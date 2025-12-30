Motorola Signature : ट्रिपल कॅमेरासह 'या' तारखेला होणार भारतात लॉंच, काय असेल खास?

ETV Bharat / technology

मोटोरोला सिग्नेचर हा प्रीमियम स्मार्टफोन 2026 मध्ये लॉंच (Motorola Signature Launch ) होतोय. फॅब्रिक फिनिश, स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 प्रोसेसर आणि ट्रिपल कॅमेरासह तो येईल.

मुंबई : मोटोरोला आपल्या नव्या प्रीमियम स्मार्टफोन सीरिजची सुरुवात करत आहे. लेनोवोच्या सब-ब्रँडनं एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करून घोषणा केली की, मोटोरोला सिग्नेचर (Motorola Signature) हा फोन भारतात 7 जानेवारी 2026 रोजी लॉंच होईल. हा लॉंच रेडमी नोट 15 आणि रिअलमी 15 सीरिजच्या लॉंचनंतर फक्त एका दिवसानं होत आहे. हा फोन प्रीमियम सेगमेंटमध्ये येत असून, त्यात फॅब्रिक फिनिश आणि फ्लॅट डिस्प्ले यासारखी खास वैशिष्ट्ये असतील. कॅमेरा परफॉर्मन्सवर विशेष भर दिला जाणार आहे.

मोटोरोला सिग्नेचर (Moto Signature )
मोटोरोलानं अधिकृतपणे कन्फर्म केलं आहे की, या फोनला 'फॅब्रिक' फिनिश मिळेल, ज्यामुळं त्याचं डिझाइन आणखी आकर्षक आणि प्रीमियम वाटेल. फ्लिपकार्टच्या मायक्रोसाइटवर फोनचा फ्लॅट डिस्प्ले दाखवला आहे, ज्यात सेल्फी कॅमेरासाठी सेंटरमध्ये पंच-होल कटआउट आहे. फोनच्या उजव्या बाजूला पॉवर बटन आणि व्हॉल्यूम रॉकर असतील, तर डाव्या बाजूला एक अतिरिक्त बटन असेल जे कस्टमायझेबल असू शकतं, जसं वनप्लस, ऍपल आणि नथिंग फोनमध्ये असतं.

मोटोरोला एज 70 अल्ट्राचा रिब्रँडेड व्हर्जन?
पूर्वीच्या लीकनुसार, हा फोन मोटोरोला एज 70 अल्ट्राचा रिब्रँडेड व्हर्जन असू शकतो. टिप्स्टर इवान ब्लासनं फोनचे रेंडर्स लीक केले होते, आणि नुकताच हा फोन गीकबेंचवर स्पॉट झाला आहे. बेंचमार्कनुसार, फोन स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 प्रोसेसरवर चालेल, ज्यात सहा कोर 3.32 जीएचझेड आणि दोन कोर 3.89 जीएचझेड स्पीडचे असतील. यासोबत अ‍ॅड्रिनो 829 जीपीयू असेल.

6.7 इंचाचा 1.5K ओएलईडी डिस्प्ले
फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित मोटोरोलाच्या हॅलो यूआयवर चालेल, पण त्यात आता अ‍ॅड्स आणि ब्लोटवेअर येतात. फोनमध्ये 16 जीबी रॅम असेल, ज्यामुळं तो खरंच प्रीमियम सेगमेंटमध्ये स्थान मिळवेल. रंगांच्या बाबतीत, कार्बन आणि मार्टिनी ऑलिव्ह असे दोन व्हेरिएंट अपेक्षित आहेत. डिस्प्ले 6.7 इंचाचा 1.5K ओएलईडी असेल, आणि मागे ट्रिपल कॅमेरा सेटअप असेल ज्यात टेलिफोटो लेन्सचा समावेश असू शकतो. लीकनुसार, ट्रिपल 50 मेगापिक्सेल कॅमेरे असतील, ज्यात पेरिस्कोप टेलिफोटो आणि मुख्य कॅमेरा सोनी लायटिया सेन्सरसह ओआयएस सपोर्ट असू शकतो. स्टायलस सपोर्टचीही शक्यता आहे.

Snapdragon 8 Gen 5 processor
मोटोरोला सिग्नेचर ही नव्या सीरिजचं पहिलं डिव्हाइस आहे, त्यामुळं त्याचं नेमके स्थान सांगणे कठीण आहे. पण स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 प्रोसेसर (Snapdragon 8 Gen 5 processor) आणि ट्रिपल कॅमेरा सेटअपमुळं हा फोन वनप्लस 15 आर (ज्यात समान प्रोसेसर आहे), ओप्पो रेनो 15 आणि रिअलमी 16 प्रो सीरिजशी थेट स्पर्धा करेल. भारतात प्रीमियम सेगमेंटमध्ये हा फोन आक्रमक किंमतीत येऊ शकतो, ज्यामुळं तो ग्राहकांना आकर्षित करेल. मोटोरोलाचा हा फोन फॅब्रिक फिनिश आणि पॉवरफुल स्पेक्समुळं वेगळा ठरेल. 2026 च्या सुरुवातीला येणारा हा फोन फ्लॅगशिप सेगमेंटमध्ये नवे पर्याय उपलब्ध करेल.

