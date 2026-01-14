ETV Bharat / technology

मोटोरोला सिग्नेचर : भारतात प्रीमियम किंमतीसह लॉंच होणार नवा फ्लॅगशिप स्मार्टफोन, किंमत लीक

मोटोरोला सिग्नेचर हा प्रीमियम फ्लॅगशिप स्मार्टफोन (Motorola Signature) स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 प्रोसेसरसह भारतात लवकरच लॉंच होतोय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 14, 2026 at 1:19 PM IST

2 Min Read
मुंबई : गेल्या आठवड्यात CES 2026 मध्ये मोटोरोला सिग्नेचर (Motorola Signature) हा नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन अधिकृतपणे जगासमोर आला होता. मोटोरोलानं भारतातही या फोनची जोरदार टीझिंग सुरू केली आहे, तरीही अधिकृत लॉंच तारीख जाहीर झालेली नाही. नविन लीकनुसार हा फोन 26 जानेवारी रोजी भारतात लॉंच होणार असल्याच्या चर्चा आहेत. आता, लॉंचच्या आधीच या फोनच्या किंमतीची माहिती ऑनलाइन लीक झाली आहे. टिप्स्टर संजू चौधरी यांनी टॉप व्हेरिएंटची किंमत 84,999 रुपये असल्याचं आपल्या एक्स पोस्टमध्ये म्हटलंय. हा फोन भारतातील दुसरा स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 प्रोसेसर असलेला स्मार्टफोन ठरेल आणि प्रीमियम सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करेल.

प्रीमियम किंमत आणि व्हेरिएंट्स
लीकनुसार, मोटोरोला सिग्नेचरच्या रिटेल बॉक्सवर छापलेली MRP रु. 84,999 आहे, जी 16 जीबी रॅम + 1 टीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी आहे. ही MRP असल्यानं प्रत्यक्ष लॉंच किंमत 80,000 च्या जवळपास राहील असं मानलं जातंय. सध्या इतर रॅम-स्टोरेज पर्याय उपलब्ध होतील की नाही, हे स्पष्ट नाही. जर कमी क्षमतेचं व्हेरिएंट्स आले, तर सुरुवातीची किंमत 60,000 पेक्षा कमी राहू शकते. अशा किंमतीत हा फोन वनप्लस 15आर आणि ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांशी टक्कर देईल. तरीही, एकूण किंमत प्रीमियम सेगमेंटमध्ये आहे, ज्यामुळं हा फोन फक्त उच्च बजेट असलेल्या ग्राहकांना आकर्षित करेल.

मोटोरोला सिग्नेचरची प्रमुख वैशिष्ट्ये
जागतिक लॉंच झाल्यामुळं या फोनची वैशिष्ट्ये आधीच समोर आली आहेत. यात 6.8 इंच 1.5K 165 हर्ट्झ एलटीपीओ 10-बिट एक्स्ट्रीम एमोलेड डिस्प्ले आहे. प्रोसेसर म्हणून स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 आहे, जो Android 16 वर आधारित हॅलो यूआय सोबत येतो. मोटोरोलाने 7 वर्षांचे सॉफ्टवेअर आणि सिक्युरिटी अपडेट्स सांगितलंय. बॅटरी 5,200 mAh ची आहे, जी 90 वॅट फास्ट चार्जिंग, 50 वॅट वायरलेस आणि 10 वॅट रिव्हर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते.

कॅमेरा
यात शक्तिशाली ५० मेगापिक्सेल सोनी LYT-828 मुख्य कॅमेरा आहे. 50 मेगापिक्सेल सोनी LYT-600 3एक्स पेरिस्कोप टेलिफोटो आणि 50 मेगापिक्सेल 122° अल्ट्रा-वाइड लेन्स आहे. सेल्फी कॅमेरा 50 मेगापिक्सेल सोनी LYT-500 आहे. फोनला IP68 + IP69 डस्ट-वॉटर रेझिस्टन्स आणि MIL-STD 810H सर्टिफिकेशन मिळालं आहे. कागदावर हे वैशिष्ट्ये पाहता हा फोन खूपच आकर्षक वाटतो.

भारत लॉंच आणि अपेक्षा
टिप्स्टरच्या मते, मोटोरोला सिग्नेचर भारतात 26 जानेवारी 2026 रोजी अधिकृतपणे लॉंच होईल. जर हे खरं ठरलं, तर एका आठवड्यात या फोनची सर्व माहिती स्पष्ट होईल. मात्र, खरी किंमत लॉंच झाल्यावरच समोर येईळ.

