुविधा सुरू झाली असून ज्येष्ठ नागरिकांना याचा फायदा होईल.
Published : September 18, 2026 at 10:53 AM IST
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळनं (एमएसआरटीसी) आपल्या प्रवाशांसाठी एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल सुविधा सुरू केली आहे. आता एनसीएमसी (नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) धारक प्रवासी भीम अॅपच्या मदतीनं आपलं कार्ड सहज रीचार्ज करू शकतात. कार्डच्या मागील बाजूस छापलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून मोबाइल फोनवरून पैसे भरण्याची सुविधा 15सप्टेंबरपासून उपलब्ध झाली आहे. यामुळं रीचार्ज सेंटरला जाण्याची आणि रांगेत उभे राहण्याची गरज संपली आहे. मुंबई, 17 सप्टेंबर 2026 रोजी या सुविधेची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे.
NCMC कार्डधारकांसाठी आता BHIM Appद्वारे सहज करता येणार Top-up— Maharashtra State Road Transport Corporation (@msrtcofficial) September 17, 2026
QR कोड स्कॅन करून काही क्षणांत कार्ड रिचार्ज; ज्येष्ठ नागरिक, अमृत ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना सुविधा pic.twitter.com/hsHTyOJQ0y
कोणाला होणार सर्वाधिक फायदा : ही सुविधा विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, अमृत ज्येष्ठ नागरिक आणि सवलतीच्या प्रवासासाठी पात्र महिला प्रवाशांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. एमएसआरटीसी सध्या अशा प्रवाशांची एनसीएमसी कार्डांसाठी नोंदणी करत आहे. पूर्वी कार्डवरील शिल्लक संपली की प्रवाशांना निर्धारित रीचार्ज केंद्रांना जावं लागायचं. आता मात्र घरच्या घरी किंवा प्रवासात असतानाही कार्ड रीचार्ज करता येईल. डिजिटल पेमेंटची ही सोय ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर प्रवास अनुभव देईल.
रीचार्ज कसं करावं : एनसीएमसी कार्ड रीचार्ज करण्यासाठी प्रवाशांनी भीम अॅप उघडावं आणि कार्डच्या मागील बाजूस छापलेला क्यूआर कोड स्कॅन करावा. त्यानंतर अॅपमध्ये दाखवलेल्या सूचनांनुसार आवश्यक रक्कम एंटर करून पेमेंट पूर्ण करावं. ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि जलद आहे. प्रवाशांना रीचार्ज केंद्रांवर आता जाण्याची गरज नाही, तसंच वेळेची बचत होईल. घरी बसून किंवा प्रवासात असतानाही कार्डमध्ये पैसे भरता येतील, ज्यामुळं अडचणी कमी होतील.
प्रवाशांसाठी बदल : नवीन सुविधामुळं प्रवाशांना रीचार्ज सेंटरला जाण्याची आणि रांगेत उभे राहण्याची गरज आता संपली आहे. विशेषतः नियमित सवलतीच्या प्रवासावर अवलंबून असणाऱ्या प्रवाशांसाठी ही सुविधा अत्यंत फायदेशीर आहे. एमएसआरटीसी आपल्या डिजिटल पेमेंट आणि प्रवास सुविधांचा विस्तार करत आहे. एनसीएमसी कार्डांचा वापर वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून मोबाइल-आधारित रीचार्ज सुविधा आणली गेली आहे. यामुळं कार्ड अधिक वापरण्यास सोपे होतील आणि प्रवाशांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळेल.
एमएसआरटीसीचा डिजिटल प्रवास : एमएसआरटीसी प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर आणि डिजिटल अनुभव देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. एनसीएमसी कार्ड प्रकल्पाअंतर्गत ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. क्यूआर कोड स्कॅन करून रीचार्ज करण्याची पद्धत प्रवाशांसाठी वेळ आणि श्रम दोन्ही वाचवेल. ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि इतर सवलतीच्या प्रवाशांना याचा विशेष फायदा होईल. या सुविधेमुळं कार्ड धारक प्रवासी आता अधिक सुलभतेनं आपला प्रवास नियोजन करू शकतील. एमएसआरटीसीच्या या पुढाकारामुळं सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि प्रवासी-केंद्रित होत आहे.
एसटीचे ‘एनसीएमसी कार्ड’— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) September 17, 2026
भीम ॲपद्वारे सहज टॉप अप करता येणार#एसटी #एनसीएमसी #महाराष्ट्रशासन #MSRTC #NCMC #MahaDGIPR pic.twitter.com/dIqELiWV6y
हे वाचलंत का :