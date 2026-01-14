मॉक्सी मार्लिनस्पाइकचा नवा प्रकल्प: कॉन्फर एआय चॅटबॉट्समध्ये गोपनीयतेची क्रांती
सिग्नलचे निर्माते मॉक्सी मार्लिनस्पाइक आता एआय चॅटबॉट्समध्ये गोपनीयतेत क्रांती घडवत आहेत. त्यांचा नवीन मुक्त स्रोत प्रकल्प ‘कॉन्फर’ वापरकर्त्यांच्या डेटाला पूर्ण संरक्षण देतो.
मुंबई : सिग्नल मेसेंजरचे निर्माते मॉक्सी मार्लिनस्पाइक यांनी खाजगी मेसेजिंगचे नवे मानदंड घालून दिले होते. आता ते एआय चॅटबॉट्सच्या क्षेत्रातही तशीच क्रांती घडवत आहेत. त्यांचा नवीन प्रकल्प ‘कॉन्फर’ हा एक मुक्त स्रोत (ओपन सोर्स) एआय सहाय्यक आहे, जो वापरकर्त्यांच्या डेटाची पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करतो. प्लॅटफॉर्म ऑपरेटर, हॅकर्स, कायदा अंमलबजावणी संस्था किंवा कोणत्याही तृतीय पक्षाला हा डेटा वाचता येत नाही, तो फक्त खातेधारकालाच उपलब्ध असतो.
एआय प्लॅटफॉर्म्स गोपनीयता संकट
सध्याचे प्रमुख एआय प्लॅटफॉर्म्स जसे की चॅटजीपीटी, जेमिनी वापरकर्त्यांच्या संभाषणांचा डेटा मोठ्या प्रमाणात गोळा करतात. हा डेटा प्रशिक्षण, सुधारणा आणि वैयक्तिकरणासाठी वापरला जातो. कायदेशीर बाब आल्यास कंपन्यांना हा डेटा सुपूर्द करावा लागतो. मे 2024 मध्ये ओपनएआयला न्यायालयानं सर्व वापरकर्त्यांच्या चॅट लॉग्स जतन करण्याचे आदेश दिले होते, ज्यात हटवलेले आणि संवेदनशील संभाषणेही समाविष्ट होती. यामुळं अगदी थेरपी सत्रांसारख्या खाजगी संभाषणांचाही धोका निर्माण होतो. डेटा प्रायव्हसी तज्ज्ञ एम यांनी एआय मॉडेल्सना “स्वाभाविक डेटा संग्राहक” म्हटलं आहे, कारण त्यांना स्पष्ट संमतीशिवाय डेटा गोळा करावा लागतो आणि तो खाजगी कंपन्यांकडे जातो. मार्लिनस्पाइक यांच्या मते, एआय संभाषणे ही पारंपरिक सर्च क्वेरींपेक्षा वेगळी असतात. वापरकर्ते आपले विचार, गुपिते आणि व्यवसायिक बाबी एआयला विश्वासानं सांगतात, जणू काही तो खाजगी डायरी किंवा विश्वासू मित्र असावा. हा डेटा “डेटा लेक” मध्ये जमा होतो, ज्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता नेहमी असते.
कॉन्फर कसं कार्य करतं?
कॉन्फर सिग्नलच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलं आहे. सोपे, सुरक्षित आणि वापरण्यास ते सुलभ आहे. यात दोन मुख्य तंत्रज्ञानांचा वापर केला आहे: पासकीज आणि ट्रस्टेड एक्झिक्युशन एन्व्हायर्न्मेंट (टीईई).पासकीज हे उद्योगमानक असून प्रत्येक सेवेसाठी वेगळे 32-बाइट एन्क्रिप्शन कीपेअर तयार करतात. खाजगी की फक्त वापरकर्त्याच्या डिव्हाइसवर राहतं, तर सार्वजनिक की सर्व्हरला पाठवली जाते. लॉगिनसाठी फिंगरप्रिंट, फेस स्कॅन किंवा पिन वापरता येतो. यामुळं सर्व इनपुट आणि आउटपुट एन्क्रिप्ट होतात.
सर्व्हरवर टीईई वापरून डेटा आणि कोड एन्क्रिप्ट केले जातात, ज्यामुळं प्रशासकांनाही ते वाचता येत नाही. रिमोट अॅटेस्टेशनद्वारे सर्व्हरवरील सॉफ्टव्हेअरची क्रिप्टोग्राफिक पडताळणी करता येते. सर्व कोड मुक्त स्रोत असल्यानं कोणीही त्याची तपासणी करू शकतो. संभाषणे एन्क्रिप्टेड स्वरूपात सर्व्हरवर साठवली जातात आणि विविध डिव्हाइसेसवर सिंक होतात. फॉरवर्ड सिक्रसीमुळं एखादी की उघड झाली तरी पूर्वीची किंवा भविष्यातील संभाषणे सुरक्षित राहतात.
इतर खाजगी पर्याय
प्रोटॉनचा ‘लुमो’ आणि ‘व्हेनिस’ हेही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन देतात, पण कॉन्फरची रचना अधिक साधी आणि पारदर्शी आहे. मोठ्या कंपन्या (ओपनएआय, गूगल) फक्त प्रशिक्षणासाठी डेटा वापरण्याचे ऑप्ट-आउट पर्याय देतात. कॉन्फरसारखे छोटे पर्याय आता वापरकर्त्यांना खरी गोपनीयता देत आहेत. मार्लिनस्पाइक यांच्या मते, यामुळं लोकांना जीवन बदलणारी संभाषणे करता येत आहेत, जी ते आधी चॅटजीपीटीसारख्या प्लॅटफॉर्मवर करू शकत नव्हते.
