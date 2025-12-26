ETV Bharat / technology

मोटोरोला 'सिग्नेचर' सीरिज भारतात लवकरच येतेय; फ्लिपकार्टवर टीझर सुरू

मोटोरोला भारतात नवीन प्रीमियम 'सिग्नेचर' सीरिज लॉंच करण्याच्या तयारीत आहे. फ्लिपकार्टवर टीझर सुरू आला असून 28 डिसेंबरला अधिक माहिती समोर येईल.

Motorola Signature Series, Motorola Signature, Moto Signature
मोटोरोला सिग्नेचर सीरिज (प्रातिनिधिक छायाचित्र) (Sanju Choudhary X Account And motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 26, 2025 at 1:09 PM IST

1 Min Read
मुंबई : भारतातील स्मार्टफोन बाजारात मोटोरोला नवीन प्रीमियम लाइनअप आणण्याच्या तयारीत आहे. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्टनं अ‍ॅप-ओनली मायक्रोसाइटद्वारे 'सिग्नेचर' सीरिजचा टीझर (Moto Signature ) सुरू केला आहे. या टीझरमध्ये मोटोरोलाचा बॅटविंग लोगो आणि पँटोन कलर पार्टनरशिपचे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळं ही नवीन सीरिज मोटोरोलाची असल्याचं स्पष्ट होतंय. टीझरमध्ये "Signature Class is Coming Soon!" असा संदेश आहे आणि ब्रँड ओळखल्यानंतर "28 डिसेंबरला परत या" असं सांगितलं आहे. येत्या 28 डिसेंबर रोजी अधिक माहिती उघड होण्याची शक्यता आहे.

मोटोरोला सिग्नेचर
हा टीझर गेल्या आठवड्यात लीक झालेल्या रेंडर्सनंतर आला आहे, ज्यात 'मोटोरोला सिग्नेचर' (Motorola Signature Series ) नावाचा फ्लॅगशिप फोन दिसला होता. हा फोन यापूर्वी 'एज 70 अल्ट्रा' म्हणून लॉंच होणाल असल्याची माहिती लीक झाली होती, मात्र आता नवीन 'सिग्नेचर' ब्रँडिंगखाली हा फोन लॉंच होणार असल्याचं दिसतंय. कोडनेम 'उरुस' असलेला हा फोन स्टायलस सपोर्टसह येऊ शकतो, ज्यामुळं तो सॅमसंग गॅलेक्सी एस अल्ट्रा सीरिजला टक्कर देईल.

अपेक्षित वैशिष्ट्ये आणि डिझाइन
लीकनुसार, मोटोरोला सिग्नेचरमध्ये 6.7 इंच फ्लॅट OLED डिस्प्ले असेल, ज्याची रिझॉल्यूशन 1.5K आणि रिफ्रेश रेट 120Hz आहे. पॉवरसाठी क्वालकॉमचा नवीन स्नॅपड्रॅगन 8 जन 5 प्रोसेसर वापरला जाईल, जो 16GB पर्यंत RAM सोबत येईल. हा फोन Android 16 वर चालेल, जो जून 2025 मध्ये रिलीज झाला आहे.

कॅमेरा
कॅमेर्‍याबाबत बोलायचं झाल्यास, ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप असेल. प्रत्येक सेन्सर 50 मेगापिक्सेलचा, ज्यात मुख्य सेन्सर सोनी लायटिया सह OIS असेल. डिझाइनमध्ये स्क्वेअर कॅमेरा मॉड्यूल, मेटल फ्रेम, होल-पंच डिस्प्ले आणि टेक्स्चर्ड बॅक पॅनल दिसेल. कलर ऑप्शन्समध्ये कार्बन आणि मार्टिनी ऑलिव्ह समावेश आहे. टिप्स्टर इवान ब्लास (@evleaks) यांनी कार्बन व्हेरिएंटचे रेंडर्स शेअर केले आहेत, ज्यात स्टायलस दिसतो. हे वैशिष्ट्य फोनला अधिक प्रीमियम बनवेल.

फ्लॅगशिप सेगमेंटमध्ये प्रवेश
मोटोरोला भारतात बजेट आणि मिड-रेंज फोन्ससाठी ओळखली जाणारी कंपनी आहे, मात्र सिग्नेचर सीरिजद्वारे ती फ्लॅगशिप सेगमेंटमध्ये मजबूत प्रवेश करू इच्छिते.28 डिसेंबरला अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर लॉंच डेट आणि किंमत स्पष्ट होईल.

