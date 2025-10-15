ETV Bharat / technology

पर्प्लेक्सिटी एआय सर्च, प्रोफाइल्स आणि गूगल लेन्स सारखे फीचर आता मोझिला फायरफॉक्समध्ये

मोझिला फायरफॉक्समध्ये तुम्हाला आता पर्प्लेक्सिटी एआय सर्च, प्रोफाइल्स आणि गूगल लेन्सद्वारे व्हिज्युअल सर्च फीचर वापरायला मिळणार आहे.

Published : October 15, 2025

हैदराबाद : मोझिला फायरफॉक्सनं आपल्या ब्राउझरमध्ये काही नवीन आणि सोप्या वैशिष्ट्यांचा समावेश केला आहे. यामुळं तुमचं इंटरनेट वापर अधिक सोपा, सुरक्षित आणि व्यवस्थित होईल. यात पर्प्लेक्सिटी नावाचं कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं सर्च इंजिन, प्रोफाइल्स नावाचं नवं वैशिष्ट्य आणि गूगल लेन्सद्वारे प्रतिमांवरून शोधण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. ही वैशिष्ट्ये वापरकर्त्यांना अधिक पर्याय देतात आणि त्यांची गोपनीयता राखतात.

Perplexity AI Search
फायरफॉक्सनं पर्प्लेक्सिटी नावाचं एक खास सर्च इंजिन जोडलं आहे, जे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर काम करतं. हे इंजिन तुमच्या प्रश्नांना सोप्या भाषेत उत्तरे देतं आणि प्रत्येक उत्तरासोबत माहितीचा स्रोतही सांगतं. यामुळं तुम्हाला माहिती खरी आहे की नाही हे तपासण्यासाठी वेगवेगळ्या टॅब उघडाव्या लागत नाहीत. हे वैशिष्ट्य सध्या डेस्कटॉपवर अॅड्रेस बारमधील सर्च बटणातून वापरता येतं. यामुळं तुम्हाला जलद आणि विश्वासार्ह माहिती मिळेल, तसंच तुमची गोपनीयता सुरक्षित राहील.

प्रोफाइल्स वैशिष्ट्य
आता फायरफॉक्समध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या प्रोफाइल्स बनवू शकता. म्हणजे तुम्ही काम, शाळा किंवा वैयक्तिक गोष्टींसाठी वेगवेगळे ब्राउझिंग सेटअप तयार करू शकता. प्रत्येक प्रोफाइल स्वतंत्रपणे काम करतं, ज्यामुळं तुमचे टॅब्स, बुकमार्क्स आणि एक्स्टेंशन्स व्यवस्थित राहतात. उदाहरणार्थ, तुमच्या कामाच्या आणि वैयक्तिक टॅब्सचा गोंधळ होणार नाही. मोझिलानं सांगितलं की, हे वैशिष्ट्य तुमची माहिती वेगळी ठेवते आणि गोपनीयतेची काळजी घेतं.

गूगल लेन्ससह व्हिज्युअल सर्च
फायरफॉक्सनं गूगल लेन्सद्वारे व्हिज्युअल सर्च (Visual Search) सुरू केलं आहे. यामुळं तुम्ही कोणत्याही प्रतिमेवर क्लिक करून “सर्च इमेज विथ गूगल लेन्स” निवडून त्या प्रतिमेबद्दल माहिती शोधू शकता. सध्या हे वैशिष्ट्य फक्त डेस्कटॉपवर आहे आणि त्यासाठी गूगल तुमचे डिफॉल्ट सर्च इंजिन असावं लागेल. मोझिला लवकरच हे वैशिष्ट्य मोबाइलवर आणि कदाचित अॅड्रेस बारमध्येदेखील आणणार आहे. यामुळं तुम्ही प्रतिमांद्वारे सहज माहिती मिळवू शकता.

मोझिलाचे हे नवे अपडेट्स तुमचा ब्राउझिंग अनुभव अधिक चांगला आणि सोपा करतील. पर्प्लेक्सिटीमुळं जलद आणि खात्रीलायक उत्तरे मिळतात, प्रोफाइल्समुळं तुमचं काम व्यवस्थित राहतं आणि व्हिज्युअल सर्चमुळं प्रतिमांद्वारे शोधणे सोपे होतं. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मोझिला तुमच्या गोपनीयतेची काळजी घेते आणि तुम्हाला अधिक पर्याय देते.

