मोटोरोला सिग्नेचर भारतात उद्या होतोय लाँच: लॉंचपूर्वीच किंमत आणि ऑफर्स लीक
मोटोरोला सिग्नेचर उद्या, 23 जानेवारीला भारतात लाँच होणार आहे. लॉंचपूर्वीच या फोनची किंमत लीक झालीय. हा फोन स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 चिपसेटसह येणार आहे.
Published : January 22, 2026 at 10:45 AM IST
मुंबई : मोटोरोला सिग्नेचर हा प्रीमियम स्मार्टफोन भारतात उद्या, 23 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता अधिकृतपणे लाँच होणार आहे. CES 2026 मध्ये जागतिक पातळीवर आधीच सादर झालेल्या या फोनची भारतातील किंमत आणि लाँच ऑफर्स लाँचच्या एक दिवस आधीच लीक झाली आहे. टिप्स्टर संजू चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा फोन भारतात 59,999 पासून सुरू होईल. स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 चिपसेटनं सुसज्ज असलेला हा फोन प्रीमियम सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करेल.
Exclusive 💫— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) January 20, 2026
MOTOROLA Signature to be priced at ₹59,999 for 12/256GB :
• 6.8" 1.5k 165hz ltpo amoled
• sd 8 gen 5
• lpddr5x + ufs 4.1
• 50mp lyt828 main + 50mp uw af + 50mp lyt600 3x periscope
• 50mp front
• 5200mah + 90w + 50w wireless
• nfc , dual speaker , bt 6 ,… pic.twitter.com/HB29fuARtD
भारतातील अपेक्षित किंमत आणि व्हेरिएंट्स (Motorola Signature Price )
लीक झालेल्या माहितीनुसार, मोटोरोला सिग्नेचरचे तीन स्टोरेज व्हेरिएंट भारतात उपलब्ध होतील:
- 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज – 59,999
- 16 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज – 64,999
- 16 जीबी रॅम + 1 टीबी स्टोरेज – 69,999
जागतिक बाजारात हा फोन युरो 899.99 (अंदाजे 82,000) किंमतीला लाँच झाला होता. भारतात मात्र कर आणि स्थानिक धोरणांमुळं किंमत कमी ठेवण्यात आली आहे. अधिकृत घोषणा उद्या होईपर्यंत ही माहिती लीकच मानली जाईल. फोन दोन आकर्षक रंगांमध्ये येईल – पँटोन कार्बन आणि पँटोन मार्टिनी ऑलिव्ह.
लाँच ऑफर्स आणि डिस्काउंट
लाँचच्या वेळी ग्राहकांना आकर्षक ऑफर्स मिळण्याची शक्यता आहे. लीकनुसार, निवडक बँक कार्ड्सवर 5,000 पर्यंत तात्काळ सूट, एक्सचेंज बोनसवर अतिरिक्त 7,500 पर्यंत सूट मिळू शकते. या ऑफर्समुळं प्रभावी किंमत 52,499 पर्यंत खाली येऊ शकते. मोटोरोलाची ही रणनीती भारतातील प्रीमियम सेगमेंटमध्ये मजबूत स्थान मिळवण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल.
प्रमुख वैशिष्ट्ये
मोटोरोला सिग्नेचरमध्ये 6.8 इंच सुपर एचडी एलटीपीओ एमोलेड डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 1264 x 2780 पिक्सेल, 165 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि पीक ब्राइटनेस 6,200 निट्स आहे. डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिला ग्लास व्हिक्टस 2 नं संरक्षित आहे.
चिपसेट
फोनला क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 चिपसेटची ताकद आहे, ज्याबरोबर एलपीडीडीआर5 एक्स रॅम आणि यूएफएस 4.1 स्टोरेज आहे. कॅमेरा सेटअप अतिशय दमदार आहे. यात चारही 50 मेगापिक्सेलचे सेन्सर्स असतील. मुख्य सेन्सर, अल्ट्रा-वाइड, 3एक्स ऑप्टिकल झूमसह पेरिस्कोप टेलिफोटो आणि सेल्फी कॅमेरा असेल.
बॅटरी
5,200 mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी मिळेल. ती 90 वॉट वायर्ड, 50 वॉट वायरलेस आणि रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करते. सॉफ्टवेअरमध्ये अँड्रॉइड 16 आधारित हेलो यूआय आहे, ज्याबरोबर 7 मोठे ओएस अपग्रेड्स आणि 7 वर्षे सिक्युरिटी अपडेट्सची हमी आहे. इतर वैशिष्ट्यांमध्ये आयपी68 आणि आयपी69 वॉटर-डस्ट रेसिस्टन्स, एमआयएल-एसटीडी 810 एच सर्टिफिकेशन, डॉल्बी अॅटमॉससह ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स, वाय-फाय 7, ब्ल्यूटूथ 6, इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि थिंकशील्ड सिक्युरिटी यांचा समावेश आहे. फोनचं वजन फक्त 186 ग्रॅम आणि जाडी 6.99 मिमी आहे, ज्यामुळं तो अतिशय हलका आणि प्रीमियम वाटतो. मोटोरोला सिग्नेचर हा फोन प्रीमियम डिझाइन, दमदार परफॉर्मन्स आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्टसह भारतातील ग्राहकांना आकर्षित करेल. उद्याच्या लाँचनंतर अधिकृत किंमत आणि ऑफर्स स्पष्ट होतील.
